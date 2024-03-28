مجلس الإدارة يقر توزيع أرباح عينية مرحلية على المساهمين بما يقارب 800 مليون د.ك. وأرباح نقدية بقيمة 25.5 مليون د.ك.

الأرباح العينية هي 49٪ من أسهم رأس مال في شركة تابعة ومخصصة لعمليات أجيليتي خارج دولة الكويت وهي "شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي" تمهيدا لإدراج التابعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بعد التوزيع، ستظل "شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع"، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي، المساهم الرئيسي في "شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي" بحصة الأغلبية والتي تبلغ 51٪.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي السيد/ طارق سلطان:

"هذه الخطوة تؤكد التزامنا لتوفير أفضل فرص النمو لمساهمينا وتعظيم قيمة استثمارهم في أجيليتي من خلال تملك أسهم مباشرة في "أجيليتي جلوبال" وهي شركة تابعة تضم عمليات أجيليتي خارج دولة الكويت وهذا بالإضافة إلى ملكيتهم الأصلية في الشركة الكويتية "أجيليتي للمخازن العمومية" والتي ستستمر في النمو واقتناص الفرص الواعدة في الكويت وخارجها."

الكويت: أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع (أجيليتي) أن مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح مرحلية عينية في خطوة تاريخية لتعظيم عوائد المساهمين وذلك من خلال توزيع على المساهمين 49٪ من أسهم رأس مال في شركة "أجيليتي جلوبال" وهي شركة مؤسسة خارج الكويت وتضم أصول وعمليات أجيليتي خارج الكويت ومنها شركة مينزيز للطيران Menzies Aviation، وشركة ترايستار Tristar، وشركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية خارج الكويت، واستثمارها في شركة دي اس في DSV A/S. وتقدّر التوزيعات العينية، أي 49٪ من أسهم رأس مال "أجيليتي جلوبال"، بنحو 800 مليون د.ك. (2.6 مليار دولار أمريكي) علماً أن الشركة تعمل على إدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

بالإضافة إلى الأرباح العينية، أقر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 27 مارس توزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة 25.5 مليون د.ك.، أي ما يعادل 10 فلس للسهم الواحد. يذكر أن الجمعيات العمومية السابقة التي عقدت في 30 مايو و7 يونيو 2023 فوّضت مجلس إدارة الشركة في توزيع أرباح مرحلية وإدراج أسهم شركات تابعة لشركة أجيليتي في البورصات الأجنبية و أن التوزيعات التي أعلن عنها اليوم هي أرباح مرحلية حيث سيجتمع مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية في 30 مارس لمناقشة نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

بعد التوزيع، ستكون شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع المساهم الأكبر في "شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي" بحصة الأغلبية تبلغ نسبتها 51%. وستقوم أجيليتي بتجميع نتائج "شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي" المالية ضمن بيانات "شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع" المجمعة، حتى بعد إدراج أسهمها.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "هذه الخطوة تؤكد التزامنا لتوفير أفضل فرص النمو لمساهمينا من خلال التملك المباشر لعمليات أجيليتي خارج دولة الكويت عبر "أجيليتي جلوبال" وبذلك نكون قد مكّنا المساهمين من التملك المباشر في شركات عالمية رائدة من ناحية وتعظيم قيمة استثمارهم في أجيليتي من ناحية أخرى، وهذا بالإضافة إلى ملكيتهم الأصليّة في الشركة الكويتية "أجيليتي للمخازن العمومية" والتي ستستمر في النمو واقتناص الفرص الواعدة في الكويت وخارجها.

وقال: "على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، ازدهرت شركة أجيليتي وأصبحت تضم شركات عالمية وإقليمية رائدة في قطاعاتها. فنحن نفتخر بالقيمة المضافة التي حققناها لمساهمينا البالغ عددهم حوالي 14,000 مساهم. ومنذ خصخصة الشركة في العام 1997، نجحنا في زيادة قيمة الأسهم بالنسبة إلى المساهمين بمقدار 20 ضعفًا. ويُعد توزيع الأرباح اليوم خطوة إضافية في مسيرة الشركة.

وأضاف قائلًا: "إن إدراج "شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعزّز من قيمة الأصول للمساهمين ويوسع الأفق لإمكانية الوصول إلى أسواق رأس مال إضافية لدفع النمو المستقبلي. ستواصل شركة أجيليتي بذل جهودها في تعزيز مكانتها كشركة عالمية فخورة بمقرها في الكويت، وسنواصل الاستثمار والنمو محلياً وعالمياً، مع التزامنا بالتركيز على الاستثمار بالفرص الواعدة في الكويت ودعم أهداف رؤية الكويت 2035".

من المتوقع أن يتم إدراج أسهم شركة أجيليتي جلوبال بي ال سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2 مايو مع مراعاة استيفاء بعض المتطلبات التنظيمية.

نبذة عن أجيليتي

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 45,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة، ومتخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. تتضمن شركات أجيليتي أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ بالإضافة إلى شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم في الإمارات العربية المتحدة (يـوبــاك). وتمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة وفي تمكين المجتمعات على الصمود، ولديها محفظة آخذة بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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