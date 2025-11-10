أبوظبي: تواصل مجموعة أدنيك، التابعة لشركة مدن، ترسيخ مكانتها الريادية في تعزيز استدامة قطاعات الأعمال والسياحة الترفيهية في أبوظبي، من خلال دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل تخطيط وتنظيم الفعاليات، بهدف تقليل الأثر البيئي وتعزيز الممارسات المسؤولة.

وقد استضاف مركز أدنيك أبوظبي مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري ، في أول انعقاد للمؤتمر على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم التزام المؤتمر الصارم بمعايير الاستدامة العالمية، إلى جانب البنية التحتية والعمليات الصديقة للبيئة في مركز أدنيك أبوظبي، في حصول المؤتمر على شهادة الأيزو 20121 الخاصة بإدارة الفعاليات المستدامة، بعد خضوعه لتدقيق مستقل من جهة خارجية.

وتعد شهادة الأيزو 20121 معياراً دولياً معتمداً في إدارة الفعاليات المستدامة، إذ تتطلب من المنظمين وأماكن الاستضافة دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب التخطيط والتنفيذ. ويُعتبر مركز أدنيك أبوظبي من أوائل المرافق الحاصلة على هذه الشهادة، إذ يطبق منظومة شاملة تدمج المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والتميز التشغيلي ضمن جميع أنشطة الفعاليات.

وخلال مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، تعاونت مجموعة أدنيك مع الاتحاد ومع مبادرة نعمة الوطنية للحد من هدر الطعام في دولة الإمارات، لتطبيق دليل الفعاليات الخالية من هدر الطعام، حيث جرى توزيع فائض الطعام القابل للاستهلاك وإعادة تدوير بقايا الطعام غير القابلة للاستفادة عبر تحويلها إلى سماد عضوي، ما أسهم في ضمان عدم إرسال أي مخلفات غذائية إلى المكبات. كما تم التركيز على تقديم خيارات طعام مستدامة وصحية تلائم مختلف الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الوجبات النباتية ومنخفضة الأثر البيئي.

وإلى جانب جهود الاستدامة في تقديم الطعام وإدارة المخلفات، لعبت الطاقة النظيفة دوراً محورياً في المؤتمر، إذ أصبحت مكوناً أساسياً في تنفيذ الفعاليات المستدامة بمركز أدنيك أبوظبي. فمن خلال شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، أصبح المركز أول وأكبر موقع للفعاليات في الشرق الأوسط يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، ما أسهم في تقليل الأثر البيئي للفعاليات المقامة فيه بشكل كبير.

وتعزز هذه الجهود منظومة متكاملة لإدارة الطلب وكفاءة استهلاك الطاقة في المركز، حيث تم اعتماد نظام إدارة مبانٍ ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين أداء أنظمة التكييف والإضاءة في الوقت الفعلي، مما ساعد على خفض استهلاك الكهرباء السنوي بنسبة تقارب 20%. كما يولي المركز اهتماماً كبيراً لإدارة الموارد المائية عبر تقنيات متقدمة لتقليل استهلاك المياه، ومحطات إعادة التعبئة، وتقنية مبتكرة لتحويل الهواء إلى ماء تقلل استخدام الزجاجات البلاستيكية وتُحسّن إمكانية وصول الزوار إلى مصادر المياه. وقد حصل كل مشارك في المؤتمر على زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام لتعبئتها من محطات المياه المنتشرة في أنحاء المركز.

وبحصول كلٍّ من مركز أدنيك أبوظبي والمنظمين على شهادة الأيزو 20121، جسّد مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة التزامه الراسخ بالاستدامة في قطاع الفعاليات، مساهماً في تحقيق طموحات دولة الإمارات الأوسع نحو مستقبل أكثر استدامة.

