هواوي ترعى 10 ملايين محترف في مجال الرقمنة الذكية بحلول عام 2030

شنغهاي، الصين: انطلقت اليوم في شنغهاي أعمال مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2024 الأبرز من نوعه على مستوى العالم كمنصة لقاء القادة وصناع القرار والخبراء المعنيين بصياغة مستقبل دمج التكنولوجيا في أعمال مختلف القطاعات والصناعات والمشاريع والمؤسسات. وتتميز أجندة أعمال وفعاليات الدورة الحالية من الحدث التي تنظم على مدار ثلاثة أيام بتركيزها على كيفية استفادة قطاعات الأعمال من قدرات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للدول تعزيز مجالات الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذكي. وقد شهد الحدث إطلاق هواوي لعدد من الاستراتيجيات والحلول والبحوث والدراسات الخاصة بدعم خارطة طريق الرقمنة الذكية للدول وبناء النظم الإيكولوجية ضمن مختلف المجالات.

في الكلمة الافتتاحية للحدث بعنوان "تمهيد الطريق للذكاء الرقمي الشامل"، سلط إريك شو، نائب رئيس مجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس الإدارة بالتناوب الضوء على عدد من المواضيع الحيوية المرتبطة بالتحول الرقمي الذكي للصناعات والمؤسسات، وأهمها كيفية الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة لدفع عجلة التنمية في الدول. وشارك شو مع الحضور ملاحظات هواوي وأفكارها واستراتيجياتها وخبراتها حول كيفية الاستفادة من موجات تحول الذكاء الاصطناعي للمحور الأهم في التكنولوجيا والأكثر تأثيرًا في مستقبل الأعمال والصناعات.

وأعلن ديفيد وانغ المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلمته عن إطلاق قائمة من الحلول الجديدة للذكاء الصناعي، تدعم نهج تكامليته العميقة مع السيناريوهات الصناعية، مشيراً لاكتساب التحول الرقمي الذكي مزيداً من القوة وزخم التأثير ضمن جميع الصناعات. وقال وانغ بأن هذا التقدم يخلق فرصًا هائلة للجميع، موضحاً بأن الثورة الصناعية الرابعة تقود حاليًا التقنيات الرقمية والذكية، ومن المتوقع أن ترفع الإنتاجية إلى آفاق جديدة. وأشار إلى أن الابتكار سيكون مفتاحًا لمواجهة التحديات والفرص التي تخلقها هذه العملية. وذكر بأن الابتكار التكنولوجي سيكون ضروريًا لبناء بنية تحتية قوية، وستكون هناك حاجة لابتكار سيناريوهات لمساعدة المزيد من الناس على عبور الهوة الرقمية. وستكون هناك حاجة ماسة إلى ابتكار النظام البيئي المناسب لخلق مستقبل مشرق للجميع.

أهم إعلانات الحدث العالمي هواوي كونكنت 2024 تمثل بإطلاق " مؤشـــــــر الرقمنـــــة العالمــــي" (GDI) Global Digital Index الذي يتضمن أبرز محاور بناء الاقتصادات الرقمية. وكانت هواوي في عام 2014 قد أصدرت أول تقرير لمؤشر الاتصال العالمي Global Connectivity Index (GCI) الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات قيمة الاتصال وتأثيره على الاقتصاد الرقمي على المستوى العالمي، وفي هذه السنة تحولت به لمؤشر الرقمنة باعتبارها العنصر المستقبلي الأبرز للاقتصادات الرقمية، وليس مجرد الاتصالات. مما دفع شركة هواوي وشركة آي دي سي العالمية للأبحاث والدراسات بالتشارك لتطوير مؤشر الرقمنة العالمي الجديد والأول من نوعه على مستوى العالم. وأخذ المؤشر في الاعتبار العوامل الجديدة المؤثرة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والسحابة والطاقة الصديقة للبيئة. كما يحدد قيمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل بلد وتأثيرها على اقتصادها الوطني.

ومن أهم النتائج التي أفادت بها دراسة وبحث المؤشر أن كل استثمار بقيمة دولار واحد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينتج عنه عائد استثماري بقيمة 8.3 دولار أمريكي في الاقتصاد الرقمي للبلد المستثمر. وقال وانغ بأن الشركة حريصة على مواصلة العمل على تطوير مؤشر الرقمنة العالمي ليكون مرجعًا متاحاً للجميع في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي العالمي.

وسلطت هواوي خلال الحدث الضوء على خططها وعملها الدؤوب على توفير تدريب تمكيني قائم على أحدث التقنيات الرقمية وموجه لتطوير مهارات وخبرات الممارسة لمجموعات مختلفة من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تخطط هواوي لرعاية أكثر من 10 ملايين محترف رقمي وذكي بحلول عام 2030، وذلك في إطار بناء النظم الإيكولوجية الرقمية والذكية المزدهرة لصالح مستقبل المجتمعات البشرية. والتي تسهم هواوي من خلالها في ازدهار الصناعات والتنمية المستدامة.

وشهد الحدث إطلاق هواوي نتائج دراسة عالمية خاصة بممارسات تعزيز الاستفادة من الرقمنة الصناعية الذكية، تحتوي على دراسة 100 حالة من أكثر من 20 صناعة بغية توفيرها للدول لتكون مرجعاً لنهج تحولهم الرقمي والذكي. كما أطلقت هواوي 10 حلول رقمية وذكية جديدة لصناعات مختلفة مثل الخدمات العامة والتمويل والنقل والتصنيع والطاقة الكهربائية والتعدين والنفط والغاز استنادًا إلى البنية المرجعية للتحول الذكي.

واحتفاءً بنجاح شركائها، نظمت هواوي أمسية خاصة بالشركاء العالميين، تحت عنوان 'نكبر معًا، اربح ميزات العصر الرقمي الذكي' قدمت من خلاله جوائز الشركاء المتميزين لعام 2024 الذين قدموا مساهمات بارزة على مستوى دفع عجلة تطوير أعمال وخدمات مختلف الصناعات.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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