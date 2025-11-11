تطوير أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في أوزبكستان بسعة 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي في نافوي، لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ودمج حلول الطاقة المتجددة، مما يمثل إنجازًا مهماً يدعم مساعي أوزبكستان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة

بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، وقعت "مصدر" اتفاقية خدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة "جي أس سي أوزينيرجوسوتيش"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ طشقند، أوزبكستان: وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة "جي أس سي أوزينيرجوسوتيش"، وهي شركة مساهمة مملوكة للحكومة الأوزبكية، وذلك في إطار تطوير مشروع "زرافشان" الذي يعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.

ويمثل مشروع "زرافشان" المرحلة الأولى ضمن برنامج وطني لتخزين الطاقة بالبطاريات، ويأتي في أعقاب الاتفاقية التي أبرمتها شركة "مصدر" في ديسمبر 2023 مع كل من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان لتطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 575 ميجاواط / 1.15 جيجاواط ساعي في مختلف أنحاء البلاد.

وتشمل المرحلة الأولى نظام تخزين بسعة تصل إلى 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد حوالي 1.3 مليون منزل بالكهرباء لمدة ساعتين، وسيتم ربط المشروع بمحطة موروناو الفرعية، فيما سوف تشمل المرحلة الثانية توسعة منشأة "زرافشان" بإضافة نظام تخزين بسعة مماثلة (300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي).

وسيسهم مشروع "زرافشان" عند دخوله حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2028، في تعزيز موثوقية ومرونة شبكة الكهرباء في أوزبكستان، ودعم هدفها المتمثل في توليد 54 بالمائة من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق أهداف الحياد المناخي على المدى الطويل.

وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، جرى توقيع الاتفاقية من قبل محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ وجاهونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة "أوزينيرجوسوتيش"، وذلك خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).

وبهذه المناسبة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تفخر دولة الإمارات بالدور الفاعل لشركتها "مصدر" الرائدة عالمياً في نشر حلول الطاقة النظيفة والمساهمة في دعم شركائنا حول العالم لتسريع إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة. ويُعد مشروع زرافشان لنظام بطاريات تخزين الطاقة خطوة مهمة لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في أوزبكستان وتوسيع نطاق دمج حلول الطاقة المتجددة في منظومتها الوطنية للطاقة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات لبناء مستقبل طاقة متنوع ومستدام. ويجسد هذا التعاون متانة العلاقات بين بلدينا، والتزامنا المشترك بتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي والحد من الانبعاثات الكربونية".

من جهته، قال معالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان: "شهدت الأعوام الأخيرة تطوراً كبيراً في علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف في شهر يناير الماضي، تم الارتقاء بالعلاقات الأوزبكية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وفي إطار هذه الشراكة، يجري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى التوسع في تطوير قطاع الطاقة الخضراء في أوزبكستان بالتعاون مع الشركات الإماراتية.

وقد تم، بالتعاون مع شركة "مصدر" تحديداً، تدشين خمس محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1,247 ميجاواط، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة500 ميجاواط، إضافةً إلى نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة63 ميجاواط خلال السنوات الماضية. كما يجري حالياً بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط".

وأضاف: "نسعى إلى تعزيز التعاون البناء مع "مصدر" من خلال تنفيذ مشروعنا المشترك التالي المتمثل في نظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي، والذي سوف يسهم بشكل كبير في ربط حلول الطاقة المتجددة واسعة النطاق بالشبكة الوطنية، ودعم التطوير المستمر لقطاع الطاقة في أوزبكستان".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": " يمثّل مشروع زرافشان محطة مهمة تُسهم في دعم جهود أوزبكستان لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، ويجسّد ريادة ’مصدر‘ العالمية في مشاريع تخزين الطاقة، وذلك بفضل خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة ومشاريع التخزين واسعة النطاق. ونتطلع قدماً إلى تطوير هذا المشروع بما يسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان."

وقال جاهونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة "أوزينيرجوسوتيش": "يسرنا إطلاق هذا المشروع الضخم بالتعاون مع شركة ’مصدر‘، حيث سيسهم بدور كبير في تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء، وإننا نثمن عالياً هذه الشراكة مع ’مصدر‘ ونتطلع إلى التعاون معاً بما يخدم أهدافنا المشتركة".

ويمثل المشروع الجديد إضافة مهمة إلى مشاريع "مصدر" المتنامية في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 2 جيجاواط، وباستثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. كما ستعمل "مصدر" على تطوير مشاريع إضافية للطاقة النظيفة بقدرة 2 جيجاواط، فضلاً عن خطط توسعة منشأة تخزين الطاقة في زرافشان بقدرة إضافية تبلغ 300 ميجاواط / 600 ميجاواط ساعي، وذلك دعماً لهدف أوزبكستان المتمثل في توليد 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتماشياً مع هدف "مصدر" في رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

يذكر أن "مصدر" تسهم بدور فاعل في توظيف الابتكار ضمن مشاريع تخزين الطاقة واسعة النطاق على مستوى العالم، فقد أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي عن وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يضمُّ محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزوَّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، وسيصبح المشروع عند اكتماله أكبر وأكثر نظام لتخزين الطاقة تطوراً من نوعه على مستوى العالم.

نبذة عن "مصدر"

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

