أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة إستراتيجية مع "أريدج" ("إكسبينغ إيروهت" سابقًا)، أكبر شركة للسيارات الطائرة في آسيا، بهدف تسريع جهود اعتماد تمكين وتطوير تقنيات التنقّل الجوي المتقدّم في دولة الإمارات. وتمثل الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد لتطوير واعتماد تقنيات السيارات الطائرة، إذ ستحظى شركة "أريدج"، التي تتخذ من مدينة غوانزو الصينية مقرًا لها، بدعم تنظيمي متكامل ومواقع مخصصة لاختبار سياراتها الطائرة، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من سوق الإمارة لتوفير حلولها المتكاملة في مجالي التنقّل البري والجوي.

وتهدف الشراكة إلى استكشاف تطبيقات عملية متعددة لتقنيات التنقل الجوي المتقدم عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة، ونقل الركاب، وخدمات الإسعاف الجوي والاستجابة السريعة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل.

وتُسهم هذه الشراكة أيضًا في دعم تطوير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي، باعتباره مبادرة إستراتيجية تُرسّخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار في مجالات التنقّل الذكي والمركبات ذاتية القيادة عبر الجو والبر والبحر وتعزز من جهود أبوظبي لتطوير قطاعات التكنولوجيا المستقبلية لدعم اقتصاد المعرفة.

وتمتد هذه الشراكة عبر أربعة محاور عمل رئيسية تهدف إلى تسريع الجوانب التنظيمية من خلال التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لتطوير أطر الاعتماد ومعايير السلامة المخصّصة للسيارات الطائرة، وتطوير حالات الاستخدام العملية من خلال ابتكار سيناريوهات تطبيق واقعية لاختبار كفاءة التقنيات وتعزيز مواءمتها ودمجها ضمن منظومة النقل والبنية التحتية القائمة في أبوظبي، وتوسيع نطاق التطبيق التجاري عبر تحويل النماذج التجريبية إلى خدمات تشغيلية متكاملة تشمل تخطيط البنية التحتية ومبادرات تستهدف تعزيز الوعي والتقبّل المجتمعي، وتعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب الشركات المطوّرة للتقنيات الداعمة لقطاع التنقّل الجوي المتقدّم في العاصمة الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تعزز أبوظبي دورها القيادي في تطوير منظومة التنقّل الحضري من خلال توظيف وتطوير حلول مبتكرة تدعم رؤيتها لبناء مدن ذكية ومستدامة. وتمثل السيارات الجوية أحد أبرز مجالات التطور في هذا المسار، لما تمتلكه من اتصال بين مختلف مناطق الإمارة. ومن خلال تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة لاختبار وتوظيف الحلول والتقنيات المتقدمة، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار استقطاب الشركات العالمية الرائدة مثل "أريدج" وتمكينها من تحويل ابتكاراتها إلى تطبيقات عملية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للصناعات المستقبلية".

ومن جانبه، قال تشاو دِلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أريدج": "يمثل التنقل الجوي مرحلة متقدّمة في تطور منظومات النقل الحديثة، وخطوة مهمّة نحو بناء مدن أكثر ترابطًا وكفاءة. وتوفّر أبوظبي البيئة المثالية لتسريع هذا التحوّل بفضل أطرها التنظيمية المتقدّمة وبنيتها التحتية المتطوّرة ومبادراتها الداعمة مما يجعلها مركزًا لابتكار حلول التنقل المستقبلية. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نهدف إلى تسريع تطوير واعتماد السيارات الطائرة كجزء من منظومة نقل متكاملة بما يسهم في إعادة صياغة مستقبل النقل ويعزز استدامته على المدى الطويل".

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لابتكار حلول التنقّل الذكي، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي. وسيسهم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بدور محوري في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال دعم الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 44 مليار درهم، وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل نوعية بحلول عام 2045. كما تمثّل الاتفاقية نقطة انطلاق إستراتيجية لشركة "أريدج" نحو سوق الشرق الأوسط، مما يمنحها موقع الريادة في منطقة تشهد توسعًا متسارعًا في استثمارات البنية التحتية للمدن الذكية وحلول النقل المستدام.

