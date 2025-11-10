مسقط: في ظل الزخم الاقتصادي المتنامي الذي تشهده سلطنة عُمان وجهودها لتعزيز التنويع والاستدامة، أعلن البنك الأهلي عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2025، مسجلًا نموًا مستدامًا يعكس متانة مركزه المالي وثقة عملائه، واستمراره في أداء دوره كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتعكس نتائج البنك الأهلي مرونة الاقتصاد الوطني وكفاءة نموذج أعماله وانضباطه في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، إذ واصل تعزيز مكانته في أسواق رأس المال ودفع عجلة الابتكار لتقديم تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة لعملائه من الأفراد والشركات على حد سواء.

ومن خلال منظومته الرقمية المتقدمة ومبادراته المستمرة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القدرات الوطنية، يرسخ البنك الأهلي موقعه كأحد الأعمدة الرئيسة في المنظومة المصرفية العُمانية، مساهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين التنمية المستدامة في مختلف القطاعات كـ "شريك في التميز".

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، سجل البنك نموًا قويًا في مختلف المؤشرات المالية؛ حيث ارتفع صافي القروض والسلف والتمويل بنسبة 13.8% ليصل إلى 3,292.7 مليون ريال عُماني، فيما زادت إجمالي الأصول بنسبة 14.6% لتبلغ 3,975.4 مليون ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 3,127.6 مليون ريال عُماني، في دلالة واضحة على الثقة الراسخة بالبنك ومكانته السوقية.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11.9% ليبلغ 86.87 مليون ريال عُماني، فيما بلغ صافي الربح 32.47 مليون ريال عُماني بارتفاع قدره 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد قدرة البنك على تحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز القيمة المضافة للمساهمين.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الفاضل سعيد بن عبدالله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "يواصل البنك الأهلي مسيرته بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز والنمو المسؤول الذي يواكب تطلعات التنمية الوطنية. نحن نؤمن بأن النجاح الحقيقي ينبع من رؤية واضحة، وانضباط مؤسسي، والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية بمعايير عالمية تركز على الابتكار وتلبية احتياجات العملاء وتعزيز مكانتنا في الأسواق".

وشهد الربع الثالث تحقيق عدد من الإنجازات الاستراتيجية التي تعزز ريادة البنك في القطاع المصرفي، من أبرزها الاكتمال الناجح للاكتتاب في حق الأفضلية الذي تجاوز الطرح المستهدف، في مؤشر واضح على الثقة الكبيرة للمستثمرين باستراتيجية البنك ونظام الحوكمة الرشيدة الذي يعتمده. ويسهم هذا التعزيز الرأسمالي في رفع مرونة البنك المالية وتمكينه من اقتناص فرص جديدة تسهم في دعم أهداف التنمية الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك واصل البنك الأهلي خلال الربع الثالث إحراز تقدم ملموس في مسيرة التحول الرقمي عبر إطلاق وتطوير مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتكاملة، من بينها تحديثات شاملة على تطبيق الهاتف المحمول، وتوسيع نطاق الفروع الرقمية المتاحة على مدار الساعة، وتقديم حلول مصرفية رقمية مخصصة للشركات.

ويؤكد التوسع في استخدام هذه القنوات الرقمية ثقة العملاء المتزايدة بقدرة البنك على الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والخدمة المصرفية الشخصية، مما يوفر لهم تجربة سلسة وآمنة ومرنة. كما يعكس استثمار البنك في البنية التحتية الرقمية الذكية التزامه بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتهيئة قاعدة متينة للتوسع المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المالية المتقدمة.

وفي إطار التزامه بالنمو المسؤول، يواصل البنك الأهلي دمج تطبيق مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في عملياته، انسجامًا مع أهداف رؤية عُمان 2040. ويمثل تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في مواقف مبنى البنك الرئيسي، دعما لأهداف الحياد الكربوني، فيما تواصل مبادرات المسؤولية الاجتماعية إحداث أثر إيجابي في المجتمع، من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها جمعية الرحمة للأمومة والطفولة التي تعاون معها البنك لدعم النساء من الأسر المعسرة بتوفير احتياجات منزلية أساسية. كما ساهمت حملة "العودة إلى المدارس 2025" في توفير المستلزمات الدراسية لأكثر من 2,000 طالب، تأكيدًا لإيمان البنك بأن التنمية الحقيقية تبدأ من التعليم وتكافؤ الفرص.

وتعزيزًا لمكانته في القطاع المصرفي، حصد البنك الأهلي جائزة "أفضل شركة أداءً" ضمن فئة الشركات الكبرى للعام السابع على التوالي، وجائزة "الابتكار والتميّز في الخدمات المصرفية الرقمية" خلال النسخة الخامسة عشرة من جوائز عالم الاقتصاد السنوية. وتجسد هذه الجوائز استمرار البنك في ترسيخ موقعه ضمن النخبة المصرفية الرائدة في السلطنة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يواصل البنك الأهلي مسيرته بثقة نحو المستقبل، مرتكزًا على الابتكار والمرونة وخلق القيمة المستدامة. ويؤكد البنك من خلال أدائه المتوازن وقدرته على اقتناص الفرص الواعدة، استمراره في ترسيخ ثقة المساهمين والعملاء والشركاء على حد سواء. وبنهجه المنضبط ورؤيته الطموحة، يمضي البنك بخطى ثابتة نحو كتابة فصلٍ جديد في مسيرة التطور المصرفي بسلطنة عُمان، مرتكزًا على الكفاءة والتميّز والتخطيط الواعي لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مكانته في القطاع المالي.

-انتهى-

#بياناتحكومية