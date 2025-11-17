الظهران، المملكة العربية السعودية: اختتم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخرًا مشاركته في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي عقد في الرياض. ومثّلت المشاركة خطوة متقدمة على طريق أداء رسالة المركز في دفع عجلة الرعاية الصحية المتخصصة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وعلى مدار 4 أيام، شهد الملتقى جلسات نقاشية وتفاعلات مع الجمهور والزوار، حيث استعرض مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي نموذجه الفريد في الرعاية المتكاملة، التي تتمحور حول الشخص نفسه، الأمر الذي منح الزوار نظرة عميقة حول مركز التميز في طب الأورام. ومن خلال الجمع بين العناصر الأساسية، التي تشمل الخبرات متعددة التخصصات والرعاية المتكاملة والالتزام بأرقى معايير جونز هوبكنز الطبية، اثبت مركز التميّز موقعه في إعادة تعريف رعاية طب الأورام في المملكة العربية السعودية.

وضمن المنطقة التجريبية سلطت التجهيزات التفاعلية، الضوء على شعار المركز لهذه السنة الحافل بالإلهام: "رحلة واحدة. فريق واحد. وكل مريض هو محور اهتمامنا". كما تمكن الزوار من معرفة المزيد من التفاصيل حول المراحل المختلفة لرحلة علاج السرطان، من الفحص والكشف المبكر، إلى التشخيص، الى تخطيط العلاج، ثم العلاج الفعّال، وصولًا إلى مرحلة ما بعد العلاج، التي تركز على رحلة التعايش الإيجابي عبر تقديم الدعم النفسي والجسدي، من خلال ربط كل مرحلة بالأخرى وتقديم رعاية سلسة ملؤها التعاطف.

وقال د. هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "تعكس مشاركتنا في ملتقى الصحة العالمي التزامنا المتواصل بتقديم رعاية صحية متكاملة، وفقًا لأرقى المعايير العالمية، ضمن المجتمعات، التي نعمل لأجلها. كما تؤكد أيضًا إيماننا بأن التعاون وتبادل المعرفة أمران ضروريان لتحقيق تقدم مستدام في إطار تحول قطاع الرعاية الصحية."

وخلال فعاليات المعرض المصاحب، وقع مركز جونز هوبكنز الطبي 4 مذكرات تفاهم مع شركاء محليين ضمن قطاعات أساسية مثل صحة المريض والتشخيص والصحة المهنية. وضمت قائمة الشركاء كلًا من وزارة الصحة والشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، إلى جانب المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والشركة السعودية للتشخيص المحدودة. وفي المجمل، ستعزز تلك الشراكات قدرات مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على تقديم حلول متقدمة للرعاية الصحية، إلى جانب تفعيل الابتكار والمساهمة في تلبية الأولويات الوطنية الصحية.

وفي إطار فعاليات المشاركة في المعرض، سلط مركز جونز هوبكنز الطبي الضوء على خدمات الصحة المهنية مع التأكيد على الالتزام بالحفاظ على رفاهية وإنتاجية الموظفين ضمن مختلف القطاعات. وفي ظل اتخاذ مجموعة متنوعة من مبادرات الصحة في أماكن العمل، يواصل المركز إرساء معايير جديدة في بناء قوة عاملة أكثر صحة وأمانًا وتكيفًا مع الظروف، بما ينسجم مع تركيز مستهدفات رؤية السعودية 2030 على تعزيز رأس المال البشري المستدام.

وتمثل مشاركة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في المعرض تأكيدًا على الدور القيادي الذي يبرزه في دفع عجلة تميّز الرعاية الصحية في المملكة. ويجمع المركز بين الخبرات السريرية والتعاون والابتكار الطبي؛ حتى يواصل إرساء معايير في الرعاية التخصصية مع المساهمة في بناء منظومة صحية جاهزة لاحتضان المستقبل من أجل خدمة المرضى والمجتمعات في المملكة العربية السعودية.

وكانت نسخة هذا العام من ملتقى الصحة العالمي الأكبر في تاريخها، وذلك بحضور 130 ألف شخص مع تحقيق نمو بنسبة 54% في الحضور الدولي وتوقيع الشركات صفقات بقيمة تقارب 35.5 مليار دولار على مدار 4 أيام من فعاليات الملتقى.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي أحد أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وقد تأسس في عام 2014 بشراكة عالمية بين أرامكو السعودية وجونز هوبكنز ميديسن (JHM). تستند هذه الشراكة الممتدة لعقد كامل إلى الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية منذ عام 1945 من خلال شركة أرامكو السعودية للخدمات الطبية (SAMSO)، وإلى الريادة العالمية لجونز هوبكنز ميديسن في الابتكار الطبي السريري، والبحث العلمي المتقدم، والتعليم الطبي المرموق عالميًا.

يُقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى، محورها المريض، تغطي مختلف التخصصات الطبية بما في ذلك أمراض القلب والأورام والعظام وصحة المرأة وصحة الطفل والصحة النفسية والأعصاب والرعاية العضلية الهيكلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات أرامكو السعودية وخبرات جونز هوبكنز ميديسن، يعتمد المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، والرعاية المنزلية، والتشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير خدمات صحية قائمة على التقنية، شاملة ومتاحة تلبي احتياجات كل مريض على حدة.

وبالتركيز على تطوير الطب الدقيق، ودفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية مُتمكّنة، يُواصل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمجتمعات التي يخدمها.

