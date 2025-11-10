دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة كينغستون تكنولوجي، الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن تحول متسارع في توجهات المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط، حيث يزداد التوجه نحو حلول التخزين المحلي والهجين، على حساب الاعتماد الكامل على التخزين السحابي. ويأتي هذا التغيّر مدفوعًا بارتفاع متطلبات الأداء، إلى جانب التركيز المتنامي على حماية خصوصية البيانات، ما يعكس إعادة صياغة شاملة لطرق إدارة الأصول الرقمية والوصول إليها وحمايتها في المنطقة.

ويعود هذا التحول إلى تنامي احتياجات منتجي المحتوى عالي الدقة، وعشاق الألعاب، والعاملين ضمن نماذج العمل الهجين. فمع الانتشار المتزايد لمقاطع الفيديو بدقة 4K و8K ، وارتفاع متطلبات التطبيقات الاحترافية المعقدة، ومعالجة البيانات في الزمن الفعلي، بدأ العديد من المستخدمين يدركون أن الاعتماد على التخزين السحابي وحده لم يعد كافيًا لتلبية معايير الأداء الحديثة. في المقابل، توفّر حلول التخزين المحلي من محركات الأقراص الصلبة SSD، ولا سيما من نوع NVMe، سرعة أعلى، وأداءً أكثر استقرارًا، وتجربة خالية من التأخير أو انقطاعات الاتصال، إلى جانب تحكم أفضل بالبيانات الحساسة.

وفي الوقت ذاته، يُعيد الوعي المتزايد بأهمية ملكية البيانات وخصوصيتها تشكيل توقعات المستخدمين في المنطقة؛ إذ لم يعد التخزين في حد ذاته كافيًا، بل بات التحكم الكامل في البيانات ضرورة لا غنى عنها. وفي هذا السياق، تبرز حلول مثل Kingston IronKey، التي توفّر تشفيرًا على مستوى العتاد وإمكانية الوصول إلى البيانات دون اتصال بالإنترنت، كخيار مثالي لأولئك الساعين إلى حماية معلوماتهم الحساسة وإبقائها تحت سيطرتهم الكاملة. وسواء كانت هذه البيانات وثائق مهنية، أو مشاريع إبداعية، أو محتوى شخصيًا، فإن فلسفة "بياناتي... قواعدي" تكتسب حضورًا متزايدًا وصدى واسعًا بين المستخدمين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقال أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط في شركة كينغستون تكنولوجي: "يشهد وعي المستخدمين اليوم تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بمكان تخزين بياناتهم ومن يمكنه الوصول إليها. وقد لاحظنا في المنطقة اهتمامًا متزايدًا بالحلول التي تُبقي البيانات أقرب إلى المستخدم وتحت تحكمه المباشر، من دون المساومة على السرعة أو سهولة الاستخدام. فحلول التخزين المحلي تتيح للمستخدمين الجمع بين الأداء العالي والسيطرة الكاملة على بياناتهم، وهو ما يشكل معادلة مثالية في هذا العصر الرقمي."

ولا يعني هذا التحول الاستغناء عن الحوسبة السحابية، بل الانتقال إلى نموذج تخزين هجين يجمع بين مزايا الخيارين؛ إذ تُستخدم السحابة لأغراض التعاون والمشاركة والنسخ الاحتياطي، في حين تُعتمد الأقراص المحلية من نوع SSD لضمان الأداء السريع والموثوقية في الاستخدام اليومي. ويتماشى هذا التوجه أيضًا مع استراتيجية النسخ الاحتياطي 3-2-1، التي توصي بالاحتفاظ بثلاث نسخ من البيانات: نسختين محليتين ونسخة واحدة خارج الموقع، ما يعزز من مرونة الاستخدام ويضمن استمرارية الوصول إلى البيانات حتى في حالات انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وبحسب تقديرات حديثة للقطاع، بلغت قيمة سوق تخزين البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 7.16 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 8 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 27.2 مليار دولار بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدّر بنحو 13%. ويعكس هذا النمو اللافت تسارع توجه المؤسسات والأفراد نحو الاستثمار في حلول إدارة البيانات المتقدمة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتلبية المتطلبات المتزايدة من حيث الأداء والخصوصية في المنطقة.

وأضاف حرب: "سواء كان الأمر يتعلق بمحرري الفيديو الذين يعملون على لقطات بدقة 8K، أو لاعبي الألعاب الإلكترونية الذين يحتاجون إلى استجابة فورية، أو المهندسين الذين يُجرون عمليات محاكاة معقدة، فإن السرعة تظل عاملاً حاسمًا في تجربة المستخدم. لهذا قمنا بتطوير حلول مثل Kingston FURY Renegade Gen5 SSD لتلبية هذه المتطلبات المتقدمة، فهي توفر أداءً فائقًا مع استهلاك طاقة منخفض وتحكم كامل بالبيانات، مما يجعلها الحل المثالي لهذه الفئة من المستخدمين."

ومع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وانتشار شبكات الجيل الخامس، وتنامي منظومات إنترنت الأشياء والحلول المترابطة، لم تعد سعة التخزين وحدها هي المعيار الأهم، بل أصبحت المرونة والقدرة على التكيّف أولوية حقيقية بالنسبة للمستخدمين والمؤسسات على حد سواء. وفي هذا السياق، تتبنى كينغستون رؤية لمستقبل هجين ولا مركزي، يقوده المستخدم بالكامل، يعمل فيه التخزين المحلي والسحابي بتناغم، لتحقيق التوازن المثالي بين الأداء، والخصوصية، وسهولة الوصول إلى البيانات.

تؤكد كينغستون تكنولوجي التزامها المستمر بتمكين المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال تقديم حلول تخزين موثوقة وعالية الأداء، لا تلبّي احتياجات اليوم فحسب، بل تستشرف تحديات الغد وتواكب تطورات المستقبل الرقمي.

نبذة عن كينغستون تكنولوجي أوروبا:

تشكل كينغستون تكنولوجي أوروبا المحدودة وشركة كينغستون تكنولوجي جزءأً من نفس مجموعة الشركات "كينغستون" التي هي أكبر مُنتج ومصنّع عالمي مُستقل لمنتجات الذواكر. من البيانات الضخمة إلى أجهزة إنترنت الأشياء، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والتكنولوجيا القابلة للارتداء، تلتزم كينغستون نكنولوجي بتقديم حلول منتجات وخدمات ودعم من الدرجة الأولى. نحن نحظى بثقة الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي ومزودي الخدمات السحابية العالمية، وكذلك نقدر شراكاتنا طويلة الأمد التي تساعدنا على التطور والابتكار. اننا نضمن أن كل حل يلبي أعلى المعايير من خلال إعطاء الأولوية للجودة وخدمة العملاء. في كل خطوة، نستمع ونتعلّم ونتفاعل مع عملائنا وشركائنا لتقديم حلول تُحدث تأثيراً دائماً وإيجابياً. لمعرفة المزيد عن كينغستون تكنولوجي ورؤية "مبنية على الالتزام"، تفضل بزيارة Kingston.com.

