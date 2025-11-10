الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال" (نتورك)، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "كريديبل إكس"، المنصة الرائدة في توفير حلول تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز فرص هذه الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على التمويل لدعم نموها وتطورها.

وتُتيح هذه الشراكة إدراج حلول الإقراض من "كريديبل إكس"، بما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى عروض القروض عبر تجربة رقمية متكاملة. وبالاعتماد على بيانات المعاملات الفورية، يعمل سوق نتورك للإقراض الرقمي على تبسيط عملية التقييم الائتماني وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل بسرعة وسلاسة أكبر، بعيداً عن التعقيدات المرتبطة بإجراءات التقديم الطويلة والتي تتطلب الكثير من المستندات الورقية.

وبات بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة استكشاف خيارات تمويل متعددة، والحصول على عروض قروض مخصصة من "كريديبل إكس"، وإتمام كامل إجراءات القرض عبر منصة واحدة؛ بدءاً من تقديم الطلب وحتى استلام مبلغ القرض.

وبهذه المناسبة، قال جمال النسّاي، مدير عام خدمات التجار في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا التعاون مع ’كريديبل إكس‘ لنوفر لتجارنا مجموعة أوسع من حلول الإقراض. ويندرج هذه التعاون في إطار التزامنا الراسخ بتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مبتكرة تركز على العملاء. ويشكل سوق الإقراض الرقمي لدينا خطوة محورية نحو منح هذه الشركات وصولاً أسرع وأسهل إلى حلول التمويل من خلال تجربة رقمية متكاملة وسلسة".

وبدوره، قال أناند ناجاراج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كريديبل إكس": "سيحدث تعاوننا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ تحولاً نوعياً في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، مما يجعل الوصول إلى التمويل أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة. ولأننا ندرك أن الحصول على رأس المال يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة، نهدف من هذه الخطوة إلى تغيير ذلك وتوفير الحلول لدعم نمو ريادة الأعمال. وبالاستفادة من الرؤى التحليلية المستمدة من منصة ’نتورك‘، يعمل نموذج الإقراض لدينا على تبسيط عملية السداد، وتوفير المرونة المالية اللازمة التي تدعم نمو الشركات وتوسعها".



توفر حلول الإقراض التي تقدمها "كريديبل إكس" عبر سوق الإقراض الرقمي لدى "نتورك" هيكل تمويل شفافاً وسهل الفهم يعتمد على بيانات المعاملات الفورية للتجار، بما يضمن شروط سداد واضحة وخالية من التكاليف غير المعلنة، ويمنح الشركات وصولاً سريعاً وموثوقاً إلى رأس المال العامل.

نبذة عن كريديبل اكس

تعد كريديبل اكس شركة تمويل تكنولوجي مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). تقدم الشركة حلول تمويل مبتكرة لرأس المال مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل منتجاتها التمويل القائم على الإيرادات والتمويل مقابل الفواتير المستحقة وتمويل الموردين.

تلتزم كريديبل اكس بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها واستدامتها من خلال شراكات طويلة الأمد ونهج قائم على الثقة والشفافية.

www.crediblex.io

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد "نتورك إنترناشيونال" شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتقدم الشركة خدماتها لمنظومة متنوعة من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والتجار والحكومات ومؤسسات القطاع العام في أكثر من 50 دولة، بما يسهم في تمكين الشركاء من خلال تقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية. ويعمل فريق الشركة الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير ومواكبة لمتطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.

