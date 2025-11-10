في إطار سعيها المتواصل لتوفير تجربة رقمية مُتطورة للعملاء والموظفين، اختارت مجموعة شويترامس، سلسلة المتاجر وتوزيع المنتجات الغذائية الرائدة في الإمارات، شركة أتش بي إي للشبكات لاعتماد حلول الشبكات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأصلي ضمن عملياتها في الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين أداء المستودعات ومتاجر التجزئة، وتمكين إدارة المخزون في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى دعم بنية تحتية مستدامة وموفرة للطاقة.

على ضوء التحول المتسارع لقطاع التجزئة في الإمارات نحو الرقمنة الكاملة، أصبحت الاتصالات السلسلة والآمنة عاملًا رئيسيًا لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا العملاء. وإدراكًا منها لأهميتها، تسعى شويترامس إلى الاستفادة من حلول الواي الفاي المرنة من أتش بي إي أروبا للشبكات ومنصة مركز أتش بي إي أروبا للشبكات السحابية الأصلية لبناء شبكة جاهزة للمستقبل تربط بين جميع مستودعاتها ومتاجرها.

المرحلة الأولى: تحديث عمليات المستودعات

تركز المرحلة الأولى من المشروع على 12 مستودعًا، يعمل العديد منها في بيئات داخلية وخارجية صعبة. وتهدف شويترامس من خلال اعتماد حلول الواي فاي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أتش بي إي أروبا للشبكات، إلى:

تتبع المخزون في الوقت الفعلي ، وتعزيز دقة البيانات الخاصة بالمخزون والتخطيط التشغيلي .

، وتعزيز دقة البيانات الخاصة بالمخزون والتخطيط التشغيلي تسريع عملية إنجاز الطلبات بالاعتماد على رؤى تنبؤية للشبكة .

بالاعتماد على رؤى تنبؤية للشبكة توفير رؤية مركزية لإدارة تكنولوجيا المعلومات ، مما يسمح للفرق بمراقبة العمليات واستكشاف الأخطاء ومعالجتها من منصة واحدة .

، مما يسمح للفرق بمراقبة العمليات واستكشاف الأخطاء ومعالجتها من منصة واحدة دعم أهداف الاستدامة من خلال اعتماد نقاط وصول موفرة للطاقة تسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل البصمة الكربونية .

وفي تعليقه على التعاون، توقع أروناتشالام بي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شويترامس، أن تسهم الإدارة الموحدة للشبكات من أتش بي إي للشبكات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مفهوم التوسع والتكيف وخدمة العملاء لدى المجموعة. واعتبر أن اعتماد هذه الحلول في مستودعات المجموعة نقطة تحول حقيقة في مجال الخدمات اللوجستية وتنفيذ الطلبات.

المرحلة الثانية: توسيع نطاق الاتصال الذكي ليشمل متاجر التجزئة

المرحلة الثانية من المشروع ستركز على متاجر التجزئة في شتى أرجاء الإمارات، من أجل تحقيق ما يلي:

تعزيز تجربة العملاء داخل المتاجر عبر تحسين الاتصال بين أنظمة نقاط البيع الرقمية وتطبيقات التعامل المباشر مع العملاء .

تقليل فترات التوقف عن العمل لضمان استمرارية العمليات في نقاط الدفع وجميع أنحاء المتجر .

رفع كفاءة سلسلة الإمداد، من خلال ربط المستودعات والمتاجر بشبكة موحدة مما يسمح بتحسين الرؤية التشغيلية والاستجابة .

من جانبه، أعرب زيشان هادي، رئيس المبيعات في الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وأفريقيا لدى أتش بي إي أروبا للشبكات، عن فخره اعتزازه بدعم مجموعة شويترامس في مسيرتها نحو التحول الرقمي. وأضاف: "في حين تواصل الشركة دفع عجلة الابتكار في مجال الشبكات الآمنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى تحقيق نتائج مؤثرة تركز على الكفاءة والاستدامة وتعزيز تجربة العملاء".

الأثر الاستراتيجي والتوافق مع رؤية الإمارات

إلى جانب المزايا التشغيلية، تتوافق طموحات مجموعة شويترامس بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031، حيث تدعم هذه المبادرة ركائز رئيسية من الرؤية تشمل:

البنية التحتية الذكية : تحديث الشبكات الرقمية لتحسين الكفاءة في قطاع التجزئة .

: تحديث الشبكات الرقمية لتحسين الكفاءة في قطاع التجزئة الاستدامة والمرونة : تقليل استهلاك الطاقة من خلال بنية تحتية صديقة للبيئة مع تعزيز موثوقية العمليات .

: تقليل استهلاك الطاقة من خلال بنية تحتية صديقة للبيئة مع تعزيز موثوقية العمليات الابتكار والاقتصاد الرقمي: الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي .

من خلال اعتماد حلول أتش بي إي أروبا للشبكات، ترسخ شويترامس مكانتها الريادية في تشغيل متاجر تجزئة ذكية ومستدامة، وترسي معيارًا جديدًا يُحتذى به لباقي مراكز التجزئة في المنطقة.

لمحة عن مجموعة شويترامس

تعد شويترامس مجموعة دولية، تأسست عام 1944 في سيراليون تحت اسم شركة تي. شويترامس وأولاده ذ.م.م.، وتتخذ من دبي، الإمارات مقرًا رئيسيًا لها. تشغيل المجموعة سلسلة واسعة من مراكز التجزئة وتدير عمليات التوزيع والإنتاج، اليت تتركز بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة والمنتجات الغذائية والمستلزمات المنزلية.

لمحة عن أتش بي إي

تعد أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) شركة رائدة في تقنيات المؤسسات الأساسية، حيث تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات لمساعدة المؤسسات على تعزيز إنتاجيتها وتحقيق قيمة مضافة. وبصفتها شركة رائدة في استكشاف الإمكانات، تحرص أتش بي إي على الاستفادة من خبراتها وابتكاراتها لتطوير نمط حياة الناس وعملهم. نحن نمكّن عملاءنا في مختلف القطاعات من تحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وتحويل البيانات إلى رؤى مستقبلية وتعزيز تأثيرها. حققوا طموحاتكم الكبرى مع أتش بي إي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

