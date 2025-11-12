​​​​​​تسلّمت شركة "أي بي جي سي"، الكيان المشترك بين الصير مارين و"بي جي إن"، ناقلتي "ميغرز" و"ميزار"، الأخيرتين ضمن أسطول ناقلات الغاز العملاقة ثنائية الوقود.

تبلغ السعة الإجمالية لناقلة "ميغرز" 86,925 مترًا مكعبًا و"ميزار" 88,000 متر مكعب، ليصل عدد سفن أسطول الكيان المشترك من الناقلات العملاقة ثنائية الوقود إلى خمس سفن.

يرسخ هذا الاستثمار الاستراتيجي قدرات الكيان المشترك في التحول الذي يشهده قطاع نقل الطاقة البحري، لتلبية الطلب المتزايد عالميًا على ناقلات الغاز.

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية(ADX: ASM) ، الشركة الرائدة في قطاع الشحن البحري والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن إتمام المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية لتوسيع قطاع الشحن التجاري خلال فترة قياسية لا تتجاوز ثلاث سنوات، ليضم أسطولها 18 سفينة.

أكملت الصير مارين هذا الإنجاز عبر شركة "أي بي جي سي" المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، الكيان المشترك مع "بي جي إن"، إحدى أسرع الشركات نموًا في تجارة الطاقة والسلع.

وتم تسليم الناقلتين "ميغرز" و"ميزار" بتاريخ 31 أكتوبر و3 نوفمبر 2025 على التوالي، لتكونا آخر سفينتين من برنامج بناء أسطول ناقلات الغاز المسال العملاقة ثنائية الوقود، الذي تم إطلاقه عام 2023، ليبلغ أسطول الكيان المشترك خمس ناقلات عملاقة. ويمثل هذا الإنجاز الاستراتيجي خطوة رئيسة لتعزيز دور "أي بي جي سي" في تطوير قطاع نقل الطاقة ليكون أكثر نظافة وكفاءة.

ويؤكد هذا التوسع على ريادة الصير مارين في مجال النقل البحري عالميًا، وسيسهم في نمو إيراداتها باعتبارها المالك لأحد أكثر الأساطيل تنوّعًا في منطقة الشرق الأوسط.

تم بناء الناقلة "ميغرز" التي تبلغ سعتها 86,925 مترًا مكعبًا، في حوض بناء السفن التابع لشركة "كاواساكي للصناعات الثقيلة" بمدينة ساكايدي في اليابان، في حين تم بناء ناقلة "ميزار" التي تصل سعتها إلى 88,000 متر مكعب، في مدينة موكبو بكوريا الجنوبية من قبل "هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة". وستتولى شركة "فليت مانجمينت المحدودة"، المسجلة في سنغافورة، إدارة الناقلتين لضمان تشغيلهما وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: "يشهد قطاع إمدادات الطاقة العالمي، لاسيما سلاسل توريد غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، تحولًا جوهريًا في ظل التغيرات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، ما يقود الارتفاع المتزايد في الطلب على ناقلات الغاز العملاقة والكبيرة، حسب توقعات لنمو الطلب بشكل مطرد حتى عام 2040. وبذلك يكون قرارنا المبكر بالاستثمار في بناء أسطول متطور من الناقلات العملاقة خطوة استراتيجية في الوقت المناسب. ويعكس إنجازنا الاستثنائي في توسيع أسطولنا الذي يبلغ اليوم 18 سفينة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات رؤيتنا الطموحة. وسيزيد هذا الأسطول من قدراتنا التنافسية لتعظيم العوائد المستدامة للمساهمين، مواصلين زيادة أرباحنا وتنمية إيراداتنا، والبناء على النجاح الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025."

وتم تصميم سفينتي "ميغرز" و"ميزار"، اللتين تم تسليمهما إلى "أي بي جي سي" للعمل بوقود ثنائي، إلا أن ناقلة "ميغرز" تمتاز بشكل استثنائي بقدرتها على نقل شحنات غاز البترول المسال والأمونيا على حد سواء، ما يمنح أسطول الكيان المشترك الذي يضم خمس ناقلات مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في استهلاك الوقود.

من جانبه قال أوزان تورغوت، مدير قسم الشحن في شركة "بي جي إن": "يمثل تسلّم الناقلتين الجديدتين حدثًا استثنائيًا في توسيع أسطول ’بي جي إن‘، والذي يأتي بعد شهور قليلة من استلام الناقلة ’ميراك‘، والتي انطلقت رحلتها الأولى لتزويد عملائنا حول العالم بإمدادات الطاقة الحيوية. هذه الناقلات تعيد تعريف معايير التميز التقني والالتزام بالأنظمة البيئية في قطاع النقل البحري، وتلبي بأنظمتها ثنائية الوقود، وقدرتها على نقل الأمونيا، أعلى مواصفات الاستدامة، إضافة إلى تزويدها بأحدث التقنيات المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف. هذا الإنجاز سيدعم نمو أعمالنا، ويؤكد على التزام ’بي جي إن‘ بالمسؤولية من خلال العمل على خفض البصمة الكربونية في القطاع البحري."

ويرتفع إجمالي عدد السفن في أسطول الصير مارين بعد تسلّم ناقلتي "ميغرز" و"ميزار" إلى 18 سفينة، تغطي مجموعة متنوعة من المنتجات؛ تشمل الناقلات العملاقة للغاز البترولي المسال، والغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط الخام العملاقة، إضافة إلى ناقلات المنتجات البترولية متوسطة المدى، وسفن نقل البضائع السائبة. وتدير الشركة هذا الأسطول المتنوّع عبر ملكيتها المباشرة للسفن، أو بناء الشراكات الاستراتيجية والكيانات بالتحالف مع قادة الصناعة البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة للمستثمرين في مختلف قطاعات نقل الطاقة العالمية.

نبذة عن الصير للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

www.alseermarine.com

نبذة عن شركة "بي جي إن"

تُعد شركة "بي جي إن" واحدة من أسرع شركات تجارة الطاقة والسلع نموًا، وتُعد رائدة في مجال التحول العالمي للطاقة. يقدم النموذج المتنوع والمرن لشركة "بي جي إن" طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لتلبية الطلبات العالمية الحالية، مع دفع عجلة إزالة الكربون على نطاق القطاع بأكمله.

بفضل خبرة تتجاوز 80 عامًا في قطاع الطاقة، تقوم شركة "بي جي إن" بتجارة وتوزيع وتخزين وتمويل حلول الطاقة على مستوى العالم، حيث تتعامل مع حوالي 50 مليون طن متري من السلع سنويًا.

تقود شركة "بي جي إن" عملية التحول في مجال الطاقة من خلال الجمع بين الابتكار والاستدامة والنمو القائم على الشراكة لتشكيل المشهد المستقبلي للطاقة بمسؤولية. تعتبر مجموعة بي جي إن رائدة في سوق الوقود البديل، حيث تمتلك 10٪ من حصة سوق الغاز البترولي المسال العالمي، كما تتوسع في الحلول المستدامة؛ بما في ذلك تجارة الغاز الطبيعي المسال والأمونيا، إضافة إلى المعادن والخامات الحيوية الضرورية لتحول الطاقة. يمتد النشاط التجاري للشركة عبر في مجال الطاقة جميع مراحل سلسلة قيمة، وتتمتع بعلاقات متينة مع مصافي النفط والمنتجين وشركات النفط الحكومية وكبرى الشركات الصناعية والبتروكيماوية في أكثر من 120 دولة. تمتلك شركة "بي جي إن" مراكز تجارية إقليمية موزعة بشكل استراتيجي في جنيف ودبي وسنغافورة وهيوستن، إضافة إلى 20 مكتبًا في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتجمع الشركة بين خبرتها الفريدة والتقنيات الجديدة ورؤى السوق لتكون شريكًا موثوقًا يقدم قيمة مستدامة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

www.bgn-int.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات

www.ihcuae.com

للتواصل الإعلامي: