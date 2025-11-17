الرياض - تستعد شركة "سبر"، وهي شركة سعودية ناشئة تأسست على يد رائديّ الأعمال صالح باعارمه وحمزة باوزير، للمشاركة في مؤتمر "سيملس السعودية" لهذا العام، والمقرر انعقاده في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات من 17 إلى 19 نوفمبر. وستقوم الشركة خلال الحدث بتوقيع شراكات جديدة، والمشاركة في جلسة حوارية بعنوان "العصر الجديد لتقييم المرشحين" يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة 1:05 ظهراً.

تأسست "سبر" لتسهيل الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية مثل التوظيف، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، ما يمنح عملية التوظيف كفاءة وفعالية أكبر، ويقلل من التحيّز والوقت الذي تحتاجه الشركات لاستقطاب الكفاءات المناسبة. وتشير أبحاث حديثة من مصادر متعددة إلى أن المحسوبية شائعة جداً في أماكن العمل حول العالم، حيث يحصل أكثر من 60% من الأشخاص على وظائفهم عبر علاقات شخصية أو معارف.

تركّز تكنولوجيا "سبر" على الموضوعية، مما يضمن عملية توظيف عادلة ومنصفة، ويعزز مبدأ العدالة، ويضمن للشركات اختيار المواهب المناسبة ذات المهارات الملائمة لاحتياجاتها. وعلى المدى الطويل، ينعكس ذلك إيجاباً على سمعة الشركة وأدائها، ويضمن التزامها بالقوانين.

وتخطط "سبر" لتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بعد ترسيخ مكانتها في السوق السعودية، حيث وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع "شركة درعية الاستشارية" خلال فعاليات "معرض بيبان 25"، وتسعى لتوقيع المزيد من الشراكات خلال مشاركتها في مؤتمر "سيملس" هذا العام.

لمحة عن "سبر"

"سبر" هي شركة سعودية ناشئة متخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية والتوظيف، تقدم حلولاً ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التوظيف، وتقليل التحيّز، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات توظيف أكثر ذكاءً.

