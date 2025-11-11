مسقط، سلطنة عُمان: نظمت شركة النفط العمانية للتسويق ش م ع ع (أومكو) منتدى الجودة الخاص بها في فندق كراون بلازا ، بحضور كبار ممثلي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى فرق الإدارة التنفيذية والإدارية في أومكو.

وقد شكّل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرقابية الوطنية لضمان أعلى معايير جودة المنتجات والشفافية وسلامة المستهلك في قطاع الوقود والزيوت في سلطنة عُمان.

افتتح المنتدى مسؤولو أومكو بالتأكيد على التزام الشركة الطويل بالجودة والتميز، ونهجها الاستباقي في الامتثال الذي يتجاوز المتطلبات التنظيمية. كما سلطت النقاشات الضوء على دور أومكو كشريك موثوق للطاقة يحافظ على ثقة العملاء والمعايير الوطنية للنزاهة والخدمة.

وقالت سماح و الشهيبية مدير ضمان الجودة في أومكو:

"في أومكو، الجودة رحلة مستمرة وليست هدفاً ثابتاً. فكل عملية – من المعايرة والعينات إلى التعامل مع العملاء – مصممة للتنبؤ بالتحديات وتجاوز التوقعات. ويستند تعاوننا مع الجهات الرقابية على هدف مشترك: حماية المستهلك وضمان أن كل منتج يحمل اسم أومكو يمثل الثقة والسلامة والتميز."

إبراز ريادة أومكو في الجودة

سلّط المنتدى الضوء على العديد من المبادرات الرائدة التي جعلت أومكو شركة وطنية رائدة في مجالات ضمان الجودة وحماية المستهلك، منها:

برامج الامتثال للمعايرة : عرضت أومكو إطارها المحسّن للمعايرة الذي يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، لضمان دقة القياسات في جميع محطات الخدمة ودعم الشفافية وثقة المستهلك .

عرضت أومكو إطارها المحسّن للمعايرة الذي يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، لضمان دقة القياسات في جميع محطات الخدمة ودعم الشفافية وثقة المستهلك مبادرة جمع عينات الوقود على مستوى السلطنة : تم عرض برنامج الشركة الطوعي لجمع وفحص عينات الوقود من محطات التجزئة، كجزء من التزام أومكو الداخلي بالحفاظ على سلامة المنتجات وحماية العملاء .

تم عرض برنامج الشركة الطوعي لجمع وفحص عينات الوقود من محطات التجزئة، كجزء من التزام أومكو الداخلي بالحفاظ على سلامة المنتجات وحماية العملاء مختبر داخلي للاختبارات : قدمت الشركة تحديثات حول إنشاء مختبر داخلي يعزز البنية التحتية للجودة، ويوفر طبقة تحقق إضافية لضمان دقة النتائج وشفافية البيانات ودعم التحقيقات عند الحاجة .

قدمت الشركة تحديثات حول إنشاء مختبر داخلي يعزز البنية التحتية للجودة، ويوفر طبقة تحقق إضافية لضمان دقة النتائج وشفافية البيانات ودعم التحقيقات عند الحاجة نظام الإدارة المتكامل (IMS) وإنجازات ISO: أكدت أومكو التزامها بالممارسات العالمية الفضلى من خلال شهادات ISO المتعددة، والتدقيقات الخارجية الناجحة، وإطار التحسين المستمر الذي يضمن تضمين الجودة والسلامة في كل عملية .

وإنجازات أكدت أومكو التزامها بالممارسات العالمية الفضلى من خلال شهادات المتعددة، والتدقيقات الخارجية الناجحة، وإطار التحسين المستمر الذي يضمن تضمين الجودة والسلامة في كل عملية التفاعل مع الجهات الرقابية والمستهلكين : وفّر الحدث حواراً مفتوحاً حول إجراءات التفتيش والتعامل مع شكاوى المستهلكين وممارسات السوق العادلة، لضمان توافق أنظمة الجودة في أومكو مع السياسات الوطنية والمعايير العالمية .

تعزيز ثقافة الجودة والثقة

اختتم منتدى جودة أومكو بالتأكيد على الالتزام المستمر بالتعاون بين الشركة والجهات الرقابية. وقد اتفق المشاركون على أهمية التواصل المستمر، والتقارير الشفافة، والمبادرات المشتركة لتعزيز أطر حماية المستهلك في السلطنة.

من خلال هذه الحوارات المؤسسية، تعزز أومكو موقعها كشركة طاقة وتنقلات رائدة تطلّعية، ترى الجودة مسؤولية مشتركة وأساساً للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان.

-انتهى-

