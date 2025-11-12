الرياض: ستشارك شركة "ليوان" للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات تطوير العقارات متعددة الاستخدامات في الرياض، في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" بصفتها راعياً بلاتينياً للمعرض، والذي ستَعرض فيه أحدث مشاريعها التي تُسهم في رسم ملامح المشهد الحضري الحيوي للعاصمة الرياض.

يُقام معرض "سيتي سكيب العالمي"، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، ويُعد أكبر تجمع للعقارات والتطوير الحضري في المنطقة، حيث سيحضره ممثلين من أكثر من 120 دولة، و500 عارض، و450 متحدثاً.

وستستعرض "ليوان" خلال المعرض مشاريعها السكنية الرائدة متعددة الاستخدامات، مسلِّطة الضوء على نهجها الذي يجمع بين الأنماط المعمارية التراثية والمتطلبات العصرية، في مجتمعات متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز المرحلة القادمة من التنمية الحضرية في مدينة الرياض، وتواكب المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، كما سيشكّل المعرض منصة للإعلان عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية والمشاريع التحويلية الجديدة ضمن محفظة مشاريع "ليوان" المتنامية.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عبد الرحمن بن سعود الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "ليوان" للتطوير العقاري: "يُسلِّط معرض سيتي سكيب العالمي 2025 الضوء على فصل جديد وواعد في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتُسهم مشاريعنا في هذه المسيرة التنموية من خلال تقديمها لأسلوب حياة جديد، واعتماد تصاميمها على أسلوب يمزج بين التراث والابتكار، ويعزز الشعور بالانتماء، ويواكب التطور المستمر في العاصمة الرياض."

هذا، وتُسهم "ليوان" في تعزيز مسيرة تحول الرياض إلى واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في المنطقة، من خلال أكثر من 3,000 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً، بهدف إتمام 10,000 وحدة بحلول عام 2030.

وتتطلع "ليوان" من خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025"، إلى التواصل مع المستثمرين والشركاء ورواد القطاع، لاستكشاف الفرص الجديدة، وتبادل الرؤى المعمَّقة، التي تسهم في رسم مستقبل قطاع التطوير العقاري في المملكة.

ويُمكن لزوّار المعرض زيارة جناح "ليوان" (H2A.C10) للاطلاع على أحدث مشاريع الشركة، والتعرف عن قرب على رؤيتها لمستقبل الرياض الحضري، حيث ستُقدِّم الشركة عروضاً ميدانية خاصة، وفرصاً حصرية سيتم الإعلان عنها خلال المعرض.

عن شركة "ليوان" للتطوير العقاري

"ليوان" هي شركة تطوير عقاري، مقرها الرياض، ترتكز على قِيمها القائمة على الإبداع في تصميم وتطوير مشاريع عمرانية تثري تجربة العملاء، وتنطلق من التزامها بإنشاء مجتمعات سكنية توفِّر أعلى معايير العيش والعمل والتواصل والازدهار، وتدمج "ليوان" بين الأصالة السعودية والتصميم العصري، لتقدِّم وجهاتٍ عمرانية متميزة تعزِّز جودة الحياة الحضرية في المملكة، وتُسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة المتعلقة بالمعيشية في رؤية السعودية 2030

