مسقط، 12 نوفمبر: تقديرًا لالتزامها الراسخ بالتميّز وأدائها المالي المستمر في التفوق، صُنّفت الشركة الوطنية للتمويل، الرائدة في سلطنة عُمان، ضمن أفضل 15 شركة أداءً في بورصة مسقط (MSX)، وذلك استنادًا إلى المسح المحايد الذي أجرته شركة مور حول أداء الشركات لعام 2024. وقد تم تكريم الشركة خلال حفل OER للتميز المؤسسي 2025، الذي أقيم تحت رعاية معالي قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث قام معاليه بتسليم الجائزة التكريمية إلى صاحبة السمو السيدة وسام بنت جيفر آل سعيد؛ رئيسة التسويق والتواصل المؤسسي والاستدامة، التي تسلّمتها نيابةً عن الشركة.

وتعليقًا على هذا التكريم، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل، قائلاً: " يُعدّ هذا التكريم تأكيدًا قويًا على مرونة الشركة الوطنية للتمويل ووضوح استراتيجيتها والتزامها الراسخ بتحقيق التنمية المُستدامة باتزان. كما يعكس قدرتنا على تقديم أداء مالي قوي في ظل ظروف السوق المتغيرة، ويُؤكّد الثقة العميقة التي يضعها عملاؤنا ومساهمونا فينا. ومع مضينا قدمًا في هذا الزخم، نواصل التزامنا الراسخ بالنموّ المستمر، والتحوّل المبني على الابتكار، وتعزيز ريادتنا في السوق، مع المساهمة الفعّالة في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عٌمان".

يُسلّط إدراج الوطنية للتمويل ضمن أفضل 15 شركة أداءً في سلطنة عُمان الضوء ليس فقط على نتائجها المالية القوية، بل أيضًا على دورها الاستراتيجي في تشكيل المنظومة المالية في البلاد. تواصل الشركة وضع معايير رائدة في مجال الحوكمة، والابتكار المُركّز على خدمة العملاء، والنمو المسؤول، مكتسبة ثقة راسخة لدى عملائها وشركائها. علاوةً على ذلك، تُواصل الوطنية للتمويل تعميق تأثيرها في المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية الهادفة تحت جناحها للمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، والدعم المُخصّص لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ مُـحركًا رئيســًا للنمو الاقتصادي الوطني. تُعدّ الاستدامة محوراً أساسيا في استراتيجية الشركة، والتي تدعم توجه البلاد نحو الاستدامة، حيث يتجلى ذلك في المبادرات والبرامج المتنوعة المُصممة لتحقيق أهداف الاستدامة متمثلة في أربعة ركائز رئيسة هي البيئة، والمجتمع، والعمليات، والحوكمة. يُعزّز هذا النهج المُتكامل مكانة الوطنية للتمويل كشريك موثوق للنمو، ويُرسّخ دورها كمحفّز للتحول الإيجابي، مُسهمًا في تعزيز التقدم في قطاع التمويل والاقتصاد ككل.

يُعزز هذا التكريم طموح الوطنية للتمويل للوصول إلى آفاق جديدة، مسترشدةً برؤية تُولي الأولوية للتوسع المستدام، والتمويل المسؤول، والتقدم الوطني. ومع استمرار الشركة في التطور، تواصل التزامها الراسخ بدعم تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وصياغة مستقبل يتميز بالمرونة والفرص والازدهار المشترك.

-انتهى-

#بياناتشركات