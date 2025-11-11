أبوظبي: في خطوة تعكس مكانتها الريادية في قطاع الفعاليات والمعارض، تستضيف مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، خلال الأسبوع الحالي 20 فعالية دولية ومحلية تقام عبر مراكزها المنتشرة في أبوظبي والعين ولندن، وتشمل مركز أدنيك أبوظبي، مركز أدنيك العين، مركز إكسل لندن، ومركز الأعمال في لندن.

وتستقطب هذه الفعاليات نُخبّة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، التعليم، الصحة، الموضة، الرياضة، والطاقة، ضمن منصات متكاملة تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يرسّخ مكانة المجموعة كمحرك رئيسي في صناعة الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم.

ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي مجموعة من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الابتكار، التعليم، التميز المهني، والرياضة، إذ تنطلق فعالياته الدولية والمحلية التي تشمل كأس الروبوتات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (روبوكب)، الذي يجمع فرقًا من مختلف الدول للتنافس في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب معرض وعد الراقي الذي يستعرض أحدث صيحات الموضة، ومعرض أبوظبي للمجوهرات والساعات الذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة.

كما يحتضن المركز حفل تخرج كليات التقنية العليا، وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل التي تكرّم المؤسسات والأفراد المتميزين، إضافة إلى مؤتمر أفضل ما في الرعاية الحرجة – الشرق الأوسط الذي يجمع نخبة من خبراء الرعاية الصحية.

أما مركز أدنيك العين، فيشهد فعاليتين رياضيتين بارزتين هما بطولة اكستريم أبوظبي التي تستقطب عشاق الرياضات القتالية والبدنية، وبطولة محاربي الإمارات 65 التي تضم نخبة من المقاتلين الدوليين، مما يعكس الحراك الرياضي المتنامي في المنطقة.

وفي مركز إكسل لندن، تنطلق مجموعة من الفعاليات المتخصصة التي تغطي طيفًا واسعًا من القطاعات الحيوية، من الأعمال والتقنيات الذكية إلى الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتشمل معرض الأعمال، معرض التطوير المهني وإعادة التأهيل، ومعرض التقنيات الذكية للبيع بالتجزئة، إضافة لمعرض سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، ومعرض التغليف والتوسيع للتجارة الإلكترونية، وفعالية الانطلاق العالمية

كما يستضيف مركز إكسل مؤتمر المخاطر أوربا، معرض تكنولوجيا الفعاليات، ومعرض العلامات البيضاء العالمي، ومؤتمر اتحاد مراكز الفعاليات، ومعرض "آخر أيام بومبي" التفاعلي الذي يمتد حتى مارس المقبل.

أما مركز الأعمال في لندن، فيستضيف فعالية موسمية مميزة هي "الحياة الجيدة للاقتصاد المنزلي" بالتعاون مع سوق "الحياة الريفية"، التي تقدم تجربة احتفالية ثرية بمناسبة موسم الأعياد، تجمع بين التسوق والترفيه في أجواء بريطانية تقليدية.

تواصل مجموعة أدنيك ترسيخ دورها في دعم الابتكار، وتوفير منصات للتواصل المهني، وتقديم تجارب غنية، تثري مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والمعرفة.

