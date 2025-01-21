خدمة تقييم أسعار السيارات الجديدة تتميز بدقتها العالية التي تتجاوز 90%.

دليل موتري للسيارات هو الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية: أعلن موقع موتري.كوم، المنصة الرائدة في تقديم خدمات تسويق السيارات، عن إطلاق خدمة مبتكرة لتقييم أسعار السيارات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى دليل موتري، أول دليل إلكتروني شامل يجمع مراكز خدمات السيارات في المملكة العربية السعودية.

وتشكل خدمة تقييم أسعار السيارات عبر الإنترنت التي يقدمها موقع موتري.كوم نقلة نوعية في القطاع، حيث تساعد المستهلكين في عملية تحديد أسعار السيارات المستعملة والحصول على القيمة التقديرية لها. وأطلقت موتري هذه الخدمة المجانية بشكل تجريبي قبل عامين، وعملت خلال تلك المدة على دراسة وتحليل أدائها، ونجحت بعدها في تطوير خوارزميات خاصة تضمن دقة تتجاوز 90% في تحديد أسعار السيارات. واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 60,000 مستخدم خلال عام 2023 وحده. وبالإضافة إلى توفير تقديراً دقيقاً لأسعار السيارات، تتيح الخدمة لمقدم الطلب إمكانية الحصول على تقرير مفصل وشامل لجميع السيارات من خدمة "موجز".

ويهدف دليل موتري إلى تلبية جميع احتياجات عملائه من خلال توفير شبكة واسعة تضم أكثر من 3500 منشأة تجارية تقدم خدمات متنوعة للسيارات، بما في ذلك مراكز الخدمة ومتاجر الإطارات وورش الصيانة، ويتم تحديثه بشكل منتظم ليشمل المزيد من الشركات التي توفر خدمات ما بعد البيع للسيارات في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد التوبة، الرئيس التنفيذي لموتري: "يحرص موقع موتري.كوم على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية ليلبي احتياجات السوق المتجددة. ويهدف دليلنا الشامل لخدمات السيارات إلى تبسيط عملية الوصول إلى خدمات السيارات للجميع، مما يتيح للعملاء المحتملين العثور على الشركات المتخصصة في مجال السيارات والاطلاع على الخدمات التي تقدمها بسهولة. كما تتيح خدمتنا المتميزة لتقييم السيارات للمشترين في المملكة إمكانية الحصول على معلومات شاملة ودقيقة بكل سهولة. وتندرج هذه المبادرات ضمن جهودنا الرامية إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة عند شراء السيارات، وتوفير تجربة رقمية سلسة تتناسب مع متطلبات التكنولوجيا المعاصرة".

وتعكس خدمة تقييم السيارات ودليل موتري الشامل التزام موقع موتري.كوم الراسخ بالابتكار وتقديم تجربة عملاء متميزة، مما يعزز من مكانته كمنصة رائدة وموثوقة في قطاع السيارات بالمملكة.

لمحة حول موتري.كوم

انطلق موقع موتري.كوم (جزء من شركة عبداللطيف جميل للتقنية المحدودة) في شهر مايو 2014 في المملكة العربية السعودية كأحد أكثر مواقع السيارات تطوراً والتزاماً بخدمة سوق السيارات في السعودية والمنطقة بأكملها. وعمل الموقع منذ إنشائه على توفير مزايا متقدمة لتحسين تجربة التسويق الالكتروني للسيارات الجديدة والمستعملة لكل من المشترين والبائعين. وتقدم المنصة محتوى متنوع وغني خاص بالسيارات، بما في ذلك تجارب القيادة والمراجعات الفنية وإصدارات السيارات الجديدة ومعارض السيارات الحديثة وغير ذلك الكثير. ويسعى موتري.كوم إلى توفير أفضل تجربة تجارية من خلال وضع معايير جديدة للتميز في خدمات تجارة السيارات، ليصبح مصدراً موثوقاً للمحتوى المتعلق بالسيارات في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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