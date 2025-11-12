أبوظبي: نظّم مصرف أبوظبي الإسلامي مبادرة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تعزيز الشمول والتوعية المالية لأفراد مجتمع الصم، مستوحاة من "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجسد هذه الفعالية إيمان مصرف أبوظبي الإسلامي بأهمية التواصل والتعاون وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين كل فرد من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية والاقتصادية.

وقد نُظّمت المبادرة بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم، حيث وفّرت للمشاركين معلومات عملية حول مفاهيم الادخار، ووضع الميزانية، والممارسات المصرفية المسؤولة، كما أتاحت منصة مخصصة لأفراد مجتمع الصم لطرح آرائهم واقتراحاتهم حول سُبل تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات المصرف عبر مختلف نقاط الاتصال.

وجرى تقديم الجلسة بالكامل بلغة الإشارة، بما يعكس حرص مصرف أبوظبي الإسلامي على إزالة الحواجز التي تحول دون التوعية المالية، وضمان وصول المعلومات إلى جميع أفراد المجتمع على حد سواء. كما تبرز المبادرة الدور الفاعل للمصرف في تعزيز الثقافة المالية بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما الفئات التي واجهت تحديات تقليدية في الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المصرف الأشمل للتواصل المجتمعي، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية. ومن خلال مبادرات مماثلة، يواصل المصرف تمكين الفئات غير الممثلة بالشكل الكافي من الاستفادة من الحلول المصرفية الحديثة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الصيرفة الإسلامية.

ومن خلال ترسيخ مفاهيم الشمول وسهولة الوصول ضمن استراتيجيته طويلة الأمد، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي إرساء معايير جديدة للممارسات المصرفية المسؤولة في دولة الإمارات. ويبقى المصرف ملتزماً ببناء شراكات مجتمعية تجمع بين الابتكار والمعرفة، بما يسهم في ترسيخ الثقة المالية وتحقيق الشمول المالي المستدام.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 270 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

