دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق مشروع "ذي إيديت" (The Edit) في حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة في المنطقة للإبداع في مجال التصميم. ويهدف هذا المشروع السكني المتميز إلى إرساء معايير جديدة للحياة الحضرية العصرية من قلب وجهة التصميم الرائدة في دبي.

يتألف "ذي إيديت" من ثلاثة أبراج على الواجهة المائية ترتفع بمحاذاة ممشى قناة دبي على مقربة من مشروع "أتيليس" الذي تم إطلاقه مؤخراً في حي دبي للتصميم. ويضم المشروع 557 وحدة سكنية عصرية، تشمل شققاً مكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى منازل بنتهاوس مميزة.

تمتاز الأبراج بتصميمها المعماري الجريء الذي يجمع بين الأشكال الانسيابية والزوايا المنحنية والشرفات المتصلة. وتضم المباني حدائق داخلية يتعانق فيها الضوء والهواء والأشجار لتضفي على المكان أجواء طبيعية رائعة يتردد صداها عبر الردهات الاجتماعية، والشرفات المزينة بالنباتات، والمساحات المخصصة لتعزيز رفاه القاطنين.

ويمكن لقاطني هذه المباني الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسابح مصممة على طراز المنتجعات، ومساحات عمل مشتركة، واستوديوهات إبداعية، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، ونادٍ صحي يضم مساحات لليوغا واللياقة البدنية، بالإضافة إلى صالات ألعاب، وصالة سينما خاصة. كما يتيح المشروع لقاطنيه الوصول مباشرةً إلى ممشى الواجهة البحرية بما يحويه من معارض فنية، ومقاهٍ أنيقة، وصالات راقية لتصميم الأزياء، فيعيشون بذلك نبض الأجواء الإبداعية لحي دبي للتصميم.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يعكس مشروع ’ذي إيديت‘ روح دبي المتطورة - هذه المدينة التي يرسم فيها التصميم والابتكار ملامح حياة الناس. وقد تم تصميم هذا المشروع ليكون مكاناً ملهماً ينبض بالحياة، ويجسّد فلسفة ’مِراس‘ في التركيز على التصميم أساساً للمعيشة الراقية، ويؤكد التزامنا بإثراء أسلوب الحياة في واحد من أكثر الأحياء حيويةً في دبي. ومن خلال مشاريعنا التطويرية الرائدة مثل ’ذي إيديت‘، نواصل الارتقاء بسمعة دبي كوجهة عالمية يلتقي فيها الإبداع والثقافة والحياة العصرية".

يسهم مشروع "ذي إيديت" في ترسيخ مكانة دبي العالمية الرائدة وجهةً مثاليةً لنمط الحياة العصرية، التي تجمع بامتياز بين الإبداع في التصميم والتقدّم الاجتماعي والثقافي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

