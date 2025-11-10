دبي، أعلنت شركة "آر تي أكس" (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (RTX عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 - الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر – حيث تستعرض محفظتها الشاملة من التقنيات التحويلية وأنظمة الدفاع المتقدمة وتقنيات الطيران التجاري. وستركز الشركة خلال المعرض على إبراز قوة نموذجها التشغيلي الذي يجمع خبرات وحدات أعمالها الثلاث - كولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني، وريثيون - لتقديم حلول متطورة لعملائها العالميين، وبناء منظومة طيران مرنة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية في المنطقة.

وتقدم "آر تي أكس"، في نسخة هذا العام من المعرض، أحدث تقنياتها في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وصد هجمات الطائرات المسيّرة بدون طيار، والعمليات الحربية الجوية. وتشمل عروض الشركة الاتصالات التكتيكية، وأنظمة الملاحة والتوقيت الدقيقة، بالإضافة إلى الجيل الأحدث من أنظمة الدفع للطائرات العسكرية والتجارية، وحلول ما بعد البيع.

وبهذه المناسبة قال فهد المهيري، المدير العام لشركة "ريثيون الإمارات" التابعة لـ"آر تي أكس": "يؤكد حضورنا معرض دبي للطيران على التزام ’آر تي أكس‘ المستمر بدفع عجلة الابتكار في المجالين الدفاعي والتجاري ورسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات والمنطقة عموماً. ونعمل في هذا السياق على توفير قدرات متطورة وحفز التميز التكنولوجي بما يدعم التوسع المحلي".

وتأكيداً على شراكتها الراسخة مع دولة الإمارات، تُواصل "آر تي أكس" تعزيز قدرات التصنيع المحلي ودعم البرامج الصناعية المشتركة والمبادرات التعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تساهم جميعها في تنمية كوادر إماراتية ذات مهارات عالية.

يشار إلى أن "آر تي أكس" سترعى الدورة الثانية عشر لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC)، الذي تستضيفه قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات تحت شعار "الحد فرط صوتي: إعادة تصور القوة الجوية عبر الفضاءات غير المتكافئة". وسيجمع المؤتمر قادة القوات الجوية من أكثر من 80 دولة، إلى جانب نخبة من كبار المديرين التنفيذيين وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا، لاستكشاف الإمكانيات الناشئة في هذا المجال وتبادل الرؤى الاستراتيجية وتحديد مستقبل السيطرة الجوية في عصر التحول السريع.

ستكون "آر تي أكس" متواجدة في معرض دبي للطيران في الجناح رقم 1080 والشاليه رقم A24–A25.

نبذة حول شركة "آر تي أكس:

تُعد آر تي أكس (RTX) أكبر شركة في العالم في مجالي الفضاء والدفاع، حيث تضم أكثر من 185 ألف موظف حول العالم يعملون على دفع حدود العلم والتقنية لإعادة صياغة مفهوم الاتصال والحماية في عالمنا المعاصر. ومن خلال شركاتها الرائدة - كولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني، وريثيون - تواصل الشركة الارتقاء بقطاع الطيران، وتطوير الأنظمة الدفاعية المتكاملة، إلى جانب ابتكار حلول وتقنيات الجيل القادم في مجالات التصنيع والهندسة لدعم عملائها في مختلف أنحاء العالم في مواجهة أهم التحديات. تتخذ الشركة من أرلينغتون، في ولاية فيرجينيا مقرًا رئيسيًا لها، وحققت في عام 2024 مبيعات تجاوزت 80 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

