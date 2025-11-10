اختتمت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، والذي استقطب نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

ومثّل الشركة في المعرض كلٌّ من سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء، ومحمد الجروان، مدير تجربة العملاء، حيث عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والسياحة والضيافة.

وقال سالم المدفع :" تأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في معرض سوق السفر العالمي، ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز استثماراتها في قطاعات الضيافة والسياحة، واستكشاف فرص جديدة تواكب توجهاتها نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد شراكات استراتيجية تدعم مسيرة النمو والتطوير في مختلف قطاعات الشركة الاستثمارية، وبما يعزز مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي".

وتعكس هذه المشاركة حرص الشارقة لإدارة الأصول على التواجد في المحافل الدولية، للتعريف بمشاريعها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، بما يعزز من فرص التعاون وتبادل المعرفة مع مختلف الجهات المشاركة.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

