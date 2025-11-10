دبي، الإمارات العربية المتحدة/لواندا، أنغولا: أعلن مجمع دبي للاستثمار أنغولا، أول منطقة اقتصادية متكاملة في أنغولا يتم تطويرها من قبل "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن استحواذ مجموعة الإمارات ريبورتاج للتطوير والاستثمار، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، على قطعتَي أرض استراتيجيتين ضمن مجمع دبي للاستثمار أنغولا. وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارين حوالي10,764,000 قدم مربع، بهدف تطوير مجمّعين سكنيين، ما يعكس التزامها بتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة بمعايير عالمية.

يقدر إجمالي الاستثمار من قبل مجموعة ريبورتاج في المشروع نحو 1.8 مليار درهم إماراتي (حوالي 500 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس أهميته ودوره الاستراتيجي في دعم رؤية مجمع دبي للاستثمار– أنغولا كوجهة سكنية متكاملة ضمن المشهد العمراني المتطوّر في أنغولا.

تم توقيع الاتفاقية من قبل عمر المسمار، رئيس مجلس إدارة "شركة دبي للاستثمار الدولية – أنغولا ش.ذ.م.م"، وأندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ريبورتاج"، بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.

قال عمر المسمار: "يمثّل انضمام مجموعة ريبورتاج إلى مجمع دبي للاستثمار– أنغولا محطة مفصلية في مسيرتنا نحو تأسيس مجمع عمراني متكامل يشكّل نموذجاً جديداً للتطوير السكني والمشاريع متعددة الاستخدامات في أنغولا. ويُجسّد هذا الاستثمار مستوى الثقة الدولية بمقومات المشروع وإمكاناته التنموية، كما يدعم التوجّه الاستراتيجي الذي ينتهجه "مجمع دبي للاستثمار– أنغولا" لاستقطاب مطوّرين عقاريين يتمتّعون بخبرة عالية ويقدّمون حلولاً مبتكرة تعزز القيمة المستدامة للمشهد العمراني. ولا شك أن خبرات مجموعة ريبورتاج ومعاييرها العالمية، ستقدم تجربة سكنية متكاملة داخل مجمد دبي للاستثمار أنغولا.

من المقرر أن يضم المشروع مجمّعين سكنيين بمساحة متكافئة تبلغ 5,382,000 قدم مربع لكل مشروع. يطلّ أحد المجمّعين على الواجهة البحرية، ويشمل فندقاً يضم 60 غرفة، إلى جانب 2,050 فيلا فاخرة بتصاميم عالية الجودة، ومساحات تجارية مصمّمة لتلبية احتياجات السكان اليومية على مساحة 4,000 متر مربع. يقع المجمّع الثاني على تلة، ويضم 2,500 منزلاً متلاصقاً بتصاميم متوسطة إلى عالية الجودة، بالإضافة إلى 4,000 متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للسكان. بدأت الفرق الهندسية تنفيذ المرحلة التمهيدية من المشروع، على أن تبدأ أعمال الإنشاء الفعلية في يونيو 2026. سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، مع بدء تسليم الوحدات في الربع الرابع من عام 2029، واستكماله بالكامل بحلول الربع الأخير من عام 2030.

ستتولى شركة الإمارات المحدودة للاستثمار والتطوير، الشريك المؤسسي لمجموعة ريبورتاج، تنفيذ المشروع وتسليمه بالكامل. وستشرف على جميع مراحل التطوير، بدءاً من التخطيط والهندسة وصولاً إلى التنفيذ والتسليم، مع ضمان أعلى مستويات الجودة، مع ضمان الامتثال التام للمعايير العالمية التي تعتمدها المجموعة.

من جهته، قال أندريا نوتشيرا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة ريبورتاج العقارية: "سعداء باستحواذنا على هذه المواقع الحيوية ضمن مجمع دبي للاستثمار– أنغولا، والمضي قدماً في ترجمة رؤيتنا على أرض الواقع في أحد أكثر الأسواق الأفريقية نمواً وحيوية. نتطلع لتطوير مجمّعين سكنيين بمواصفات متمايزة: الأول يلبّي احتياجات الفئة الفاخرة ويقدّم وحدات مميزة بتصاميمها الراقية، بينما يستهدف الثاني قطاع الأعمال والطبقة الوسطى، ضمن بيئة عمرانية تجمع بين التصميم المعاصر وجودة المعيشة والاستدامة. ويشكّل هذا المشروع خطوة محورية في مسار توسّعنا العالمي، مترجماً ثقتنا بإمكانات النمو في أنغولا، وبما تتيحه من فرص واعدة للتنمية العمرانية المستدامة.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة. تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

نبذة حول مجموعة ريبروتاج

تُعد مجموعة ريبورتاج واحدةً من أكبر مطوري العقارات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تضم محفظتها أكثر من 60 مشروعاً في 19 دولة، تشمل الإمارات ومصر وتركيا والمغرب، إلى جانب وجهات عالمية جديدة. وتتميّز مشاريع المجموعة بتصاميمها الاستثنائية، وابتكاراتها المعمارية، وقيمتها طويلة الأمد، ما يساهم في تحويل المشهد العمراني إلى مجتمعات نابضة بالحياة. وانطلاقاً من إيمانها بأن السكن عنصراً أساسياً في بناء الهوية الفردية، تواصل ريبورتاج تطوير مساحات سكنية تتيح للأفراد والعائلات بناء تجاربهم الخاصة وصياغة إرثهم المستقبلي.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

محمد الشامسي

مدير - علاقات المستثمرين

دبي للاستثمار ش.م.ع

هاتف: 0097148122471

البريد الإلكتروني: mohammed.alshamsi@dubaiinvestments.com

مجموعة ريبورتاج

المكتب الرئيسي – أبوظبي برج طموح، الطابق 28، جزيرة الريم

المكتب الفرعي – دبي مركز أوبروي، الطابق الثالث، الخليج التجاري

الموقع الإلكتروني:l reportageuae.com البريد الإلكتروني: info@reportageuae.com

هاتف أبوظبي: +971 2 55 77 800 هاتف دبي: +971 4 240 5556 هاتف إضافي: +971 2 204 3300

