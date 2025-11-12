الدوحة، قطر: أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لمراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، ومركز نوفر ، - مركز متخصص لعلاج اضطرابات تعاطي المواد وإعادة التأهيل - عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية، حيث تمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة التعاون بين الجانبين، ويشمل الاتفاق الجديد إدخال منصات برمجية متقدمة وخدمات إدارة البنية التحتية التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI)، بهدف تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم الأبحاث في مجالات الصحة النفسية والرعاية الشخصية.

وبناءً على الشراكة السابقة التي أرست أسس بنية تكنولوجية مستقبلية آمنة ، يؤكد هذا الاتفاق الجديد التزام الطرفين بتبني الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. وستقوم ميزة بدعم نوفر في تنفيذ المنصات الرقمية وإدارة البنية التحتية والتطبيقات المُمكّنة بالذكاء الاصطناعي، مثل خدمة "GPU كخدمة"، لتعزيز سير العمل السريري، وتمكين الأبحاث، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، مع ضمان الامتثال الأمني المحلي والمرونة التشغيلية.

ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، يستعد نوفر لتعزيز رحلته في التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمته السريرية والتشغيلية. وسيسهم التعاون في تقديم رعاية شخصية للمرضى من خلال التحليلات المتقدمة، والنمذجة التنبؤية، وحلول الطب الدقيق. كما سيساعد في دعم اتخاذ القرارات السريرية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التشخيص، ووضع خطط العلاج، وإدارة مراحل التعافي، مع رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال أتمتة ذكية لسير العمل وتحسين استغلال الموارد. بالإضافة إلى ذلك، ستُثري التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي الأبحاث في مجال الصحة النفسية، مما يوفر فهماً أعمق لنتائج العلاج وأنماط التعافي طويلة الأمد.

وبهذه المناسبة صرّح السيد صالح المهندي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في نوفر بقوله :" نسعى باستمرار إلى دمج الابتكار والتكنولوجيا بطرق تُعزز مباشرة جودة الرعاية في مركز نوفر وطابعها الشخصي. وتجديد شراكتنا مع ميزة يمثل خطوة محورية في هذا المسار، حيث يعزز التزامنا بتطوير رعاية المرضى وتحسين العمليات التشغيلية من خلال الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي."

وأضاف السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:

"تعكس شراكتنا المعززة مع نوفر مهمة ميزة في قيادة التحول الرقمي في قطر من خلال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ومن خلال الاستفادة من خدمات ميزة وقدراتها في الذكاء الاصطناعي، نُمكّن نوفر من ريادة تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية لتقديم حلول ذكية وآمنة وأكثر فعالية للمرضى والأطباء على حد سواء."

ويؤكد تجديد هذه الاتفاقية على الرؤية المشتركة بين ميزة ونوفر في توظيف الابتكار الرقمي – ولا سيما الذكاء الاصطناعي – لإحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. وتمثل هذه الخطوة ليس فقط استمراراً لشراكة موثوقة، بل أيضاً انطلاقة جريئة نحو مستقبل تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي القوة الدافعة وراء تحسين نتائج المرضى، وتقدم الأبحاث، والتميز التشغيلي.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: meeza.net

نبذة عن مركز نوفر

نوفر هو مركز متخصص لعلاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإعادة تأهيل في دولة قطر، تم إنشاؤه بموجب مرسوم أميري في عام 2015 ويعمل منذ عام 2017. يقدم المركز مجموعة شاملة من العلاجات القائمة على الأدلة والتي تتماشى مع أحدث التقنيات، المبادئ التوجيهية الدولية. يسعى المركز على مساعدة الأفراد على التعافي من الاعتماد على المواد، اكتساب السيطرة الطوعية على تعاطي المواد والتغلب على تعاطيها، تحسين الصحة النفسية والبدنية والروحية والرفاه، و أن يصبح الفرد عضواً متكاملاً وفعالاً في المجتمع (التعلّم، أو الحصول على وظيفة أو الحفاظ عليها، أو أن يكون فرداً فاعلاً بين أحد أفراد الأسرة، أو أن يقدّم مساهمة إيجابية للمجتمعات المحلية). وتتركز اختصاصات المركز على العلاج والتعافي، ومبادرات الوقاية، وزيادة الوعي المجتمعي للحد من الوصمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، وإجراء البحوث، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة الى المساعدة يرجى التواصل مع نوفر على 44946000

لمزيد من المعلومات عن مركز نوفر قم بزيارة الموقع الالكتروني www.Naufar.com

-انتهى-

#بياناتشركات