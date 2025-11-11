أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وذلك بفضل النمو المستمر والمساهمات الثابتة في مختلف قطاعات الأعمال الأساسية، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية التي تظهر نجاح استراتيجية الشركة في توسيع خدماتها، وتعزز ريادتها في السوق، وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة.

وسجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق صافي أرباح قبل احتساب الضريبة بلغ 395.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 7,207.1 مليون درهم، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 17.4%. وحافظت الشركة على نسبة مجمعة بلغت 93.2%، مما يؤكد على قوة انضباطها في إدارة الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.

وخلال الربع الثالث، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن توقيع شراكةً استراتيجيةً طويلة الأمد مع "أليانز تريد" في الشرق الأوسط، مما يمثل إنجازاً كبيراً للشركة، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تمكّن هذه الشراكة الشركات من حماية تدفقاتها النقدية، والحد من مخاطر تعثر العملاء في السداد، واستكشاف أسواق جديدة بثقة أكبر، من خلال الجمع بين قوة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وخبرة "أليانز تريد" العالمية في تقييم مخاطر الائتمان والرؤى المستندة إلى البيانات.

وبالتوازي، وتوافقاً مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخلق اقتصاد تنافسي قائم على ابتكار، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين استثمارها في الدمج المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة قيمتها لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. وعززت الشركة أيضاً مسؤوليتها المجتمعية بإبرامها شراكة استراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة المواطنين الإماراتيين المؤهلين، وذلك بهدف تعزيز الأمن المالي ودعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يظهر الأداء القوي الذي حققته شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة نموذج أعمالنا ونجاح مبادراتنا الاستراتيجية للنمو. وستواصل الشركة التوسع في أعمالها الرئيسية، يدعمها في ذلك الإدارة المنضبطة والقوية للاكتتاب والاستثمارات الحكيمة. ويبقى تركيزنا منصباً على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، مع تعزيز دورنا كداعم رئيسي للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات."

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "سعداء بتسجيلنا نتائج قوية أخرى للأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥. كما تُمثل شراكتنا الجديدة مع "أليانز تريد" خطوة مهمة في توسيع نطاق عروضنا التأمينية المتخصصة، مع مواصلتنا تعزيز الكفاءة ورضا العملاء من خلال مبادراتنا الرقمية المبتكرة. ونؤكد التزامنا بتعزيز مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كشريك موثوق به وإحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة."

أبرز جوانب الأداء المالي:

إجمالي إيرادات التأمين: خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي إيرادات أعمال التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 6.1 مليار درهم، بالمقارنة مع 5.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 16.1% سعلى أساس سنوي.

صافي نتائج خدمات التأمين: ارتفع صافي نتائج خدمات التأمين إلى382.3 مليون درهم، بنمو قدره 23.9% على أساس سنوي.

صافي إيرادات الاستثمار: بلغ صافي إيرادات الاستثمار 223.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالعام الماضي.

الأرباح قبل الضريبة: ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 15.3%، تصل إلى 395.0 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 354.7 مليون درهم (بنسبة نمو بلغت 15.2%).

: ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 15.3% ، تصل إلى مليون درهم ، فيما بلغت لهذه الفترة 354.7 مليون درهم (بنسبة نمو بلغت 15.2%). وبلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة بشكل موحد في 30 سبتمبر 2025 10.6 مليار درهم فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.6 مليار درهم، مما يظهر قوة الميزانية العمومية وثبات المركز المالي.

نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع. هي شريك تأمين متكامل يتمتع بخبرة طويلة وسجل حافل بتوفير منتجات التأمين للأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972، وتقدّم مجموعة شاملة من حلول التأمين المصممة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات عبر شبكة واسعة من الفروع ومراكز الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. كما تمتلك الشركة مكتبًا تمثيليًا في لندن تحت اسم. ADNIC International Ltd. شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

