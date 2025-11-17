دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي دي اس للتطوير" الاسم الذي يُقترن بالتميّز المعماري والموثوقية حول العالم، عن دخولها الرسمي إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، تقدم الشركة نهجًا راقيًا في التطوير العقاري يقوم على الجودة والراحة والقيمة المستدامة بدلاً من الحجم والكمّ.

تتميز "سي دي اس للتطوير" في توسعها نحو دبي بفلسفة تتجاوز حدود الطوب والإسمنت؛ إذ تُصمم مشاريعها لتمنح راحة البال للمقيمين والمستثمرين، عبر منازل تُبنى لتدوم وتُلهم إحساسًا بالانتماء والثقة.

وقال أوليغ تكاتشينكو، المدير العام لشركة "سي دي اس للتطوير":"تمثل دبي نقطة التقاء بين الابتكار والطموح والقيم الثقافية التي تعكس رؤيتنا تمامًا. دخولنا هذا السوق مدفوع برؤية تهدف إلى ابتكار مساحات تتجاوز التصميم المعماري لتُحسّن الحياة، وتبني مجتمعات، وتقف شاهدًا على جودة تدوم مع الزمن في كل مشروع هو وعدٌ بالنزاهة وإرثٌ من الثقة."

وبإرثٍ راسخ يقوم على الشفافية والجودة الفائقة والموثوقية والمتانة، تقدّم "سي دي اس للتطوير" معيارًا جديدًا للحياة العصرية في الإمارات، يتميز بالحرفية والراحة والرعاية في كل تفصيل، من أولى الرسومات إلى إدارة ما بعد التسليم، تحت وعدٍ بسيط وعميق: "توفير راحة البال للعائلات والمستثمرين والشركاء على حد سواء."

وأضاف تكاتشينكو: "طموحنا ليس أن نكون أكبر مطور، بل أن نكون الأفضل. نحن نبني عددًا أقل من المشاريع، ولكن بجودة أعلى. كل مشروع يعكس إيماننا بأن الجودة تتفوق على الكمية، وأن الثقة هي الأساس الحقيقي للعقار. دخول السوق الإماراتي ليس مجرد توسع، بل التزامٌ بنقل الدقة الأوروبية والتصميم العصري والحياة المتمحورة حول الإنسان إلى واحدة من أكثر الوجهات إلهامًا في العالم."

في دبي، ستركز "سي دي اس للتطوير" على المشاريع السكنية الراقية والمجتمعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الأناقة الأوروبية والراحة العصرية، لتُثري الحياة اليومية وتُعزز قيمة الاستثمار طويل الأمد.

واختتم تكاتشينكو بالقول: "كل منزل نبنيه هو أكثر من مجرد عنوان؛ إنه قصة انتماء وثقة. هدفنا أن يشعر كل مقيم أنه في بيته، وكل شريك بالثقة الكاملة فيما نقدّمه."

ومع انطلاق رحلتها في دولة الإمارات، تدعو "سي دي اس للتطوير" المستثمرين والشركاء والمقيمين إلى تجربة فلسفتها الدائمة:

نبذة عن شركة "سي دي اس للتطوير"

تتمتع "سي دي اس للتطوير" بإرث يمتد لأكثر من 25 عامًا حول العالم، وهي تُعيد تعريف مفهوم العقارات في دبي من خلال تركيزها على الجودة والحرفية والثقة.

من المخططات الكبرى إلى المشاريع السكنية والتجارية والصناعية المصممة بعناية، تمزج الشركة بين الدقة الأوروبية والتميّز العالمي في التصميم لتقدّم مشاريع تصمد أمام اختبار الزمن.

في "سي دي اس للتطوير" ، لا يُقاس النجاح بعدد الأبراج المشيّدة، بل براحة البال التي تمنحها للمقيمين والمستثمرين والشركاء. كل مشروع هو مزيج متناغم من العمارة والراحة والقيمة الدائمة، لضمان أن تكون المنازل مصممة بإتقان لتُلهم إحساسًا بالانتماء.

وترتكز فلسفة الشركة على أربعة أعمدة أساسية:

النزاهة والموثوقية – الجودة الفائقة والراحة – السرعة والمرونة – المتانة والثقة.

وتلتزم "سي دي اس للتطوير" ببناء مشاريع أقل عددًا ولكن أكثر تميزًا، مع شراكات قائمة على الشفافية، وتسليمٍ في المواعيد المحددة، وإدارة احترافية تمتد لما بعد التسليم.

بالنسبة إلى "سي دي اس للتطوير" ، فإن العقار ليس مجرد بناء، بل وسيلة لبناء مجتمعاتٍ تنمو فيها العائلات وتزدهر الاستثمارات وتُخلّد الإرث.

