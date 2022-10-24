قطر للسياحة تكشف عن عام غير مسبوق من المشاريع السياحية الجديدة التي تم افتتاحها حتى صافرة بداية بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™

الدوحة، قطر: بينما لم يبق سوى ثلاثين يومًا على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™، كشفت قطر للسياحة عن أهم الوجهات السياحية الجديدة حيث تشمل فنادق ومنتجعات ومعالم جذب سياحي والتي ستكون جاهزة لاستقبال مشجعي البطولة. ويمثل عام 2022 عاماً غير مسبوق في مسيرة التطور التي تشهدها قطر وتحولها إلى وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى زيادة عدد زائريها إلى ستة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

قالت السيدة هيا النعيمي ، رئيس قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة: "لقد كان عام 2022 عاماً استثنائياً في قطر حيث شهدنا خلاله افتتاح العديد من الفنادق والمشاريع السياحية الكبرى من مراكز التسوق إلى النوادي الشاطئية والمتاحف والمتنزهات الترفيهية. ونتطلع للترحيب في الأشهر المقبلة بجميع زوار قطر الذين يمكنهم الآن تجربة مجموعة جديدة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومعالم الجذب السياحي عالمية المستوى التي تلائم جميع فئات الزوار وتناسب جميع الميزانيات. وبينما يُتوقع أن يزور قطر أكثر من مليون مشجع خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™، فإن هؤلاء المشجعين سوف يكتشفون في قطر ما هو أكثر بكثير من الملاعب الأيقونية التي شيدتها ومهرجانات المشجعين والمرافق العصرية المتطورة، وذلك بفضل مجموعة من الأنشطة والتجارب السياحية الكثيرة التي سيتم تقديمها في جميع أنحاء قطر بالتزامن مع المنافسات الرياضية."

المعالم السياحية الجديدة خلال 2022

الترفيه

جزيرة المها

سوف تضم جزيرة المها، المقرر افتتاحها في نوفمبر، ستة مطاعم شهيرة من أفخم العلامات التجارية مثل زوما وبليونير وكاربون وLPM. وتتضمن الجزيرة أيضاً شارع "المها درايف" الذي لن يُسمح بدخوله إلا لأصحاب السيارات الكلاسيكية والفارهة، ونادي شاطئ ناموس الدوحة وكذلك لوسيل ونتر وندرلاند.

لوسيل ونتر وندرلاند

بدلاً من الأجواء الثلجية والبرودة الشديدة التي تستقبل زوار شقيقتها الشهيرة في هايد بارك لندن، سوف يكون بإمكان زوار لوسيل ونتر وندرلاند الاسترخاء على الشاطئ تحت شمس شتوية منعشة وعيش أجمل اللحظات مع الأصدقاء والعائلات والاستمتاع بأجواء احتفالية مذهلة بفضل الألعاب الترفيهية والعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات.من المقرر أن يتم افتتاحها في بداية شهر نوفمبر2022.

درب لوسيل

في قلب مدينة لوسيل، يبرز درب لوسيل كوجهة ترفيهية وسياجية حيوية متنوعة وفريدة من نوعها للتسوّق والعمل والسكن في داون تاون لوسيل الأيقونية، حيث تم تصميمه على غرار شارع الشانزليزيه ليقدم تجارب فريدة في الهواء الطلق مع إمكانية التحكم فيه بالطقس. ومن المقرر افتتاح درب لوسيل قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™ من خلال مهرجان حافل بالفعاليات والعروض الترفيهية والموسيقية، الذي ستستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام من 3 إلى 5 نوفمبر 2022.

4. جزيرة قطيفان الشمالية

جزيرة قطيفان الشمالية هي أول جزيرة ترفيهية في دولة قطر، وسوف تضم فنادق فخمة ونوادي شاطئية ومرافق عالمية المستوى وحدائق مميزة كحديقة الألعاب المائية التي من المقرر افتتاحها في 2023 والتي ستضم 36 لعبة، بما في ذلك " البرج الايقوني" الأطول والأول من نوعه في العالم والبالغ ارتفاعه 85 متراً. وسوف يتم افتتاح الجزيرة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

نادي كورنثيا لليخوت

سوف يحاكي هذا المنتجع بتصميمه المذهل الذي يقع في اللؤلؤة- قطر، أشرعة القوارب الشراعية القديمة في قطر وهي ممتلئة بالرياح. ويقدم النادي، المقرر افتتاحه قبل نهاية هذا العام، عضوية حصرية للعملاء المميزين من مالكي وساكني اليخوت الذين سيستمتعون بأجواء الرفاهية وسط أجواء التراث البحري القطري.

ويست ووك

تقع "ويست ووك" في قلب منطقة الوعب، وهي وجهة جديدة لنمط الحياة العصرية. وتضم مزيجاً من المساحات المخصصة للسكن والتسوق والترفيه، كما تضم ممشىً فريداً من نوعه حيث تم تزويده بتكنولوجيا تبريد خارجية مبتكرة. ومن المقرر افتتاحها قبل نهاية العام الجاري.

الشواطئ والنوادي الشاطئية

سوف يشهد مطلع شهر نوفمبر التدشين المرتقب لثلاثة شواطئ جديدة في قلب الدوحة وهم كالتالي: شاطئ الخليج الغربي

شاطئ عام يتميز بأسعار معقولة ويضم مجموعة متنوعة من المرافق وسبل الراحة مثل ساحة طعام ومنطقة مشجعين وملعب للكرة الطائرة الشاطئية.

نادي شاطئ B12

هو نادي شاطئي ووجهة ترفيهية ملائمة للعائلات، ويتضمن مجموعة كبيرة من وسائل الراحة والترفيه مثل 600 كرسي للاستلقاء تحت آشعة الشمس والأنشطة المائية والرياضية وخيارات رائعة في الأطعمة والمشروبات والخدمات المتميزة وأنشطة التسوق ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

ج) شاطئ دوحة ساندز

سوف يضم النادي الأنيق مسرحاً للحفلات الموسيقية وخدمة سريعة لتقديم الأطعمة والمشروبات وعروض للتسوق، بالإضافة إلى ألف كرسي للإستلقاء تحت آشعة الشمس للزوار الراغبين في الاستمتاع بشمس قطر الساطعة.

شاطئ 974

يقع هذا الشاطئ ضمن محيط منطقة استاد 974، ويوفر تجربة شاطئية من فئة الخمس نجوم حيث تضم الأكواخ الشاطئية وألعاب مائية وأنشطة ورياضات شاطئية تمارس في الهواء الطلق مثل ومنافذ للتسوق وأكشاك الطعام والمشروبات وشاشة كبيرة ومجموعات "دي جي" حية وأنشطة ثقافية مصممة لتلبية جميع الأذواق والاهتمامات واستقطاب جميع الفئات.

شاطيء لا مار

يقع هذا الشاطئ الفاخر الذي تم افتتاحه في أكتوبر، ضمن شاطئ فندق إنتركونتيننتال الدوحة. ويتميز بإطلالات خلابة لا مثيل لها على أفق الخليج الغربي. حيث بإمكان الزوار ممارسة السباحة في المياه الدافئة أو الاسترخاء في الكبائن الخاصة أو الاستلقاء تحت أشعة الشمس على الرمال أو إضفاء لمسة على قائمة مطعم لا مار المحبوبة جيدًا.

شاطئ مكاني

يتميز شاطئ مكاني التابع لفندق فور سيزونز الدوحة والذي تم افتتاحه في أكتوبر، بواجهة بحرية تضفي عليه أجواء جنوب البحر المتوسط وتمنحه إطلالة أنيقة على مياه الخليج العربي مع تناول الوجبات الخفيفة اللذيذة والاستمتاع بأجواء الترفيهية المميزة وعروض "دي جي" حية.

فنون وثقافة

متحف الفن الإسلامي (إعادة الافتتاح)

أعيد افتتاح متحف الفن الإسلامي للجمهور في 5 أكتوبر في حلته الجديدة، بعد مشروع إعادة تأهيل استمر لمدة عام لتحسين المرافق وإعادة تصور وتركيب صالات العرض الخاصة بمجموعته الدائمة التي تضم أكثر من1000 قطعة، بالإضافة إلى تدشين أقسام جديدة تسمح للمتحف بعرض المزيد من مجموعته ذات الشهرة العالمية. وتستهدف الفلسفة الجديدة لمتحف الفن الإسلامي العائلات والأطفال وذلك عبر مجموعة من الخبرات والتجارب الجديدة.

التسوق

متجر برانتان الدوحة

لأول مرة خارج فرنسا، سوف يتم افتتاح "برانتان"، أكبر متجر باريسي للتسوق الفاخر في المنطقة بأكملها في واحة الدوحة والذي سيجمع بين التقنيات الجديدة وتجارب التسوق المرموقة العصرية من بين أكثر من 600 علامة تجارية فاخرة – منها 200 علامة حصرية في قطر. سيكون "برانتان" المتجر الوحيد في دولة قطر الذي يضم جميع العلامات التجارية لبيوت الأزياء العالمية تحت سقف واحد مثل لوي فيتون وديور وفالنتينو وغوتشي وغيرها. سيفتح المتجر الفاخر أبوابه في واحة الدوحة خلال الأسابيع القادمة.

فنادق ومنتجعات قطر الجديدة 2022

منتجع شاطئ فويرط

يقع منتجع شاطئ فويرط الذي تم اقتتاحه مؤخرا على بعد ساعة بالسيارة إلى الشمال من الدوحة. وبفضل رياحها المستمرة وظروفها البحرية المثالية ونعومة رمالها، يعتبر المنتجع وجهة عالمية فريدة لممارسة الرياضات الشراعية حيث الأجواء الممتازة الملائمة للتزلج المائي بالطائرات الورقية وأحدث المرافق والمعدات وذلك.

14. فندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية

تم افتتاح هذا الفندق في أكتوبر حيث يقع في قلب بورتو أرابيا في جزيرة اللؤلؤة-قطر. يقدم الفندق خدمات ومرافق عالمية المستوى وتجارب طهي رائعة مستوحاه من مدن البحر الأبيض المتوسط.

15. فندق ريكسوس جلف الدوحة

افتتح هذا الفندق للمرة الأولى في عام 1973 باسم فندق الخليج، وسرعان ما أصبح علامة بارزة في أفق المدينة، وقد خضع لعملية تجديد شاملة لمبناه التاريخي. وسوف يعاد افتتاحه في نهاية أكتوبر من قبل فنادق ريكسوس، بالشراكة مع أكور وكتارا للضيافة. ويضم الفندق 350 غرفة وجناحاً وسبعة مطاعم تقدم مزيجاً رائعاً من الراحة والأناقة والتكنولوجيا المتطورة.

منتجع أوتبوست البراري

وفي محمية تحيط به الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء البرية يقدم منتجع أوتبوست البراري، وهو الأول من نوعه في قطر، 21 نُزلاً فاخراً ومجموعة من المسابح الخاصة التي تمزج بين التجارب الأشبه بالطبيعية والاستدامة والضيافة الفاخرة في منتجع واحد فريد من نوعه يقع ضمن محمية طبيعية فريدة حيث يحاط به الكثبان الرملية الشاهقة والصحراء البرية. وسيكون الافتتاح خلال شهر نوفمبر 2022.

17. منتجع ريكسوس، جزيرة قطيفان الشمالية

يحيط هذا المنتجع المقرر افتتاحه قبل نهاية العام، بمنطقة الجذب الرئيسية بالجزيرة، وهو يمثل حديقة مائية عصرية. كما سيوفر المنتجع خدمات مثل الحمام التركي التقليدي والغرف العلاجية الفاخرة، بالإضافة إلى نادٍ رياضي حصري لعشاق الحيوية والنشاط ونادٍ ترفيهي للأطفال.

18. والدورف أستوريا الدوحة ويست باي

سوف يتم افتتاح هذا الفندق الذي بلغ العمل فيه مرحلته النهائية بحلول نهاية العام. ويقع فندق والدورف أستوريا الدوحة ويست باي في قلب المنطقة الدبلوماسية بالدوحة ويتألف من 44 طابقاً وغرفاً مستوحاة من فن "الآرت ديكو" ومسبحاً داخلياً فوق السطح وخيارات طعام متنوعة تم إعدادها من قبل طهاة حائزين على نجمة ميشلان.

19. والدورف أستوريا الدوحة لوسيل

يتخذ هذا المنتجع الكبير موقعاً فريداً في قلب لوسيل، ويتميز بشاطئ رملي. حيث سيقدم الفندق المقرر افتتاحه في 18 من أكتوبر 2022، باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للكبار والصغار على السواء بداية من المنزلقات المائية إلى التزلج على الماء إلى جانب 461 غرفة ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي.

20. ذا نيد الدوحة

يعتبر فندق ذا نيد أحد الفنادق ونوادي الأعضاء الحصرية الأكثر تميزاً في لندن ونيويورك، ومن المقرر افتتاحه في الدوحة خلال شهر نوفمبر في مبنى وزارة الداخلية السابق الضخم على كورنيش الدوحة. سيضم الفندق 90 غرفة و 1 جناحًا وسبعة مطاعم وصالة رياضية وسبا ومسبحًا خارجيًا بطول 30 مترًا..

21. فندق ومنتجع شيدي كتارا

يقع شيدي كتارا في قلب الحي الثقافي كتارا وتحيط به الحدائق الفخمة، ومن المقرر افتتاحه في نوفمبر. ويتكون من غرف فاخرة و 32 فيلا ملكية، مع مزيج جمالي أنيق من الثقافة المغولية والعثمانية.

22. رافلز الدوحة وفيرمونت الدوحة

يتواجه هذان الفندقان الفاخران معاً من خلال برجين كبيرين يمثلان الشعار الوطني لدولة قطر الذي يتألف من سيفين متقاطعين. ويستلهم فندق فيرمونت الدوحة تصميمه من اليخوت العملاقة فيما يتميز بردهة شاهقة تضم أطول ثريا في العالم. أما فندق رافلز الدوحة فسيكون فندقًا للأجنحة الفندقية فقط ويتميز بخدمة غرف لا مثيل لها. وسوف يتيح الفندق أماكن مختارة لتناول الطعام والفعاليات خلال منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™.

23. روز وود الدوحة

يقع فندق روز وود الدوحة وروز وود ريزيدنس الدوحة في برجين مذهلين يستلهمان الشعاب المرجانية في قطر والذي من المقرر افتتاحه قبل نهاية العام حيث سيضم فندق فاخر وشقق ومنتجع صحي ومركز لياقة بدنية على أحدث طراز.

24. فنادق كتارا هيلز إل إكس آر

يستلهم فندق كتارا هيلز الطراز المعماري الاسكندنافي ويعتمد على مواد صديقة للبيئة. ويتكون من 15 فيلا فاخرة تمثل ملاذاً خاصاً وهادئاً في تلال كتارا الخضراء. ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر.

دبل تري هيلتون الدوحة داون تاون

يقع هذا الفندق على بُعد 10 دقائق فقط من وسط المدينة والعديد من معالم الجذب الشهيرة الأخرى في قطر، وقد افتُتح في أكتوبر ويضم أكثر من 250 شقة فسيحة وخدمية.

شهد عام 2022 موجة افتتاح العديد من مناطق الجذب السياحية الجديدة حيث شهد شهر مارس افتتاح 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي ، وهو من أحدث المتاحف وأكثره تطوراً في العالم المختصة بالمجال الرياضي. وفي الشهر التالي، تم افتتاح "بلاس فاندوم" وهو مركز تسوق فخم مستوحى من الطراز الباريسي حيث يضم أكثر من 500 متجر وعروض ممتعة للنافورة الراقصة. تم دمج فندق لو رويال ميريديان الدوحة بسلاسة في "بلاس فاندوم" هذا الصيف.

وشهد هذا العام أيضًا افتتاح العديد من الفنادق والمنتجعات كمنتجع زلال الصحي من شيفا سوم، الذي تم افتتاحه في شهر مارس. يعتبر منتجع زلال الصحي أكبر منتجع صحي من نوعه في المنطقة، حيث يمثل وجهة رائدة في الطرف الشمالي من قطر وأول منتجع يقدم العلاجات التي تتبنى مبادئ الطب العربي التقليدي والطب الإسلامي لإعادة تهيئة أنماط العيش واسترداد الصحة، بالإضافة إلى تقديمه رحلات العافية التي تركز على الأسرة. تم افتتاح فندق بولمان الدوحة ويست باي في أغسطس ، ويقع ضمن برج عصري شاهق في موقع ملائم بمنطقة الخليج الغربي بالدوحة.

وتأتي معالم ووجهات الجذب الجديدة التي تم تدشينها خلال عام 2022 ضمن سلسلة المشاريع السياحية التي تم افتتاحها أمام الزوار العام الماضي. ففي عام 2021، أطلقت "كويست دوحة" أكثر من 30 لعبة من الألعاب الترفيهية، بما في ذلك أطول أفعوانية داخلية وأطول برج هبوط في العالم. كما تم افتتاح فندق بانيان تري الدوحة الفاخر ذي الخمس نجوم والذي يتميز بتقديمه خمسة خيارات من الأطعمة الفاخرة وسبا صحي يستخدم علاجاً مائياً مميزاً على غرار الغابة المائية الاستوائية. وشهد العام الماضي أيضاً افتتاح منتجع وفيلل هيلتون شاطئ سلوى الذي يتميز بشواطئ خلابة يمتد طولها إلى 3.5 كيلومتر، كما شهد افتتاح حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية وهي إحدى أكبر الحدائق الترفيهية في الشرق الأوسط وتضم 28 منزلقاً ولعبة ترفيهية.

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