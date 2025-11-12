دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيرزنر إنترناشيونال (كيرزنر) ومجموعة أسِتس(Assets) الإعلان عن توقيع اتفاقية تطوير مشروع "أتلانتس ذا رويال – المالديف"، الوجهة الجديدة والفاخرة ضمن علامة أتلانتس. ويقع المشروع في جنوب جزيرة ماله أتول ضمن أرخبيل جزر المالديف، ومن المقرر افتتاحه في عام 2029 ليشكّل إضافة استثنائية إلى عالم الضيافة الراقية.

قال معالي محمد الشيباني، المدير العام لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة كيرزنر إنترناشيونال: "يمثل توقيع مشروع "أتلانتس ذا رويال – المالديف" محطة بارزة في مسيرة كيرزنر إنترناشيونال نحو النمو والتنوع، القائمة على التعاون والرؤية المشتركة. فما بدأ كطموح جريء في دبي، تطوّر اليوم إلى محفظة عالمية تعيد تعريف مفاهيم الضيافة الفاخرة وتجارب الوجهات الاستثنائية. ويعكس هذا المشروع ريادة كيرزنر إنترناشيونال في قيادة الابتكار العالمي واستلهام التميّز من خلال تطوير علامات فندقية مبتكرة وريادية على مستوى الأسواق الدولية.

وأكمل معاليه: "إنّ شراكتنا مع مجموعة أسِتس (Assets) تجمع بين مؤسستين تتشاركان الطموح وروح الابتكار، وتوحد خبرة كيرزنر في تطوير الوجهات العالمية مع القدرات التحويلية لمجموعة أسِتس(Assets) في مجال التطوير العقاري. معًا، نُسهم في رسم ملامح مستقبل السياحة من خلال تعاون هادف يحقق قيمة مستدامة لمساهمينا وضيوفنا والمجتمعات التي نخدمها."

قال سعادة معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة Assets: "يجسّد مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف» رؤيتنا في تشكيل مستقبل تجارب الوجهات السياحية. ويعكس تعاوننا مع شركة كيرزنر إنترناشيونال إيماننا المشترك بأن الابتكار والاستدامة والأصالة الثقافية يمكن أن تتكامل معًا لابتكار وجهات ذات قيمة عالمية دائمة. ومع توسّع حضورنا في قطاعات الرفاهية وأسلوب الحياة، يؤكد هذا المشروع التزامنا بتطوير وجهات أيقونية تُلهم وتُثري وتترك إرثًا خالدًا للأجيال القادمة."

قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر: "يمثّل هذا الإعلان لحظة مفصلية في مسيرة كل من علامتي أتلانتس وكيرزنر. فقد أعاد افتتاح منتجع أتلانتس ذا رويال في دبي تعريف معايير الفخامة الفائقة في عالم الضيافة على مستوى عالمي، ومع أتلانتس ذا رويال – جزر المالديف، نحن لا نكتفي بتوسيع هذا الإرث، بل نُعيد ابتكاره بالكامل."

وأضاف زوبر: "في هذا المشروع، سيتم إعادة تصور مفهوم" أتلانتس ذا رويال" من منظور المالديف – من حيث التصميم المعماري والرؤية المفاهيمية والتجربة الشاملة ليكون في انسجام تام مع الطبيعة المحيطة. فقد صُمم المنتجع ليذوب بسلاسة داخل المشهد الطبيعي، ويحتفي بإيقاع المحيط وجمال الجزر من خلال رؤية بيئية واعية ومستدامة. هنا، يلتقي التصميم المبتكر بروعة الطبيعة ليقدّم تجارب استثنائية لا تُنسى، ومنتزهاً مائياً مشوّقاً، والروح الأسطورية لأتلانتس على ضفاف واحدة من أجمل بقاع العالم الطبيعية."

قال سعادة رامز الخياط، رئيس مجموعة Assets: "يعزّز هذا المشروع الرائد استراتيجيتنا طويلة المدى في تطوير وجهات ترتقي بأسلوب الحياة وتُحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. وسيتم تصميم مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف» كوجهة عائلية تجمع بين الفخامة وروح التواصل، لتقدّم تجارب لا تُنسى للضيوف من جميع الأعمار. وقد تم تطوير كل عنصر في هذا المشروع بروح من الاحترام العميق للطبيعة، وبهدف تقديم تجارب هادفة وخالدة تتماشى مع تطلعات المسافرين العصريين. ونحن نتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية الاستثنائية بالتعاون مع شركائنا في كيرزنر إنترناشيونال."

يقع المنتجع على ساحل جزيرة فاريذو فارو، محاطاً بمياه فيروزية نقية وشواطئ بيضاء ناعمة تُجسّد جمال الطبيعة البكر في جزر المالديف. ويتميز الموقع بموقع استراتيجي لا يبعد سوى 10 دقائق بالطائرة المائية أو 25 دقيقة بالقارب السريع عن المطار الدولي، ليمنح الضيوف تجربة غامرة في واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في العالم.

وسيُشكّل منتجع "أتلانتس ذا رويال – جزر المالديف" وجهة ترفيهية أيقونية لا مثيل لها، تمتد على جزيرتين مترابطتين تُجسدان مفهوم الجنة الاستوائية المتكاملة، حيث سيستمتع الضيوف بتجارب استثنائية تجمع بين الإقامة الفاخرة والمطاعم المتميزة والترفيه والمعالم المائية والعافية في توازن مثالي بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

سيضم المنتجع جزيرتين متميزتين – جزيرة العائلة وجزيرة الفخامة – تحتويان معاً على 494 غرفة وجناحاً وفيلا وقصراً فاخراً، صُممت جميعها لتوفير مستويات غير مسبوقة من الراحة والتجارب الراقية للضيوف. وستشكّل الاستدامة محوراً أساسياً في مشروع "أتلانتس ذا رويال – جزر المالديف"، بهدف حماية النظام البيئي للجزر وضمان استدامة البيئة الطبيعية على المدى الطويل.

وسيتم دمج هذا الالتزام بالاستدامة بشكل متكامل في جميع مراحل تطوير المشروع – من التصميم والبناء وصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية للحفاظ على جمال الطبيعة وسلامة البيئة البحرية للأجيال القادمة، بما يعكس رؤية كيرزنر في تحقيق تناغم مثالي بين الفخامة والمسؤولية البيئية.

في تجسيد حقيقي لتجربة أتلانتس الأصيلة، سيضم منتجع "أتلانتس ذا رويال – جزر المالديف" أكثر من 17 تجربة طهو عالمية المستوى، من بينها أبرز مفاهيم العلامة المميزة مثل “غاسترونومي “(Gastronomy) و"ذا رويال تي روم" (The Royal Tearoom) و”أوسيانو “(Ossiano)، إلى جانب مجموعة متنوعة من مطاعم الطهاة المشاهير، ونوادي الشاطئ النابضة بالحياة، ومفاهيم طعام اجتماعية مبتكرة تعكس تنوع المذاقات حول العالم.

وقال خوان أغيلار، رئيس قطاع العقارات في شركة كيرزنر إنترناشيونال”:يمثل أتلانتس ذا رويال – جزر المالديف تطوراً جريئاً في مفهوم تطوير الوجهات السياحية الفاخرة. نحن في كيرزنر متخصصون في ابتكار وتشغيل المنتجعات المتكاملة الأيقونية، ويُجسد هذا المشروع ثقتنا المستمرة بنمو علامة أتلانتس عالمياً."

وأضاف أغيلار” :نفخر بشراكتنا مع شركة باور إنترناشيونال القابضة لتحقيق هذه الوجهة الاستثنائية، منتجع يجمع بين الطاقة والإبداع والروح الأسطورية التي تُميز علامة أتلانتس ذا رويال. ومع خططنا لتوسيع محفظة أتلانتس لتشمل ما يصل إلى عشرة منتجعات عالمية المستوى حول العالم، فإن هذا المشروع يُمثل فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة كيرزنر الريادية في عالم التطوير السياحي الفاخر."

ستتصدّر العلامة الأسطورية "أكوافنتشر" من أتلانتس المشهد في هذا المنتجع، حيث ستضم منزلق “بوسايدون” العملاق إلى جانب مجموعة من الألعاب المائية والمعالم الترفيهية المذهلة، بالإضافة إلى أنشطة الرياضات المائية وتجارب بحرية استثنائية مثل الغطس، والمشي تحت الماء، وركوب الأمواج، والغوص في أعماق البحار. وستقدّم مدينة أكوافنتشر المائية في جزر المالديف مجموعة من الكائنات البحرية المحلية المستدامة، إلى جانب حوض الأسماك "لوست تشامبرز أكواريوم" ومركز لإعادة تأهيل الحيوانات البحرية، وذلك تحت مظلة مشروع أتلانتس أطلس (Atlantis Atlas Project) الهادف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الحياة البحرية.

أما "أواكين" (AWAKEN)، الملاذ الصحي الشامل لعلامة أتلانتس، فسيقدّم مفهوماً فريداً للعافية يتضمن منطقة مخصصة لعلم النباتات والعلاجات الطبيعية، ومنتجعاً صحياً متكاملاً، ومنصة عائمة مخصصة لليوغا وتمارين التنفس، وصالون تجميل، واستوديو مخصص للتعافي، إلى جانب مركز لياقة بدنية متطور يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، ليقدّم تجربة متكاملة تُعزز العافية الشاملة للجسد والعقل والروح.

كما سيضم المنتجع منطقةThe Avenues التي تجمع أرقى المتاجر العالمية الفاخرة، بالإضافة إلى مساحات متعددة للفعاليات والاجتماعات، مصممة لاستضافة اللقاءات الكبرى والمناسبات الخاصة في أجواء راقية واستثنائية.

لمحة حول تُعدّ شركة كيرزنر إنترناشيونال:

تُعدّ شركة كيرزنر إنترناشيونال القابضة المحدودة، من خلال شركاتها التابعة، رائدة عالمياً في تطوير وتشغيل المنتجعات الفندقية الفاخرة والوجهات السياحية وتجارب الضيافة والترفيه المبتكرة. تضم العلامة الرئيسية "أتلانتس" كلاً من أتلانتس النخلة وأتلانتس ذا رويال ريزورت آند ريزيدنسز في دبي، بالإضافة إلى أتلانتس سانيا في الصين.

أما تحت مظلة علامة ون آند أونلي، فتدير كيرزنر مجموعة من أفخم المنتجعات الفاخرة حول العالم، في اليونان والجبل الأسود والمكسيك وموريشيوس وجزر المالديف وجنوب إفريقيا ودبي ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أطلقت كيرزنر علامتها الثورية في عالم الضيافة "سيرو" (SIRO) لتلبية احتياجات المسافرين العصريين الذين يضعون الصحة والعافية في مقدمة أولوياتهم. وتتواجد العلامة حالياً في الجبل الأسود ودبي، مع خطط للتوسع قريباً في الرياض وميامي ولوس كابوس وطوكيو، ضمن مساعيها لترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الضيافة المتمحورة حول العافية.

وفي عام 2023، أطلقت الشركة علامتها "ريير فايندز" (Rare Finds)، وهي مجموعة من المنتجعات التي تحتفي بروح المكان والتجارب الأصيلة، من خلال إعادة افتتاح منتجع باب الشمس في دبي كأول وجهة ضمن هذه المجموعة المميزة.

لمحة عن مجموعة Assets:

تُعد مجموعة أسِتس أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك مجموعة متميزة من المشاريع العقارية حول العالم. تدير المجموعة محفظة متنوعة تضم أكثر من 8,000 وحدة فندقية، وتشمل مشاريع أيقونية ومبتكرة في 10 دول. تغطي استثمارات المجموعة عدة قطاعات، من بينها الضيافة، والسكني، والتجزئة، والرعاية الصحية، والمشاريع التجارية.

وتُعد مجموعة أسِتس جزءًا من شركة باور إنترناشيونال القابضة، وهي تكتل قطري يمتلك محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاعات الطاقة، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والعقارات، والزراعة، والصناعات الغذائية، وأسلوب الحياة، والترفيه، والضيافة.

