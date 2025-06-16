تزايد الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والكروس أوفر مثل باترول واكس-تريل دفع إلى نمو مبيعات هذه الفئة من سيارات نيسان بنسبة 17% على أساس سنوي

جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة نيسان نمو مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي للسنة المالية 2024 (أبريل 2024 - مارس 2025). وحققت وحدة أعمالها الإقليمية، التي تغطي 18 سوقًا، تشمل دول الخليج، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ودول المشرق العربي ورابطة الدول المستقلة، نتائج قوية مدفوعةً بزيادة الطلب على فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، والتي مثّلت أكثر من 55% من إجمالي حجم المبيعات.

وقد سجّلت طرازات نيسان من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 17% في منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي، مدفوعة بالكشف العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا في أبوظبي. وقد شهدت طرازات باترول زيادة في المبيعات بنسبة 21%. وفي ختام السنة المالية 2024، وسّعت نيسان نطاق سياراتها من فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات بطرح سيارة "ماغنايت"، وهي سيارة رياضة مدمجة متعددة الاستخدامات، تم طرحها إقليميًا في السعودية، لتُقدم خيارًا اقتصاديًا لحياة المدينة.

وما تزال المملكة العربية السعودية تتصدر أسواق نيسان في الشرق الأوسط، حيث استحوذت على أكثر من 35% من إجمالي المبيعات الإقليمية في السنة المالية 2024، ما يجعل سوق المملكة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية نيسان الإقليمية. وقد حظيت السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات بترحيب واسع من العملاء في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت باثفايندر زيادة في مبيعاتها وصلت إلى 27%، وكيكس 10%، ما يعكس محورية السوق السعودي لنمو نيسان وخاصة في فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات، التي تشهد طلبا قويًا خلال السنوات الأخيرة.

وفي تعقيب له على هذه النتائج، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS: "مثّلت السنة المالية 2024 نقطة تحول استراتيجية لعلامة نيسان في المنطقة. ففي ظل حيوية وتغير الأسواق وتطور توقعات المستهلكين بشكل متزايد، واصلنا التركيز على تعزيز القيمة طويلة الأمد والشراكات القوية وطرح مجموعة تنافسية ومتنامية من السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى تعزيز مرونتنا التشغيلية في جميع أسواقنا."

وأضاف صباغ: "المملكة العربية السعودية هي أكبر أسواقنا في المنطقة، ويعكس أداء مبيعات نيسان في المنطقة قوة استراتيجيتنا والثقة المتنامية من طرف عملائنا الكرام وشركائنا من الموزعين المعتمدين على حد سواء. وبينما نتطلع إلى المستقبل، نرى فرصًا واضحة لتحقيق المزيد من النمو، لا سيما في فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات، مدعومة بمجموعة منتجات قوية للسنة المالية 2025 وتعاون أعمق مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة."

ومن جانبه، علق المدير التنفيذي لنيسان العربية السعودية أديب تقي الدين قائلًا: "نحن فخورون جدًا بما حققناها خلال السنة المالية 2024. هذه النتائج هي حصيلة ما اكتسبناه من ثقة العملاء المتنامية فيما نقدمه من سيارات ذات جودة عالية وتقنيات متطورة تلبي احتياجات السوق. إن ما تحقق من أداء متميز في المملكة، يعكس النمو المستمر الذي نحققه في هذا السوق الحيوي، خصوصًا في ظل زيادة الطلب على سيارات الدفع الرباعي التي نطرحها.

لقد أسفرت هذه النتائج عن مساهمة المملكة بأكثر من ثلث مبيعاتنا على مستوى المنطقة، مما يعكس عمق العلاقة التي تجمعنا بعملائنا في السعودية وحرصنا الدائم على مواكبة التحولات السريعة التي تشهدها المملكة، بما يعكس تطلعاتها المستقبلية. ومع انتقالنا إلى السنة المالية 2025، أود التأكيد على التزام نيسان المتواصل بتعزيز هذا النجاح من خلال دفع الابتكار، وتقديم المزيد من خيارات التنقل، وتوفير تجربة استثنائية وخدمات فريدة لعملائنا في المملكة."

وبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، لعبت أسواق الخليج دورًا رئيسيًا في دفع نمو المبيعات الإقليمية. وشهدت هذه الأسواق ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 16%، وبرزت قطر كأفضل الأسواق أداءً بزيادة قدرها 32%، فيما شهدت دولة الإمارات زيادة في المبيعات بنسبة 16%، بينما سجلت البحرين زيادة بنسبة 11%. وحققت سيارة باترول مكاسب ملحوظة في هذه الأسواق، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 80% في قطر، وأكثر من 30% في كل من دولة الإمارات والبحرين. بالإضافة إلى ذلك، سجلت اكس-تريل نموًا مضاعفًا في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك زيادة بنسبة 32% في دولة الإمارات، و25% في الكويت.

وبرهن أداء المنتجات في منطقة الشرق الأوسط على قوة محفظة أعمال نيسان، حيث حققت باثفايندر زيادة ملحوظة بنسبة 96% على أساس سنوي، مدفوعة بطلب قوي في دولة الإمارات. فيما شهدت سيارة "كيكس" زيادة إقليمية بنسبة 28%، مع أداء قوي بشكل خاص في دولة الإمارات والبحرين. وقد تعزز هذا الزخم بإطلاق "كيكس" الجديدة كليًا في فبراير 2025، والتي تميّزت بخصائصا المُحسّنة وتصميمها المُحدّث الذي حاز على اعجاب السائقين خاصّةً من فئة الشباب والمعاصرين الذين يفضلون الاعتماد على التقنيات في المنطقة.

مع دخول السنة المالية 2025، تستند نيسان إلى أسس متينة، حيث عززت مجموعة منتجاتها بطرازات مميزة وطرحت منتجات جديدة مبتكرة. واستنادًا إلى هذا الزخم، ستواصل نيسان في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق التقدم خلال السنة المالية 2025 بتطوير المنتجات وإطلاق طرازات جديدة في جميع أنحاء المنطقة. ومع طرح سيارتي "ماغنايت" و"كيكس" الجديدتين مؤخرًا، تعزز نيسان عروضها من السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والكروس أوفر، ومواصلة تركيزها على تلبية تطلعات المتنامية لعملائها على هذه الفئات من السيارات. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والتفاعل مع العملاء، تستعد نيسان لتحقيق نمو مستدام في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

حول شركة نيسان موتور المحدودة

نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي . يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا.

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