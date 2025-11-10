• التعاون يبدأ من خدمات الخزانة العالمية والحلول الرقمية التي تقدمها وورلد فيرست التابعة لآنت إنترناشيونال

• مذكرة التفاهم تركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية والاستهلاكية الموجهة للتجار والمستهلكين في المملكة

• آنت إنترناشيونال تتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها وتتعاون مع البنوك العالمية وشركاء الدفع الإلكتروني ومنصات القطاع لتعزيز النمو الشامل للشركات بمختلف أحجامها من خلال حلولها الابتكارية في التكنولوجيا المالية

الرياض وسنغافورة- أعلنت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في حلول وخدمات التمويل المبتكرة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي، وآنت إنترناشيونال، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية والرقمنة والتكنولوجيا المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية بالسعودية. وبموجب هذا التعاون، تتطلع الجهتان إلى تعزيز وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر تزويدها بخدمات رقمية متطورة.

ويعتزم الطرفان التعاون في تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة، الموجهة إلى الشركات والمستهلكين داخل المملكة. وعلى وجه الخصوص:

• استكشاف سبل استفادة عبداللطيف جميل للتمويل من القدرات التقنية المتقدمة التي تمتلكها شركة وورلد فيرست، المنصة المتكاملة التابعة لآنت إنترناشيونال للمدفوعات الرقمية عبر الحدود وحلول إدارة الخزينة، وذلك في سبيل دعم استراتيجية التحول الرقمي لعبداللطيف جميل للتمويل ضمن منظومتها الواسعة من الأنشطة المالية والاستهلاكية.

• التعاون في تطوير حلول متقدمة للمدفوعات العابرة للحدود، من خلال الاستفادة من منصة أليباي بلس بوصفها البوابة العالمية للمحافظ الإلكترونية التابعة لآنت إنترناشيونال، وذلك بهدف دعم التوسع المحلي والدولي لعملاء شبكة التجار الواسعة التابعة لعبداللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

• تعزيز التعاون المشترك في فرص التمويل المضمَّن، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية التي تمتلكها آنت إنترناشيونال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الشريف، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: "يشكل تعاوننا مع آنت إنترناشيونال خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تشجيع الابتكار ودعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول مالية أكثر شمولية في المملكة العربية السعودية. ونواصل حرصنا وإهتمامنا لدعم التقدم في القطاع المالي ودعم الإقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك في ضوء النمو الكبير الذي تشهده منظومة التكنولوجيا المالية على مستوى المملكة".

ومن جانبه، قال ليمينج تشين، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الاستدامة في آنت إنترناشيونال: "تكتب مذكرة التفاهم فصلاً جديداً في مسيرة آنت إنرناشيونال لبناء شراكات متنوعة مع رواد القطاع في المنطقة، بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية في تطوير الاقتصاد الرقمي".

ومن جهتها، قالت كلارا شي، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد فيرست: "يشرفنا في وورلد فيرست وآنت إنترناشيونال أن ندعم رسالة عبداللطيف جميل للتمويل، الرامية إلى توفير خدمات مالية ورقمية متنوعة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز التجارة الإقليمية، ودعم التحول الرقمي الطموح الذي تشهده المملكة، من خلال الجمع بين إمكاناتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وخبرة عبداللطيف جميل للتمويل ومنظومتها المتكاملة".

يُذكر أن آنت إنترناشيونال تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتدير عملياتها الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتوفر آنت إنترناشيونال منصة عالمية لخدمات المحافظ الاستثمارية، والمدفوعات التجارية، والحسابات الموحدة، والتمويل المضمَّن، وذلك من خلال علاماتها التجارية الكبرى أليباي بلس، وأنتوم، ووورلد فيرست، وبيتر. وفي عام 2025، افتتحت آنت إنترناشيونال أول مكتب لها في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، على أن تقوم في عام 2026 بدمج منصة أليباي بلس مع منظومة المدفوعات الوطنية "مدى" في المملكة العربية السعودية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى العملاء في قطاع التجزئة في المملكة، ودعم قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مستندةً إلى الوصول الواسع الذي تتمتع به عبداللطيف جميل للتمويل داخل المملكة، والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها آنت إنترناشيونال.

لمحة حول عبداللطيف جميل للتمويل

تلتزم عبداللطيف جميل للتمويل، التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تمكين العملاء ويلبي احتياجات سوق التمويل المتطورة. وفي عام 2024، نجحت في تخطي حاجز 3.5 مليار ريال سعودي في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر"، حيث دعمت أكثر من 283,000 رائد أعمال ومنشأة صغيرة حتى الآن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.aljfinance.com]

لمحة حول وورلد فيرست

تقدم وورلد فيرست خدمات المدفوعات الدولية وحلول إدارة الخزينة من خلال حساب أعمال عالمي موحد، لتساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي.

