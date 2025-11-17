القاهرة، أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، اليوم عن أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نموًا قويًا. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه مصري للأشهر التسعة الأولى، بزيادة 84% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الدخل حوالي 541 مليون جنيه مصري، بزيادة 139% عن العام السابق. وتوسعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 17.32 مليار جنيه مصري، وارتفع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 107% ليصل إلى حوالي 6.1 مليون معاملة. ونمت قاعدة مستخدمي ڤاليو لتصل إلى أكثر من 873 ألف عميل نشط، بحصة سوقية بلغت 23% في أغسطس 2025 ونسبة قروض متعثرة (NPL) هي الأدنى على الإطلاق 0.92% اعتبارًا من الربع الثالث، ما يُبرز قوة ومرونة محفظتها.

على الصعيد التشغيلي، بلغ متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية 64 (GMV) مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط عدد المعاملات اليومية إلى 22.2 ألف معاملة، بزيادة قدرها 107% على أساس سنوي. زاد عدد المعاملات لكل عميل بنسبة تقارب 75% ليصل إلى 13.6 معاملة، مقارنة بـ 7.9 معاملة على أساس سنوي. وهذا يعكس تزايد الاعتماد على ڤاليو كوسيلة دفع مفضلة لتعزيز نمط الحياة المتطور، وهو ما يتضح في جميع أحجام المعاملات. وتنسب ڤاليو هذا الزخم إلى إطار عملها المنضبط لإدارة المخاطر، وإجراءاتها الفعالة لضمان التغطية، بالإضافة إلى تنوع محفظة منتجاتها الذي يعزز تواجدها في السوق.

تواصل ڤاليو تطوير مجموعة منتجاتها، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال النمو الملحوظ في حجم معاملات بطاقة الدفع المسبق، بالإضافة إلى منتجات Shift لتمويل السيارات، وخدمات Ulter وخدمات التمويل للمشتريات الفاخرة. تم إطلاق منصة Shop’IT للتجارة الإلكترونية والتسويق بالعمولة على تطبيق ڤاليو في الربع الثالث، بهدف تعزيز تجربة العملاء من خلال تحويل التطبيق إلى منصة شاملة تقدم عروض التمويل والمنتجات. ويساهم هذا المنتج الجديد في خلق مصادر إيرادات جديدة. على جانب آخر، تم تحديث عملية التسجيل لتصبح رقمية بالكامل من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب "اعرف عميلك". يهدف هذا التحديث إلى تسهيل فتح الحساب ليكون سريعاً وفورياً، مما يلبي احتياجات العملاء في الحصول على التمويل اليومي بشكل أكثر كفاءة من قبل ڤاليو.

علق وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلاً: "نحن نسير في مسار مصمم لتحقيق نمو مستدام. إن إنجازاتنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تعزز من مكانة ڤاليو كشركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي احتياجات نمط الحياة المتطور في مصر. يتسارع هذا التقدم بفضل توازن مثالي بين الابتكار في المنتجات والانضباط في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة لرأس المال. وسنواصل تنفيذ استراتيجياتنا وفق أولويات مدروسة: تعزيز أنظمتنا الداخلية، توسيع نطاق وصولنا، وتقديم قيمة مستدامة لعملائنا، شركائنا، ومساهمينا".

تستند استراتيجية الشركة إلى تنويع المنتجات والخدمات، مما يسهم في خلق توازن بين المعاملات التي تدر فوائد والتي لا تدر فوائد. هذا التوازن، مصحوبًا بإجراءات دائمة لتعزيز كفاءة التكاليف التشغيلية ووجود قاعدة تمويل متنوعة، يعزز من قدرة ڤاليو على تحقيق نمو واسع النطاق مع إدارة المخاطر بمهارة وفاعلية.

في وقت سابق من هذا العام، حققت الشركة العديد من الإنجازات الاستراتيجية البارزة. ففي مارس، نالت ڤاليو موافقة هيئة الرقابة المالية على رخصة تشغيل التكنولوجيا المالية الخاصة بها، مما يمثل خطوة حاسمة نحو الابتكار. وفي يونيو، شهدت ڤاليو إدراجها الناجح في البورصة المصرية (EGX)، مما يعزز من نموها، ويعكس تأثيرها المتزايد في الاقتصاد. عقب ذلك، أعلنت ڤاليو عن قرار أمازون بممارسة خيارها للاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة، مما يبرز مرونة ڤاليو وقدرتها الاستثنائية على التأقلم والتطور في نموذج أعمالها. وفي يوليو، حصلت ڤاليو على موافقة مبدئية من البنك المركزي الأردني لبدء عملياتها، معلنة بذلك بداية جديدة لتوسعها الإقليمي.

تواصل ڤاليو جهودها في توسيع شبكة التجار، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، مع الحفاظ على ضوابط دقيقة لإدارة المخاطر، مما يسهم في تحقيق الربحية أثناء توسعها في النشاط التجاري.

عن شركة ڤاليو:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» عبر «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

-انتهى-

#بياناتشركات