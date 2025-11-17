أبها، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز Valor Hospitality Partners وكلية السياحة والضيافة في جامعة الملك خالد عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات في قطاع الضيافة بمنطقة عسير. وتمثل هذه الشراكة أكثر من مجرد تعاون أكاديمي، إذ تعكس التزاماً مشتركاً بتمكين الشباب السعودي ودعم التحول السياحي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.

وانطلاقاً من غنى الإرث الثقافي لمدينة أبها ومجتمع عسير على نطاقه الأوسع، تأتي هذه الشراكة لملئ الفجوة بين التعليم وصناعة الضيافة من خلال برامج تدريبية وهيكلية تشمل التدريب العملي، والتعليم التطبيقي، والإرشاد المهني، والمحاضرات التفاعلية، والتعاون في مجال البحوث، إضافةً إلى مسارات مهنية واضحة تتيح فرصاً حقيقية لتوظيف الكفاءات الوطنية وبناء مستقبل مهني مستدام لهم. وتركّز المبادرة على تزويد الطلبة السعوديين بما يتجاوز المهارات التشغيلية إلى زرع مبادئ قيادية وثقة بالنفس، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية التي تميز الضيافة السعودية وتمنحها طابعها الفريد.

تقدّم فالور هوسبيتاليتي بارتنرز للمملكة حلولها الإدارية والتشغيلية المتكاملة التي أثبتت نجاحها عالمياً، إلى جانب فلسفتها المميزة المتمثلة في تقديم "عالم ينبض بالثقافة المحلية"، والتي تمزج بين المعايير الدولية والهوية المحلية لصناعة تجارب ضيافة أصيلة تحقق قيمة طويلة الأمد للمجتمعات والمستثمرين على حد سواء.

قال جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في فالور هوسبيتاليتي بارتنرز: “تعبر هذه الشراكة عن جوهر رسالتنا في فالور، إذ لسنا مجرد مشغّلين، بل شركاء في التنمية. ومن خلال تعاوننا مع كلية السياحة والضيافة في جامعة الملك خالد، نعمل على تمكين جيل جديد من خبراء الضيافة السعوديين الذين يجمعون بين التدريب العالمي والدفء الأصيل للضيافة السعودية والعربية. إن مستقبل السياحة في المملكة سيُصاغ بأيدي أبنائها، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة.”

وأضافت جنى بدر، رئيسة تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية ومديرة العلاقات العامة والإعلام الإقليمية، والتي تحمل الهوية السعودية: “هدفنا هو خلق مسارات حقيقية للنمو، حيث لا يُكتفى بتدريب المواهب، بل يجب العمل على إلهامها ودعمها وتمكينها من الازدهار. ومن خلال شراكتنا مع كلية السياحة والضيافة في جامعة الملك خالد، نزرع اليوم بذور منظومة ضيافة حيوية ومستدامة في عسير وفي مختلف مناطق المملكة.”

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام مشاط، عميدة كلية السياحة والضيافة في جامعة الملك خالد: “تعزز هذه الشراكة رسالتنا في إعداد طلاب يمتلكون المهارة المهنية والفخر الثقافي في آنٍ واحد. إن التزام فالور بالتدريب والإرشاد وتنمية المجتمع يضمن لخريجينا دخول سوق العمل بكفاءة وثقة.”

تستند نجاحات فالور العالمية إلى ثقافتها التي تضع الإنسان أولاً، والتي تتجلى في برامجها القيادية وتطوير المواهب مثل "قادة المستقبل" و"أكاديمية الطهاة" و"سفراء فالور"، والتي تضمن تمكين كل عضو في الفريق من التطور المهني وجعل كل تجربة ضيافة انعكاساً للإخلاص والفخر والتميّز.

وفي ظل تسارع وتيرة التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية، تُعدّ الشراكة بين فالور هوسبيتاليتي بارتنرز وجامعة الملك خالد نموذجاً يُحتذى به لكيفية توحيد الجهود بين التعليم والقطاع الخاص والقيم المجتمعية لبناء قطاع ضيافة وطني متكامل ومستعد لمستقبل مشرق.

نبذة عن شركة فالور هوسبستاليتي بارتنرز

تُعدّ فالور هوسبيتاليتي بارتنرز شركة

-انتهى-

#بياناتشركات