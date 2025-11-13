دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة لافارج الإمارات للأسمنت عن تغيير هوية علامتها التجارية رسمياً لتصبح هولسيم الإمارات، في خطوة محورية ضمن مسيرة نموّها المستمر، تؤكّد من خلالها التزامها الراسخ بدعم البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعكس الهوية الجديدة رؤية هولسيم العالمية التي تسعى لأن تكون الشريك الرائد في مجال البناء المستدام، مؤكِّدةً التزامها بدفع عجلة التقدّم بما يخدم الإنسان والبيئة معاً. كما تنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية هولسيم العالمية للجيل القادم للنمو 2030، التي تهدف إلى تحقيق قيمة استثنائية في مختلف مجالات البيئة العمرانية، من البنية التحتية والصناعات وصولاً إلى تطوير المباني الحديثة.

يشكّل التحوّل إلى اسم هولسيم الإمارات خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتقدّم. وبصفتها علامة رائدة في مجال البناء المستدام، تلتزم الشركة بتحقيق هدف واضح يتمثّل في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير حلول بناء مستدامة تسهم في دعم رؤية دولة الإمارات للنموّ المستدام.

وفي هذه المناسبة، صرّح علي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم الإمارات، قائلاً: "تعكس هويتنا الجديدة التزامنا المتجدّد بالاستدامة والابتكار والشراكة، بينما نرسّخ مكانة هولسيم كشريكٍ رائد في مجال البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، نواصل قيادة التحوّل في قطاع البناء نحو ممارساتٍ أكثر ذكاءً ومرونةً واستدامةً. لذلك، لا يقتصر تجديد الهوية التجارية على تغيير الاسم فحسب، بل يمثّل منصّةً استراتيجية لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز الشراكات، وترسيخ مبدأ الاستدامة في المشهد العمراني المستقبلي."

تقدّم هولسيم الإمارات مجموعةً من مواد البناء المستدامة عالية الأداء وحلولاً مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة البناء والأداء البيئي. وانسجاماً مع استراتيجية النمو العالمية لمجموعة هولسيم، توسّع الشركة نطاق تطبيق تكنولوجيات البناء الدائري ومنخفضة الكربون مثل ®ECOCycle، للمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتستند هولسيم الإمارات إلى نموذج عملٍ مرنٍ قائمٍ على الأداء العالي والخبرة المحلية الواسعة لدفع مسيرة توسّعها عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع البناء، مواصلةً ترسيخ رؤيتها لتكون الشريك الرائد للبناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يتجلّى هذا الالتزام في مجموعة من المشاريع البارزة التي تُمثّل نماذج حقيقية للبناء المستدام، من بينها مشروع الشراع، المبنى الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الذي يُعدّ أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم ويتميز بصفر انبعاثات كربونية؛ جزيرة زُها، الوجهة الترفيهية التي جرى بناؤها باستخدام الخرسانة منخفضة الكربون ECOPact بنسبة 88%؛ إضافةً إلى مشروع قطارات الاتحاد، شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمّ تشييدها باستخدام حلول ECOPact المستدامة. وتؤكّد هذه المشاريع مجتمعةً على الدور المحوري لهولسيم الإمارات في بناء بيئة عمرانية أكثر ذكاءً واستدامةً ومراعاةً للبيئة، بحيث تواكب تطلّعات الدولة نحو مستقبلٍ أخضر وأكثر كفاءة.

من خلال الاستثمار المستمرّ في الابتكار والإنتاج المستدام وتعزيز الشراكات القوية عبر سلسلة القيمة، تواصل هولسيم الإمارات بناء بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة للمستقبل، في خطوةٍ تعزّز طموحها لتكون الشريك الرائد في مجال البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن هولسيم

تُعدّ هولسيم (SIX: HOLN) الشريك العالمي الرائد في مجال البناء المستدام، إذ بلغ صافي مبيعاتها 16.2 مليار1 فرنك سويسري في عام 2024. تسهم الشركة في إحداث قيمة مضافة داخل البيئة العمرانية عبر حلول متكاملة تمتدّ من البنية التحتية والصناعات وصولاً إلى تطوير المباني الحديثة. يقع المقرّ الرئيسي لهولسيم في زوغ، سويسرا، ويضمّ فريقاً يربو على 48,000 موظّف في 45 سوقاً رئيسية تشمل أوروبا، وأميركا اللاتينية، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وتقدّم الشركة مجموعة واسعة من مواد البناء عالية الأداء وحلول البناء المتكاملة التي تغطي مختلف المراحل من الأساسات والأرضيات إلى الجدران والأسقف، مدعومةً بعلاماتها المتميّزة مثل ECOPlanet وECOPact و®ECOCycle.

