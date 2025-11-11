الكويت:أعلنت اليوم شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

أبرز نتائج الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام :2025

الإيرادات 228.5 :مليون د.ك.، بارتفاع %3.5 عن نفس الفترة من .2024

الأرباح التشغيلية 20.5 :مليون د.ك.، بارتفاع %18.8 عن نفس الفترة من .2024

الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 27.0 :مليون د.ك.، بارتفاع %13.6 عن نفس الفترة من .2024

الأرباح قبل الضرائب 15.7 :مليون د.ك.، بارتفاع %25.0 عن نفس الفترة من .2024

الأرباح بعد الضرائب 14.4 :مليون د.ك.، بارتفاع %19.5 عن نفس الفترة من .2024

الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 13.5 :مليون د.ك.، بارتفاع %20.6 عن نفس الفترة من .2024

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة السيد/ محمد جاسم الوزان: "تؤكد نتائج مجموعة ميزان القابضة المرونة التي تتمتع بها محفظة الأعمال المتنوعة وقدرتها على مواكبة تغيرات السوق، حيث حققت المجموعة نمواً قوياً في الأرباح رغم تطبيق نظام ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية الجديدة (DMTT)، وهو ما يعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجية تشغيلية منضبطة، ومع هذه النتائج الإيجابية نتطلع إلى مواصلة البناء لتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسية"

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في مجموعة ميزان القابضة السيد/ عمرو فرغل: " أداء ميزان القوي، الذي تَمثَّل في نمو صافي الأرباح بنسبة تقارب 20%، يعكس التزام فريق العمل، وقوة علاماتنا التجارية، وتركيزنا المستمر على التميّز التشغيلي الذي يواصل دعم النمو المستدام والمربح."

نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام :2025

مجال الأغذية:

حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 146.4 مليون د.ك.، بارتفاع %1.7 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وشكل إيراد مجال الأغذية %64.0 من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثّل %54.1من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية %4.6 والخدمات الغذائية .%5.3

مجال غير الأغذية:

بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 82.2 مليون د.ك.، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة %6.9 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة %36.0 من إجمالي إيرادات المجموعة. وتشمل إيراداته كلاً من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران وقطاع الرعاية الصحية اللذين يشكلان معاً 34.1% من إجمالي إيرادات المجموعة، إضافة إلى قطاع الصناعات الذي يساهم بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات.

نظرة على أداء العمليات في الأسواق الإقليمية في فترة التسعة أشهر الأولى لعام:2025

الكويت :ارتفعت الإيرادات بنسبة%5.4

الإمارات :ارتفعت الإيرادات بنسبة %2.6

قطر :انخفضت الإيرادات بنسبة %22.9

السعودية :ارتفعت الإيرادات بنسبة %4.4

الأردن :ارتفعت الإيرادات بنسبة %5.8

عن مجموعة ميزان القابضة:

تباشر عمليات في ست دول من خلال أكثر من 34 شركة تابعة لها، ويعمل فيها ما يزيد عن 8,000 موظّف

توزّع أكثر من 34,000 صنفٍ ( SKU ) لمنتجات غذائية واستهلاكية من كبرى العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعل شركة ميزان القابضة من كبرى الشركات من حيث عدد العلامات التجارية التي تصنعها وتوزعها وكذلك من حيث المبيعات والحصة السوقية، إضافة إلى حصة الشركة من إجمالي إنفاق المستهلك في الفئات التي تخدمها.

يغطي نشاطها مختلف القطاعات الاستهلاكية، ويدعمه علاقات طويلة الأمد مع شركات عالمية معروفة منها"جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson)، و"عليان كميبرلي كلارك (Olayan-Kimberly Clark) "و"ريكيت بنكينزر (Reckitt Benckiser) "و"أرلا فودز" (Arla Foods) و"جنرال ميلز (General Mills) "و"ساره لي ( Sara Lee ) "والعديد من الشركات المصنّعة الأخرى.

تجهز 110,000 وجبة يومياً في الكويت وقطر ضمن قطاع التجهيزات الغذائية.

تمتلك مرافق تصنيع الغذاء والمشروبات والسلع الاستهلاكية على مساحة تغطي 190,000 متر مربع في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

تتمتع بعلاقات قوية مع الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

تقوم الشركة على التكامل الرأسي بما في ذلك تصنيع المعلبات، وتزويد الوجبات، وتقديم الخدمات المساندة واللوجستية.

تضمن قائمة عملاء الشركة في قطاع "خدمات الأغذية" مطاعم المأكولات السريعة العالمية، وشركات التجهيزات الغذائية للطيران، وكبرى شركات الخدمات الغذائية.

تعد شركة ميزان القابضة شركة ذات تاريخ يمتد الى 80 عاماً، وقد تم إدراجها في بورصة الكويت خلال الربع الثاني من عام .2015 يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت، مع أنشطة تشغيلية مباشرة في الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، والأردن.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

التصاريح الإعلامية :سعد البرازي، هاتف: 97517143-00965، البريد الإلكتروني saad@bensirri.com :

علاقات المستثمرين :عمر فودة، هاتف: 22286475-00965، البريد الإلكتروني ir@mezzan.com :

