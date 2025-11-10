البحرين: وقّعت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتها مع فندق داون تاون روتانا، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتوطيد علاقات التعاون التي تجمعها مع منشآت قطاع الضيافة الرائدة في مملكة البحرين، وتأكيداً على التزامها بدعم مسيرة التدريب العملي لطلبتها وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة في قطاع الضيافة المتنامي.

ويأتي تجديد الشراكة امتداداً لحرص "فاتيل البحرين" على إتاحة فرص متميزة للطلبة داخل بيئة ضيافة حقيقية راقية، مما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية وتنمية خبراتهم العملية بما يتماشى مع معايير الضيافة العالمية التي تتميز بها سلسلة فنادق روتانا.

وفي تعليقه على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة أن تعزيز الشراكة مع فندق داون تاون روتانا يعكس العلاقات المتينة بين الجانبين، والالتزام المشترك بتوفير تجارب عملية للكوادر الوطنية تتيح لها تطبيق المعارف الاكاديمية في بيئة عمل واقعية، وهو ما يعد ركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل في قطاع الضيافة.

وأضاف أن هذه الشراكة تتيح لطلبة "فاتيل البحرين" فرصاً مثالية لاكتساب مهارات احترافية في بيئة عمل متطورة من فئة خمس نجوم، وخبرات تدريبية في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة عبر مختلف أقسام الفندق، مما يقرّبهم من واقع الصناعة التي يستعدون للانخراط فيها، ويؤهلهم على أفضل المستويات.

من جانبه، قال المدير العام لفندق داون تاون روتانا السيد نيكولاس غاردييه: "نعتز بشراكتنا المستمرة مع كلية "فاتيل البحرين" والتي أثبتت على مدى السنوات الماضية دورها الحيوي في رفد قطاع الضيافة في المملكة بكفاءات شابة مؤهلة ومتحمسة للارتقاء بالقطاع، كما أننا نفخر بدورنا في دعم التعليم والتدريب العملي لطلبة الضيافة باعتباره استثماراً مهماً في مستقبل صناعة الضيافة على الصعيدين المحلي والإقليمي".

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات