أبرز نتائج الربع الثالث:

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7% إلى 1.3 مليار دولار أمريكي؛ وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 21.1% إلى 126.7 مليون دولار أمريكي.

أكملت مينزيز للطيران استحواذها على شركة G2 سكيور ستاف الأمريكية مقابل 315 مليون دولار أمريكي؛ مما يعزز موقعها الريادي العالمي.

سكيور ستاف الأمريكية مقابل 315 مليون دولار أمريكي؛ مما يعزز موقعها الريادي العالمي. سجلت شركة ترايستار أداءً جيداً في هذا الربع.

نمت إيرادات شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية مدعومة بالطلب القوي في السعودية .

حافظ قطاع الاستثمار على استقراره، وتشكل DSV الاستثمار الأكبر للشركة .

الاستثمار الأكبر للشركة المركز المالي للمجموعة قوي بإجمالي أصول بقيمة 12.2 مليار دولار أمريكي وتدفق نقدي تشغيلي قوي.

أبوظبي: أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي، الشركة المالكة والمشغلة والمستثمرة على المدى الطويل لشركات متعددة، اليوم عن أرباح الربع الثالث من عام 2025 التي بلغت 52 مليون دولار أمريكي، أو 0.55 سنتاً للسهم، حيث نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 21.1% إلى126.7 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 19% إلى214.7 مليون دولار أمريكي، وقفزت الإيرادات بنسبة 6.7% إلى 1.3 مليار دولار أمريكي.

وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت الأرباح 97 مليون دولار أمريكي، أو 0.98 سنتاً للسهم. ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 8% إلى 316 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 11% إلى 568.6 مليون دولار أمريكي، وقفزت الإيرادات بنسبة 10.2% إلى 3.7 مليار دولار أمريكي.

وكما في 30 سبتمبر 2025، بلغت القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار في حوالي 5 مليار دولار أمريكي، وكانت القيمة الإجمالية لأصول الشركة 12.2 مليار دولار أمريكي.

وقال السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة أجيليتي جلوبال: "حققنا في أجيليتي جلوبال ربعاً آخر من النمو المتين، مستندين إلى استراتيجيتنا القائمة على توسيع نطاق الشركات العاملة عالية الأداء مع الحفاظ على الانضباط المالي. ويشكل استكمال عملية الاستحواذ التي نفذتها مينزيز في الولايات المتحدة خلال الربع محطة رئيسية تعزز موقعنا كرائد عالمي في خدمات الطيران."

وتابع السيد/ سلطان قائلاً: "ما زالت أعمالنا تُظهر زخماً عبر المناطق الجغرافية وخطوط الخدمات. فقد حققت مينزيز نمواً قوياً. وكان أداء ترايستار جيداً، كما تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية توسيع وجودها في المملكة العربية السعودية." واختتم بقوله: " هذا التقدم يعكس قدرتنا على التنفيذ الفعال، وخلق القيمة، وتحقيق نمو مستدام لمساهمينا."

توزيعات الأرباح

وافق مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال على توزيع مبلغ 65 مليون دولار أمريكي كأرباح نقدية مرحلية للربع الثالث من عام 2025، وتحق للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ التسوية المقرر في 20 نوفمبر 2025.

أداء القطاعات التشغيلية

خدمات الطيران – مينزيز للطيران

في الربع الثالث من عام 2025، أكملت مينزيز للطيران استحواذها على شركة G2 سكيور ستاف في الولايات المتحدة، مما وسع نطاق عملياتها في الولايات المتحدة بشكل كبير وعزز موقعها كأكبر شركة لخدمات الطيران في العالم.

وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 305 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ مستحق مؤجل قيمته 10 ملايين دولار أمريكي يُدفع في عام 2026، وذلك رهناً بتحقيق مؤشرات أداء محددة متفق عليها. سيعزز هذا الاستحواذ من مكانة مينزيز كأكبر مزود لخدمات الطيران في العالم، حيث تعمل في 350 مطاراً في 65 دولة.

كما أعلنت مينزيز عن تحقيق إيرادات بقيمة 800.2 مليون دولار أمريكي للربع، بزيادة 13.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. جزء من هذا النمو جاء من شركة G2 سكيور ستاف، والجزء الآخر من نمو الأحجام و تحسن العوائد عبر خدمات التداول الأرضي والبضائع. وقد قدمت الشركة خدماتها لما يقرب من 1.4 مليون رحلة طيران خلال الربع.

كذلك، نمت أرباح مينزيز قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11.3% على أساس سنوي، حيث سجلت جميع الأقسام وخطوط الخدمات تحسناً.

وبينما أعلنت مينزيز مؤخراً أن عملياتها في الكويت ستتوقف بانتهاء العقد الحالي في يناير 2026، تظل الشركة واثقة من تحقيق أهدافها التنموية متوسطة المدى. وتدعم تلك الأهداف النمو العضوي، والطلب العالمي القوي، ودمج عملية الاستحواذ الأخيرة، والتي ستستمر في دفع عجلة التوسع وتحسين الهوامش عبر الشبكة.

وقد انعكس أداء مينزيز خلال التسعة أشهر على الإيرادات التي نمت بنسبة 12%، رافقها نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.7%.

الخدمات اللوجستية للوقود – شركة ترايستـار

سجلت ترايستار، شركة خدمات الوقود اللوجستية المتكاملة والشاملة، أداءً مستقراً في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2% لتصل إلى 60.3 مليون دولار أمريكي. من الناحية التشغيلية، تحسن أداء قطاع الشحن البحري في هذا الربع على الرغم من التحديات السوقية المستمرة. وساهمت عمليات بيع الوقود بالتجزئة في سريلانكا، التي أُطلقت في الربع الثالث من عام 2024، في النتائج في كلا الفترتين المقارنتين، وهي مستمرة في النمو.

بشكل عام، تواصل ترايستار تحقيق إيرادات مستقرة وهوامش تشغيلية صحية، بدعم من الرقابة الصارمة على التكاليف، والتركيز الاستراتيجي على الكفاءة والنمو عبر محفظتها المتنوعة.

وقد أظهر أداء ترايستار خلال التسعة أشهر نمواً في الإيرادات بنسبة 16% مع انخفاض طفيف في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

العقارات الصناعية – أجيليتي للمجمعات اللوجستية

سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية إيرادات في الربع الثالث من عام 2025 بقيمة 14.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 11 مليون دولار أمريكي بزيادة 14.2% عن العام السابق

شمل النمو جميع المناطق الجغرافية، حيث ساهمت السعودية بالجزء الأكبر من إجمالي الزيادة، حيث لا يزال الطلب القوي على المستودعات الحديثة في السعودية يدفع معدلات الإشغال لتتجاوز 90%. ويستمر برنامج التطوير الجاري للمجمعات اللوجستية البالغة 226,000 متر مربع من سعة المستودعات الجديدة في التقدم وفقاً للجدول الزمني — حيث تم بالفعل تسليم نصف المساحة المخطط لها، ومن المتوقع تسليم الباقي بنهاية العام.

لا يزال قطاع المستودعات في دول مجلس التعاون الخليجي يستفيد من اتجاهات النمو الهيكلية، بما في ذلك التوسع في التجارة الإلكترونية، ونمو شبكات مقدمي الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والمبادرات الحكومية لتنويع القطاع الصناعي. وفي أفريقيا، تعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية بنشاط على تقييم فرصاً جديدة في الممرات اللوجستية عالية النمو، لا سيما في شرق أفريقيا، حيث لا يزال الطلب على البنية التحتية اللوجستية الحديثة غير مُلبى إلى حد كبير.

وقد أظهر أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية خلال التسعة أشهر نمواً في الإيرادات بنسبة 9.6% صاحبه نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.3%.

قطاع الاستثمار

كما في 30 سبتمبر 2025، بلغت القيمة الدفترية لقطاع الاستثمار في أجيليتي جلوبال 5 مليار دولار أمريكي. وتشمل الأصول الرئيسية للقطاع حصصاً في شركة DSV وريم مول.

لا يزال قطاع الاستثمار في أجيليتي جلوبال يرتكز على حصته الاستراتيجية في DSV، أكبر شركة شحن بحري وبري وجوي في العالم. وقد قدمت DSV أداءً مالياً مستقراً في الربع الثالث من عام 2025 على الرغم من التحديات وظروف السوق.

أجيليتي جلوبال هي المستثمر الرئيسي في ريم مول الواقع في جزيرة الريم في أبوظبي، وهو وجهة عائلية متميزة للتسوق وتناول الطعام والترفيه تبلغ مساحته الإجمالية القابلة للتأجير 183.4 ألف متر مربع. ويضم المركز، الذي يحتضن متاجر هايبرماركت ومفاهيم ملحوظة للترفيه والأثاث المنزلي، حوالي 400 علامة تجارية دولية ومحلية.

كما في سبتمبر 2025، وصلت نسبة المساحة التي تم تأجيرها وافتتاحها وتمارس أعمالها حالياً حوالي 70% من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، مع 14% إضافية قيد التشطيب، ليصل إجمالي المساحة المؤجرة فعلياً إلى حوالي 84%. سجل ريم مول أعلى معدل للإقبال في الربع الثالث من عام 2025 حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

الميزانية العمومية والمركز المالي

كما في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول أجيليتي جلوبال حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي، مع حقوق المساهمين بلغت قيمتها 5 مليار دولار أمريكي. وكان صافي الديون (باستثناء الالتزامات التأجيرية) حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، مرتبطاً في الغالب بالتحوط الممول الخاص بـ DSV.

وقد بلغ التدفق النقدي التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغاً وقدره 320.1 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارات 317 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استمرار التوسع في الأعمال والاستثمار في المنصات.

التوقعات

تبدأ أجيليتي جلوبال الربع الأخير من عام 2025 بزخم وتوقعات قويين. حيث تتوقع المجموعة استمرار نمو الأرباح، بدعم من الدمج الكامل لشركة G2 سكيور ستاف، وبرامج الكفاءة في ترايستار، وتسليم المستودعات الجديدة ضمن أجيليتي للمجمعات اللوجستية.

ومع وجود ميزانية عمومية قوية، ومحفظة متنوعة، ونطاق عالمي، فإن أجيليتي جلوبال في وضع جيد لتقديم قيمة مستدامة ونمو مربح.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير وتشغيل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. كما تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، إحدى أكبر ثلاثة وكلاء شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. لأجيليتي جلوبال حضور عالمي في 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ أكثر من 56،000 موظفاً. وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية .(ADX)

لمزيد من المعلومات حول أجيليتي جلوبال يرجى تصفح: www.agilityglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات