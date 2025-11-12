دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بأداء متوازن عبر مختلف أنشطتها، وارتفاع في مؤشرات الربحية، ونمو ملحوظ في قاعدة عملائها، بما يعكس فعالية استراتيجيتها القائمة على الابتكار وحوكمة الأعمال وثقة العملاء المتزايدة.

وسجّلت الشركة إجمالي دخل بلغ 152.7 مليون درهم، بنمو 29.48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع الربح إلى 38.6 مليون درهم بنمو 41.38% على أساس سنوي. كما شهد الربع الثالث ارتفاع عدد الحسابات الجديدة إلى 28,509 حساباً بما يمثل نسبة 42% من إجمالي عدد الحسابات الجديدة المسجلة في سوق دبي المالي خلال الفترة، فيما بلغت قيمة التداولات 22.8 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 36.78% مقارنةً بـ 16.66 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024.

وفي إطار تعزيز مركزها المالي، استكملت بي اتش ام كابيتال خلال الفترة ذاتها زيادة رأس مالها المدفوع من 200 إلى 400 مليون درهم، ما يعزّز قدرتها على مواصلة النمو وتنفيذ خططها التوسعية المستقبلية.

وفي تعليقه على النتائج، قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال:"تعكس نتائج الربع الثالث نجاح استراتيجيتنا المدروسة وجهود فريقنا الاستثنائي، حيث تُترجم جودة التنفيذ إلى ربحية أقوى وتفاعل أعمق مع عملائنا. نواصل توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتطوير خدماتنا، مدعومين برأسمال قوي يعزّز قدرتنا على النمو والتوسع المستقبلي."

وأكدت الشركة التزامها بمواصلة نهجها في النمو المنضبط وتوسيع نطاق خدماتها المالية، مع التركيز على تقديم قيمة مستدامة لعملائها ومساهميها. وبفضل رؤيتها المستقبلية الواضحة والتزامها الراسخ بالتميّز، تواصل بي اتش ام كابيتال أداء دورها المحوري في تطوير أسواق رأس المال على مستوى المنطقة.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:



"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد

+971 50 213 0251

-انتهى-

#بياناتشركات