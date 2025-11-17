أعلنت شركة سيمنز هيلثنيرز مصر، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 2025)، الذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وخلال مشاركتها، استعرضت الشركة مبادراتها الاستراتيجية ومحفظة أعمالها المتنوعة التي تعكس مسيرتها في الابتكار والتميّز الطبي، مؤكدة التزامها بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، حيث يُعدّ المؤتمر منصة هامة لعرض أحدث الابتكارات الطبية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر والعالم.

وفي إطار مشاركتها في فعاليات المؤتمر، نظّمت سيمنز هيلثنيرز ندوة علمية متخصصة بعنوان “علاج السكتة الدماغية على نطاق واسع: من الرؤية إلى التطبيق”. أدار الندوة الأستاذ الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والأستاذ الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب وعميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ورئيس الشبكة القومية للسكتة الدماغية، والأستاذ الدكتور فاروق حسن، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة القاهرة، وهم من أبرز الخبراء المصريين في السكتة الدماغية والأشعة التداخلية في مجال المخ والأعصاب. وقد أوضح المتحدثون خطورة السكتة الدماغية كأحد أهم أسباب الوفاة أو الإعاقة، والجهود المبذولة لإتاحة التدخل السريع لعلاج الحالات الحرجة، ودور الوعي المجتمعي في نقل المريض إلى أقرب مركز متخصص خلال أسرع وقت لتحقيق أفضل نتائج الشفاء.

كما تضمنت الندوة عرضًا علميًا افتراضيًا قدّمه الأستاذ الدكتور يان جرالا، أستاذ ورئيس قسم الأشعة العصبية بجامعة برن في سويسرا، والذي استعرض تجارب دولية ناجحة في توفير علاج السكتة الدماغية على نطاق واسع ليشمل جميع المواطنين، خاصة بالمناطق النائية. كما تناول التطورات الحديثة في تكنولوجيا أجهزة القسطرة والأشعة التداخلية، وما أتاحته من حلول تمكّن، في العديد من الحالات، من التوجه المباشر للقسطرة لإزالة الجلطات بطرق ميكانيكية متقدمة، إنقاذًا لحياة المرضى وحفاظًا على الوظائف الحيوية للمخ، بما يساعدهم على التعافي السريع والعودة لحياتهم الطبيعية.

وتهدف الندوة إلى وضع خارطة طريق وطنية متكاملة لتطوير منظومة رعاية مرضى السكتة الدماغية، من خلال تعزيز التعاون في مجالات اللوائح التنظيمية والبنية التحتية والتدريب والتكنولوجيا، بما يسهم في تحسين التشخيص المبكر وتسريع الاستجابة العلاجية ورفع معدلات الشفاء. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع مبادرة السكتة الدماغية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الاستجابة لهذه الحالات الطارئة على مستوى الجمهورية عبر بناء القدرات وتبنّي أحدث التقنيات الطبية.

من جانبه، أكّد المهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز مصر، قائلاً: "تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالي لتجسّد شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصحة المصرية ودورنا في تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية الوطنية. نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وبناء قدرات الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتطورة في مصر. وتأتي الندوة العلمية المتخصصة التي نظمناها كخطوة عملية لتعزيز مهارات الأطباء وتبادل الخبرات، ودعم اعتماد أفضل الممارسات في علاج السكتة الدماغية على نطاق واسع، بما يتماشى مع أولويات الدولة الصحية والاستراتيجية الوطنية للرعاية المتقدمة".

وقال السيد ضياء الشناوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة سيمنز هيلثنيرز مصر: "نؤكد التزامنا بدعم المبادرة الحكومية للتوسع في علاج السكتة الدماغية، انطلاقاً من بصمتنا العالمية في تطوير أحدث الحلول التكنولوجية والأجهزة الداعمة للعلاج التداخلي للمخ والأعصاب، خاصة في حالات السكتة الدماغية التي تُمثّل عبئاً كبيراً على الأنظمة الصحية حول العالم. ونحرص على نقل الخبرات الأوروبية والعالمية في هذا المجال إلى القائمين على هذه المبادرة الوطنية الهامة، بما يساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى في مصر".

وتؤكد سيمنز هيلثنيرز مصر التزامها الراسخ بقيادة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل على ربط الخبراء المصريين بنظرائهم الدوليين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يساهم في بناء مستقبل صحي أكثر شمولًا واستدامة. وتضم محفظة الشركة تكنولوجيا طبية متكاملة تشمل التصوير الطبي، التشخيصات المختبرية، والعلاج الإشعاعي للسرطان.

كما طوّرت الشركة أحدث أنظمة الأشعة التداخلية القادرة على تصوير الشرايين المخية الدقيقة، مما يتيح التدخل الطبي الدقيق والسريع في حالات السكتة الدماغية، ويساعد في إنقاذ حياة المرضى واستخراج الجلطات في زمن قياسي، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

وتواصل سيمنز هيلثنيرز تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية والمبادرات الصحية الوطنية، بهدف رفع جودة الرعاية الصحية، تحسين نتائج المرضى، وتعزيز الوعي الصحي على مستوى الجمهورية، لترسخ بذلك مكانتها كقوة رائدة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في مصر والمنطقة بأكملها

-انتهى-

