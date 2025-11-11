دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات والتابعة لـ " الفطيم"، اليوم عن نتائج مالية استثنائية للربع الثالث من العام 2025. وقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مؤكدةً مواصلة تميّزها التشغيلي ونموّها المستدام في سوق ديناميكي متسارع النمو.

وقد سجّلت شركة "أورينت للتأمين" خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إجمالي إيرادات التأمين قدرها 6.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 25.45% مقارنةً بـ 5.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضريبة بنسبة 22.76% ليصل إلى 658 مليون درهم، مقارنةً بـ 536 مليون درهم خلال العام الماضي.

أبرز المؤشرات المالية من العام 2025:

• إيرادات التأمين: 6.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.45% عن 5.5 مليار درهم في الربع الثالث من 2024

• صافي الربح بعد احتساب الضريبة: 658 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.76% عن 536 مليون درهم في الربع الثالث من 2024

• إجمالي حقوق المساهمين: 6 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.45% عن 4.9 مليار درهم في الربع الثالث من 2024

• إجمالي الأصول: 17.7مليار درهم، بزيادة قدرها 15.69% عن 15.3 مليار درهم في الربع الثالث من 2024

• إجمالي الاستثمارات بما فيها الأرصدة البنكية: 11.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.84% عن 8.9 مليار درهم في الربع الثالث من 2024

وفي تعليقه على النتائج، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين": "تُؤكد نتائج الربع الثالث من العام 2025 نجاح شركة أورينت للتأمين في تنفيذ استراتيجيتها بكفاءة ورؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى. إن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسية هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر. هذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا."

وتواصل "أورينت للتأمين" التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج "العميل أولاً"، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.

نبذة حول شركة "أورينت للتأمين":

تأسست شركة أورينت للتأمين عام 1982، وهي المزود الرائد لحلول التأمين الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج العربي. كجزء من مجموعة الفطيم، تقدم الشركة طيفاً واسعاً من منتجات وحلول التأمين الشخصي والتجاري، مدعومة بأساس مالي قوي وحلول مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.

