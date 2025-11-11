الرياض، المملكة العربية السعودية - تواصل شركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز Valor Hospitality Partners الرائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة الفنادق، توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية عبر إبرام شراكات استراتيجية بارزة تدعم أهداف رؤية السعودية 2030، وتوفّر في الوقت نفسه قيمة ملموسة للمستثمرين وعوائد مستدامة طويلة الأمد. تستند فالور إلى نموذجها العالمي الناجح في إدارة الفنادق كطرف ثالث، لتقدّم حقبة جديدة من العمليات الفندقية الاحترافية في المملكة العربية السعودية، مرتكزةً على فلسفتها "عالم ينبض بالثقافة المحلية" التي تمزج بين أرقى الممارسات العالمية والطموح المحلي، بهدف تعزيز الأداء وتحقيق الربحية المستدامة.

تجسيداً لهذا الالتزام، أعلنت فالور مؤخراً عن تعيين جنى بدر في منصب رئيسة تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية ومديرة العلاقات العامة والإعلام الإقليمية في فالور الشرق الأوسط. تُعدّ جنى بدر مديرة سعودية بارزة تمتلك خبرة واسعة في قطاع الضيافة والاستثمار والاتصالات، وستتولى قيادة تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والإشراف على استراتيجية الاتصالات الإقليمية، في إطار خطة فالور التوسّعية نحو الأسواق العالمية.

وفي مقدّمة هذا التوسّع، تأتي اتفاقية إدارة شاملة بين فالور وشركة سعودية رائدة في مجال الاستثمار والعقارات، تمهّد الطريق لتطوير وإدارة محفظة جديدة تضمّ 25 فندقاً في المملكة العربية السعودية، تضمّ أكثر من 3000 غرفة يجري تنفيذها على مراحل خلال السنوات التسع المقبلة. ومن المقرّر أن يشهد ديسمبر 2026 افتتاح أولى هذه المشاريع تحت راية علامة فندقية سعودية جديدة أطلقتها شركة الاستثمار الشريكة، لتشكّل خطوة بارزة نحو تعزيز قطاع الضيافة الوطني.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتولّى شركة الاستثمار الإشراف على الملكية والتطوير، فيما ستقدّم فالور هوسبيتاليتي بارتنرز خبرتها الواسعة في الإدارة الفندقية، بما في ذلك التحضيرات لما قبل الافتتاح، والعمليات التشغيلية، والتسويق، وتحديد المكانة الاستراتيجية للعلامة التجارية. ومن خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والفهم العميق للأسواق المحلية، تضمن فالور أن يقدّم كل فندق تجارب استثنائية للضيوف مع تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وأداء مالي قوي. ويمثّل هذا التعاون محطة رئيسية في مسيرة تنويع مشهد الضيافة في المملكة العربية السعودية، كما يعزّز العائد على الاستثمار لكلٍّ من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

ومن خلال هذه الشراكات، تؤكّد فالور هوسبيتاليتي بارتنرز التزامها بدعم نموّ قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز البنية التحتية للضيافة، وتمكين الكفاءات المحلّية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يرتكز نموذج الشركة على تعزيز الربحية والاستدامة، من خلال تقديم شريك تشغيلي موثوق يجمع بين الخبرة العالمية والنتائج المثبتة التي تمنح المستثمرين قيمة طويلة الأمد.

وخلال كلمته في قمة تورايز 2025 التي عُقدت في الرياض، المملكة العربية السعودية، قال جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى فالور هوسبيتاليتي بارتنرز الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى: "يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية تطوّراً مذهلاً يفتح آفاقاً استثنائية أمام المطوّرين والمستثمرين. وفي فالور، نتجاوز مفهوم الإدارة الفندقية التقليدية لنقدّم قيمة مضافة ترتكز على الأداء، والابتكار، وبناء شراكات قائمة على الثقة. ويتمثّل دورنا في تمكين المستثمرين من تحقيق النجاح التجاري والاستدامة طويلة الأمد، مع المساهمة في دعم طموح المملكة لتصبح من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم."

ومن جانبها، قالت جنى بدر، مديرة قسم تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والمديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات لدى فالور الشرق الأوسط: "يُعدّ تمكين المواهب السعودية ركناً أساسياً في استراتيجيتنا، إذ نؤمن بأنّ جوهر الضيافة الحقيقي يكمن في الإنسان. نحن ملتزمون بالاستثمار في تدريب وتطوير الكفاءات المحلية ضمن فنادقنا في المملكة، لأننا من خلال تعزيز الثقة وتوفير الفرص لا نبني فنادق فحسب، بل نصنع قادة المستقبل في قطاع السياحة السعودي. ونسعى لأن تعكس مشاريعنا روح الضيافة الأصيلة وأن تقدّم تجارب استثنائية تعبّر عن هوية المملكة الحقيقية."

خارج المملكة العربية السعودية، تواصل فالور هوسبيتاليتي بارتنرز توسّعها العالمي بخطى ثابتة، إذ أضافت مشاريعُها الجديدة خلال عام 2025 إلى محفظتها استثماراتٍ تفوق قيمتها مليار دولار أميركي، مساهمةً في دفع عجلة نموّ قطاع الضيافة العالمي عبر مجموعة من الفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، ومبادرات إعادة الاستخدام التكيّفي، إلى جانب الأصول السياحية المنتشرة في الأميركيتين، والمملكة المتحدة وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية، وآسيا الوسطى. أما في المملكة المتحدة وأوروبا، وسّعت الشركة محفظتها المستقلة المتخصّصة في وجهات الجولف مع افتتاح كلّ من فندق دنلوس لودج وفندق سيتون هاوس، المنضويين تحت مظلّة Small Luxury Hotels of the World، إلى جانب إطلاق فندق فوكو زيل إكستر وتوقيع اتفاقية إدارة فندق ذا ميدلوك التابع لعلامة راديسون بلو، والذي سيقع في قلب حرم الاتحاد لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم. وفي أفريقيا، عزّزت فالور حضورها ضمن محفظة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في ناميبيا عبر ثلاثة فنادق جديدة، إلى جانب إبرام صفقات إضافية مع المجموعة نفسها في نيجيريا والسنغال. أما في الأميركيتين، فتوسّعت الشركة إلى منطقة البحر الكاريبي من خلال مشروع فاخر في توباغو، فيما وقّعت في الولايات المتحدة الأميركية اتفاقية استحواذ إداري في أوهايو شملت إعادة ابتكار هوية فندق ذا ساميت في سينسيناتي وتحويله من فندق مستقلّ إلى فندق تابع لعلامة لو ميريديان الفندقية الشهيرة.

من خلال توسيع حضورها في المنطقة واعتمادها فلسفة تركّز على المستثمر أولاً، تواصل فالور هوسبيتاليتي بارتنرز ريادتها في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، عبر تعزيز الابتكار، ودعم الخطط الوطنية لتطوير السياحة، وتقديم قيمة مستدامة تعود بالنفع على المستثمرين والمجتمعات المحلية على حدّ سواء.

نبذة عن شركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز

تُعدّ فالور هوسبيتاليتي بارتنرز شركة رائدة عالمياً ومتكاملة الخدمات لإدارة مشاريع قطاع الضيافة، ويقع مقرّها في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.تتولى Valor إدارة أكثر من 100 فندقاً في الأمريكيتَين والمملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشهد حالياً توسّعاً سريعاً يطال مختلف مناطق الشرق الأوسط، ومناطق وسط وشرق آسيا. تعمل علامة فالور بشكل وثيق مع أصحاب الفنادق وشركاء علامات الفنادق العالمية من أجل تقديم قيمة إضافيّة عبر طرح منصات عمل مشتركة في الأسواق الرئيسية وتعزيز قيمة المشاريع عبر وسائل متطوّرة وتوفير أداء تجاري ريادي في السوق وتقديم الدعم من خلال خدمات إضافية مثل اختيار الموقع، واختيار العلامات التجارية، وتصميم المفاهيم، وإدارة الأصول، وعمليات الشراء والخدمات الفنية وغيرها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي valorhospitality.com أو التواصل مع فالور على فيسبوك ولينكد إن.

