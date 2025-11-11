القاهرة: رسّخ بنك البركة – مصر مكانته كبنك إسلامي رائد من خلال تحقيق أداء مالي استثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدعومًا بزيادة في النشاط التشغيلي وتنوع في مصادر الدخل. وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على مختلف المؤشرات المالية، ليؤكد نجاح استراتيجية البنك في تحقيق نمو مستدام يعزز مكانته ضمن أبرز البنوك الإسلامية في السوق المصري.

سجّل البنك صافي أرباح بعد الضريبة قدره 2.97 مليار جنيه بزيادة 33.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.16 مليار جنيه بنسبة نمو 30.6%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.51 مليار جنيه بنمو 25.8%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموًا ملحوظًا بنسبة 34.5% ليصل إلى 1.005 مليار جنيه، وهو ما يمثل 15.42% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.52 مليار جنيه بزيادة 27.1%.

وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك، وهو ما انعكس على المؤشرات المالية خلال الفترة، حيث حقق عائدًا على متوسط الأصول (ROAA%) حوالي 2.8%، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE%) حوالي 29.3% . وارتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 10.5% مسجلًا 141.15 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 14.56 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 15.9%.

كما مضى البنك بخطى ثابتة في تعزيز مركزه المالي، مدعومًا بنمو قوي في محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء التي وصلت إلى 71.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 17.7% مقارنة بنهاية عام 2024. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 118.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 11.3%، وبزيادة قدرها 12 مليار جنيه، ما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 60.2% بنهاية سبتمبر 2025 .

فعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 6.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 54.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نسبة نمو بلغت 16.5%، بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه لتصل إلى 46.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

أما بالنسبة لمنتجات التجزئة المصرفية، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموًا قويًا بنسبة 35.7% لتصل إلى 17 مليار جنيه بزيادة 4.5 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة بطاقات الائتمان للأفراد بنسبة نمو بلغت 70.3% لتصل إلى 414 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

كما شهدت ودائع الأفراد نموًا ملحوظًا بنسبة 26.6% بزيادة 16.7 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 79.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 وتمثل نحو 67% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا: "تؤكد نتائجنا لهذا الربع نجاح البنك في تحقيق توازن فعّال بين الأداء التشغيلي المتميز والالتزام بالمنهجية المصرفية الإسلامية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية المصرفية. لقد اتبعنا نهجًا استراتيجيًا واضحًا ركّز على النمو المنضبط والتوسع المدروس في مجالات التمويل والخدمات، بما عزّز مركزنا المالي وزاد من ثقة عملائنا وشركائنا. وتمثل هذه المؤشرات دليلًا واضحًا على قوة البنك واستمرارية مساره نحو ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري."

وأضاف حجازي:" ويأتي هذا الأداء القوي متسقًا مع الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها البنك لتوسيع نطاق أنشطته وتعزيز حضوره في السوق، حيث أعلنا مؤخرًا عن استحواذنا الكامل على شركة "أملاك للتمويل – مصر" من شركة "أملاك للتمويل" الإماراتية، في خطوة تعكس التزام البنك بتعميق وجوده في مجالات التمويل العقاري والأنشطة المالية غير المصرفية."

واختتم حجازي قائلاً: "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء ويسهم في تطوير المنظومة المصرفية. كما سنواصل دعم المشروعات الإنتاجية والمبادرات التنموية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة."

-انتهى-

#بياناتشركات