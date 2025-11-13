مدينة الكويت، الكويت – أعلنت مجموعة الشايع وشركة تشيبوتلي مكسيكان جريل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMG) عن افتتاح أول مطعم من نوعه يحمل مفهوم "تشيبوتلين" من علامة تشيبوتلي التجارية خارج أمريكا الشمالية، في الكويت. ويُعد هذا المفهوم الجديد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتيح للضيوف الطلب رقمياً واستلام طلباتهم عبر مسار خاص للسيارات دون الحاجة للنزول.

يوفر فرع تشيبوتلين الجديد في بنيد القار في الكويت للضيوف تجربة فريدة تجميع بين الراحة والسرعة، حيث يقدم قائمة طعام تشيبوتلي الكاملة المحضرة من المكونات الطازجة والمستدامة والمحضرة يومياً، مثل أطباق البوريتو والتاكو المحضرة طازجة، بالإضافة لخدمة الاستلام السريعة عبر ممر الطلبات المسبقة. ويعزز هذا الفرع المبتكر تجربة الضيوف ويؤكد التزام مجموعة الشايع بتقديم تجارب تذوق عالمية للزبائن في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال سكوت بوترايت، الرئيس التنفيذي لشركة تشيبوتلي مكسيكان جريل: "يُعد افتتاح أول فروع تشيبوتلين على الإطلاق خارج أمريكا الشمالية، إنجازاً مهماً لكلّ من تشيبوتلي وشراكتنا مع مجموعة الشايع. نحن متحمسون لتقديم المزيد من خيارات طلب وتناول الطعام في فرع تشيبوتلين في بنيد القار، ليستمتع ضيوفنا في الكويت بتذوق النكهات والمكونات الحقيقية والصحيّة المفضلة لديهم."

من جهته قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "يُعد إطلاق أول فروع تشيبوتلين في الكويت علامة فارقة لشراكتنا مع تشيبوتلي، ودليلاً على الطلب المتزايد على تجارب تناول الطعام المميزة والمبتكرة في المنطقة. نحن فخورون بتقديم هذا المفهوم الرائد لضيوفنا، لما يوفره لهم من راحة وقدرة أكبر على الاختيار. كما يعكس هذا الافتتاح التزامنا المستمر بتقديم تجارب لا تُنسى، والارتقاء بخدماتنا تماشياً مع متطلبات وتوقعات الزبائن من شركتنا التي تمتلك محفظة غنية بالعلامات التجارية العالمية والخدمات المتنوعة".

يسلط هذا الافتتاح في الكويت الضوء على انتشار خدمات تشيبوتلين خارج أمريكا الشمالية، حيث تدير تشيبوتلي الآن أكثر من 1,000 موقع تشيبوتلين في الولايات المتحدة وكندا. وسيفتح فرع الكويت أبوابه يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، مما يوفر راحة استثنائية للضيوف في جميع الأوقات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من %80 من مطاعم تشيبوتلي في أمريكا الشمالية تعمل بمفهوم تشيبوتلين، وتهدف الشركة الوصول إلى 7,000 مطعم في أمريكا الشمالية على المدى الطويل.

عن تشيبوتلي

تعمل شركة تشيبوتلي مكسيكان جريل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMG) على بناء عالم أفضل من خلال تقديم أطباق حقيقية محضرة بطريقة كلاسيكية من مكونات تأتي مصادر مسؤولة خالية من الألوان أو النكهات أو المواد الاصطناعية الحافظة. واعتباراً من 30 سبتمبر 2025، أصبح لدى الشركة أكثر من 3,900 مطعماً في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط، وهي شركة المطاعم الوحيدة بهذا الحجم التي تمتلك وتدير جميع مطاعمها في أمريكا الشمالية وأوروبا. مع أكثر من 130 ألف موظفاً متحمساً لتقديم تجربة رائعة للضيوف، تُعد تشيبوتلي شركة رائدة ومبتكرة منذ فترة طويلة في صناعة الأغذية. وتلتزم تشيبوتلي بأن تكون أطباقها بمتناول الجميع مع الاستمرار في أن تكون علامة تجارية ذات هدف واضح، نظراً لكونها تحتل مكانة رائدة في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية وممارسات الأعمال المستدامة.

لمزيد من المعلومات أو لتقديم طلب أونلاين، تفضلوا بزيارة www.chipotle.com.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 70 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4000 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والأثاث والمفروشات المنزلية والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، برايمارك، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر www.alshaya.com.

