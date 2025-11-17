أعلنت شركة عقارات السيف عن تدشين وتشغيل محطة الطاقة الشمسيّة في مجمّع السيف – المحرّق بنجاح، وذلك في إنجاز نوعي يعكس التزام الشركة بالاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في مراكزها التجاريّة، ويمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا ومراعاةً للبيئة.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل اتفاقية شراء الطاقة التي أبرمتها الشركة مؤخرًا مع (Yellow Door Energy)، الشركة الرائدة في حلول الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تشمل تزويد أربعة من أبرز وجهاتها التجاريّة بالطاقة النظيفة، وهي: مجمّع السيف – ضاحية السيف، ومجمّع السيف – مدينة عيسى، ومجمّع السيف – المحرّق، والليوان.

وتحت إشراف شركة (Yellow Door Energy)، مطوّر المشروع، تولت شركة كومسيب العالي، إحدى شركات مجموعة فينشي إنرجيز العالميّة المتخصّصة في الخدمات التقنيّة، مهام تركيب وصيانة الألواح الشمسيّة في مجمّع السيف – المحرّق. وقد بدأت أعمال تصميم المحطة وإنشائها في نوفمبر 2024، وتم إنجازها بنجاح في وقت قياسي، حيث بدأ التشغيل الرسمي للمحطة في 21 أغسطس 2025.

وضم المشروع تركيب 3,770وحدة من أحدث الألواح الشمسيّة عالية الكفاءة، بما في ذلك الألواح ثنائيّة الوجه، على أسطح ومواقف السيّارات الخاصة بالمجمّع، بطاقة كهربائيّة قصوى تبلغ 2.2 ميجاواط ومساحة إجماليّة تبلغ 23,000 متر مربّع. وتولّد المحطة ما يصل إلى 3.3 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، بما يعادل خفض انبعاثات الكربون بنحو 1,500 طن متري، إضافةً إلى تقليل التكاليف التشغيليّة وتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية للمجمّع.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، السيد أحمد يوسف، قائلًا: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يجسّد رؤيتنا في اعتماد أحدث الحلول الهندسيّة والتقنيّات المستدامة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل الأثر البيئي لمراكزنا التجاريّة. ويمثل هذا المشروع محطة فارقة في مسيرتنا لترسيخ مكانة عقارات السيف كشركة رائدة في تطبيق أفضل الممارسات البيئيّة بقطاع التجزئة. كما نثمّن التعاون المثمر مع شركائنا في (Yellow Door Energy)، مطوّر المشروع، وكومسيب العالي، مقاول المشروع، والذين لعبوا دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع بكفاءة عالية ووفق الجدول الزمني المحدّد. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060."

ومن جانبه قال السيد هشام ﺑن ﻓﯾﺻل الحجيلان، الرئيس التنفيذي لشركة (Yellow Door Energy) في الشرق الأوسط: "يسرنا أن نهنئ شركة عقارات السيف على بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسيّة في مجمّع السيف – المحرّق بنجاح. وتفخر شركة (Yellow Door Energy) بدورها المحوري في تطوير هذا المشروع من خلال اتفاقية شراء الطاقة، فضلًا عن المساعدة على تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة وتزويد هذه الوجهة البارزة بطاقة نظيفة. ويجسّد هذا المشروع التزامنا بدعم مسيرة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060، وتنمية محفظتنا من مشاريع الطاقة النظيفة في المملكة."

وإذ تحتفي الشركة بهذا الإنجاز، تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة لاستكمال تركيب وتشغيل محطات الطاقة الشمسيّة في المراكز التجارية الأخرى، حيث سيضم المشروع بالكامل أكثر من 15,000 لوح شمسي بقدرة إجماليّة تصل إلى 8.9 ميجاواط، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة النظيفة سنويًا بما يدعم مساعي المملكة في التحوّل نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

