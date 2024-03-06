المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت مجموعة كيان، بالشراكة مع هيلتون، عن افتتاح أول فندق هامبتون من هيلتون في المملكة العربية السعودية.

يهدف فندق هامبتون باي هيلتون شارما الذي يضم 201 غرفة، إلى منح الضيوف إقامة استثنائية تبرز القيم الجوهرية للعلامة من خلال الغرف ذات التصميم الأنيق والخدمة الموثوقة والراحة المتناهية، إلى جانب وجبة الإفطار المجانية ومركز اللياقة المجهز بالكامل.

واكتمل المشروع في فترة تزيد قليلاً عن 12 شهرًا، مما يدل على التعاون الاستثنائي بين الشركاء لدعم الطلب المتزايد على خيارات الإقامة ذات القيمة العالية. وبافتتاح فندق هامبتون من هيلتون شرما، فإنه يتيح وجهة مثالية للمشاركين والشركاء الذين يزورون هذه المنطقة الجديدة. فهو يقع على على بُعد 20 دقيقة من مطار نيوم باي، وساعتين من المطار الرئيسي لمحافظة تبوك. ويتمتع الفندق بتصميم مستدام ومرن، كما يستخدم الأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة.

في تعليقه على الأمر قال أحمد الحاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان: "يسعدنا افتتاح فندق هامبتون من هيلتون شرما، ونفخر بشراكتنا الناجحة مع هيلتون. ونؤمن بأن معرفتنا المشتركة ستسهم في توفير تجربة فندقية استثنائية وتلبية الطلب المتزايد."

من جانبها قالت بولين ويلسون، نائب الرئيس لعمليات الخدمة المركزة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "سررنا للغاية بافتتاح أول فنادق علامة هامبتون من هيلتون في المملكة العربية السعودية، والذي يجسد نمو محفظتنا من فنادق الخدمات المركزة في المملكة والمنطقة بأكملها، مدعوماً بالطلب المستمر على خيارات الإقامة ذات الجودة والقيمة العالية، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في الفندق بينما نواصل مواءمة خدماتنا مع أهداف المشروع الريادي في مجال الاستدامة والتقنية والاتصال."

ينضم فندق هامبتون من هيلتون شرما إلى 18 فندقًا تديرها هيلتون في المملكة حاليًا، بينما تخطط لإقامة 60 فندقًا جديدًا. كما إن الفندق عضو في برنامج هيلتون اونرز – برنامج المكافآت والولاء للأعضاء الدائمين في 22 علامة تجارية تحت مظلة هيلتون. يمكن للضيوف الذين يحجزون إقامتهم مباشرة الاستفادة من المزايا الفورية، مثل خيارات الدفع المرنة التي تدمج بين النقود والنقاط عند حجز الإقامة، والخصومات الحصرية للأعضاء، واتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني، وتطبيق هيلتون أونرز للهواتف المحمولة.

لحجز الإقامة أو لمعرفة المزيد عن وجهات هيلتون الحالية والمقبلة في المملكة العربية السعودية، يمكنكم زيارة الرابط www.hilton.com.

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نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 22 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7400 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 مليون غرفة حول 124 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune's 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لست سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 173 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن علامة هامبتون من هيلتون

احتلت علامة هامبتون من هيلتون المركز الأول لأفضل وجهات الإقامة من Entrepreneur® على مدى15 عامًا الماضية، بما فيها علامة هامبتون إن من هيلتون وهامبتون إن آند سويتس من هيلتون – حيث تقدم مزايا الجودة والقيمة العالية للمسافرين في ما يقارب 3,000 فندق في 38 منطقة وإقليمًا حول العالم. تواصل العلامة ريادة هذه الفئة عبر تزويد الضيوف بالمرافق والوحدات السكنية ذات الجودة العالية والتصميم المدروس، كالغرف الحديثة والفسيحة واتصال الإنترنت المجاني والإفطار مجانًا في الفندق. وتلتزم علامة هامبتون من هيلتون بتوفير خدمة تتسم بالودّ والأصالة مدعومة بضمان 100% Hampton GuaranteeTM. استمتعوا بتجربة إيجابية وإقامة مميزة لدى هامبتون من هيلتون عند الحجز من خلال الرابط hampton.com أو عبر تطبيق هيلتون أونرز. يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الحصول على مزايا فورية رائعة. اعرفوا المزيد عن هامبتون من هيلتون عبر الرابط stories.hilton.com/hampton وتابعوا العلامة على فيسبوك وإنستجرام وتويتر.