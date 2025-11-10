​​​​​يهدف المشروع إلى إنشاء بوابة دولية عصرية بمستوى عالمي على مساحة تبلغ 2.6 مليون قدم مربع ويخدم 23 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله في العام 2030.

ستشمل خدمات مينزيز أعمال المناولة في المدرج، ومناولة الأمتعة، وتنظيف المقصورات، وخدمات الركاب، وإصدار التذاكر، وحمل الحقائب، وخدمات مساعدة المسافرين.

لندن: أعلنت مينزيز للطيران، الشريك الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية، عن حصولها على إحدى رخصتَي المناولة الأرضية وخدمات المدرج المخصصة لمبنى الركاب رقم واحد الجديد في مطار "جون إف كينيدي الدولي (JFK)" بنيويورك، وفق اتفاقية تمتد لخمسة أعوام، وتشكل محطة بارزة في مسيرة مينزيز للطيران وقطاع الطيران الأميركي، حيث أن مشروع إعادة التطوير الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار دولار أمريكي، هو أضخم مشروع تطوير لمبنى ركاب منفرد في تاريخ الولايات المتحدة، ويهدف إلى تحويل مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) إلى بوابة عصرية بمستوى عالمي.

يتم حالياً تطوير مبنى الركاب الجديد على المواقع التي شغلتها مباني الركاب 1 و2 و3 سابقاً في مطار "جون إف كينيدي"، ومن المقرر افتتاحه على مراحل ابتداءً من عام 2026 بمعايير خدمات ركاب عالية. وستتولى مينزيز للطيران تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الجوية والأرضية، بما في ذلك خدمات المدرج، ومناولة الأمتعة، وتنظيف المقصورات، وخدمات الركاب، وإصدار التذاكر، وحمل الأمتعة، وخدمات المساعدة في المطار، ومن المتوقع أن يشهد مبنى الرحلات الدولية الجديد، الذي يعد الوحيد من نوعه على مستوى الولايات المتحدة، حركة كبيرة، حيث يُقدَّر أن تدير مينزيز للطيران ما يصل إلى 20 ألف رحلة طيران سنوياً. وقد أكدت - حتى اليوم - 18 شركة طيران اعتزامها تشغيل رحلاتها من المبنى، مع توقع انضمام شركات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مبنى الركاب رقم واحد الجديد سيكون الأكبر في المطار، حيث يضم 23 بوابة وأكثر من 300 ألف قدم مربع من مساحات التجزئة والمطاعم وصالات الانتظار، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2.6 مليون قدم مربع بإطلالات بانورامية عبر نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وعند اكتماله في عام 2030، من المتوقع أن يستقبل 23 مليون مسافر سنوياً.

وفي مجال الاستدامة، تم تحديد أهداف طموحة من خلال تبني ممارسات متقدمة وصديقة للبيئة تشمل شبكة كهربائية مستقلة تعمل بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، واستخدام معدات دعم أرضي كهربائية بالكامل، والتركيز على تقليل النفايات. وانسجاماً مع هذه الرؤية، ستعمل مينزيز للطيران بشكل وثيق مع إدارة مبنى الركاب الجديد لدعم مسيرة الوصول إلى الحياد الكربوني، مع مواصلة التزامها خطة خفض الكربون على مستوى عملياتها العالمية بحلول عام 2045.

و في إطار دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتلبية للطلب المتوقع، سوف تطلق مينزيز للطيران حملة محلية لشغل أكثر من 500 وظيفة خلال فترة تعاقدها، مع الحرص على أن يخضع جميع الموظفين الجدد لبرامج تدريبية متقدمة تضمن التزامهم بأعلى معايير والأمن والسلامة في خدمة عملاء الشركة من شركات الطيران.

وبهذه المناسبة قال السيد/ جون ريدموند، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران لمنطقة الأمريكيتين: "نفخر باختيارنا من قبل مبنى الركاب الجديد رقم واحد في مطار "جون إف كينيدي" لتقديم خدمات المناولة الأرضية الشاملة في هذا المشروع البارز، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في تجربة السفر، كما يسعدنا أن نكون جزءاً من الفريق الذي سيقود العمل في المبنى الجديد ليكون بوابة دولية عصرية بمستوى عالمي تعزز تجربة السفر لملايين الركاب."

تجدر الإشارة أن المبنى الجديد رقم واحد يعتبر عنصراً أساسياً من مشروع تحويل مطار جون إف كينيدي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، والذي تشرف عليه هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي لتحويل المطار إلى بوابة عالمية المستوى. ويتضمن المشروع إنشاء مبنيين جديدين، وتحديث وتوسعة مبنيين قائمين، وبناء مركز جديد للنقل البري، إلى جانب شبكة طرق جديدة ومبسطة بالكامل. وسيتم تجهيز المبنيين الجديدين بمعدات دعم أرضية كهربائية بالكامل (eGSE)، في سابقة هي الأولى من نوعها بين مطارات أمريكا الشمالية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التزام هيئة الموانئ الرائد في هذا المجال بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. كما يتماشى استخدام معدات الدعم الارضي الكهربائية مع قانون المركبات الخالية من الانبعاثات لعام 2022 والصادر عن الهيئة، والذي يلزم بالتحول إلى معدات خدمة أرضية خالية من الانبعاثات في المطارات الرئيسية الثلاثة في المنطقة، بحيث تصبح جميع أساطيل معدات الدعم الأرضي التجارية المتاحة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.

نبذة عن مينزيز للطيران:

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية. تعمل مينزيز للطيران في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 350 مطاراً في 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.8 مليون رحلة طيران سنوياً، وتقوم بمناولة أكثر من 2.4 مليون طن من البضائع.

تعمل الشركة بدعم من فريق يزيد عن 65,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز للطيران خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب والصالات وخدمات ساحة الطائرات وخدمات مناولة الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وأيضاً خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجموعة منشآت ومعدات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

تتميز مينزيز للطيران بين مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع مقر مينزيز للطيران الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول وعدد المطارات التي تعمل فيها، وعدد رحلات الطيران التي تستفيد من خدماتها.

للمزيد من المعلومات: https://menziesaviation.com/

للاستفسار، يرجى الاتصال على:

عبدالله الخريبط، هاتف: 96904997-00965، البريد الإلكتروني: abdullah@bensirri.com

-انتهى-

#بياناتشركات