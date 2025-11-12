الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم ("الشركة" أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد السعر النهائي للطرح ("السعر النهائي للطرح") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

استندت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات على طلبات اكتتاب بقيمة ما تقارب 61.6 مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 102.9 مرة. وقد تم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري بـ 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي للطرح")، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ حوالي 599 مليون ريال سعودي، والقيمة السوقية عند الإدراج ستبلغ 1,997 مليون ريال سعودي.

وأما فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، فتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 18 نوفمبر 2025م وتنتهي تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم 20 نوفمبر 2025م. وسيكتتب المكتتبون الأفراد بالسعر النهائي للطرح.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: "يعكس الإقبال الاستثنائي على الطرح الثقة الكبيرة في مسار النمو الذي تسلكه شركة المسار للتعليم ودورها الريادي في المشهد التعليمي. نحن فخورون بالترحيب بمساهمينا الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مستدامة وإحداث تأثير إيجابي في مختلف أنحاء المنطقة."

تفاصيل عملية الاكتتاب

تتمثل عملية الطرح في بيع ثلاثين مليون وسبعمائة وعشرين ألف وأربعمائة 30,720,400 سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، مما يساوي ما نسبته 30% من رأس مال الشركة. وسيتم في البداية تخصيص جميع أسهم الطرح للجهات المشاركة التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر ("الجهات المشاركة"). وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل حصتهم المقررة، سيتم تخصيص 9,216,120 سهماً، بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح لشريحتهم، فيما سيتم تخصيص 21,504,280 سهماً، أي ما يعادل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.

عينت المسار شركة الأهلي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (ويشار إليه بـ"المستشار المالي") لها فيما يتعلق بالطرح كما تم تعيين شركة الأهلي المالية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات.

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد في 18 نوفمبر 2025م وتنتهي في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 20 نوفمبر 2025م.

ويمكن للأفراد الراغبين بالاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم من خلال تعبئة نموذج طلب الاكتتاب وفقاً للتعليمات المقدمة من الجهات المستلمة. كما يمكن للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في الاكتتابات التقديم عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة، شريطة ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بهم، وأن يكون لديهم محفظة استثمارية نشطة لدى شركة وساطة مرخصة. ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين الأفراد محفظة استثمارية نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية التابعة للجهة المستلمة المراد الاكتتاب من خلالها؛ وفي حال عدم توفر ذلك، يُعد الاكتتاب لاغياً. سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 26 نوفمبر 2025م؛ وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة، إن وجدت، في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2025م.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى كلٍّ من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

وسيتم دفع صافي متحصلات الطرح ("صافي متحصلات الطرح") مباشرةً إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة، بصفتها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصلات الطرح.

الجدول الزمني للطرح العام الأولي

بدء فترة الاكتتاب للأفراد 27/05/1447هـ (18/11/2025م) وينتهي تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 29/05/1447هـ (20/11/2025م) الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 05/06/1447هـ (26/11/2025م) رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وُجدت) في موعد أقصاه 11/06/1447هـ (2/12/2025م) بدء تداول الأسهم في تداول السعودية (مشروط) من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن تاريخ بدء تداول الأسهم على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa)

للاطلاع على النشرة كاملة ومعلومات الاكتتاب، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني https://masareducation.com/IPO أو www.cma.org.sa.

جهات التواصل

المسار الشامل للتعليم عبدالله السعيد مدير علاقات المستثمرين IR@masareducation.com استفسارات علاقات المستثمرين تينيو آندي بارنيس مدير عام فرح معلم نائب الرئيس AlmasarAlshamilEducation@teneo.com استشارات الاتصالات والاستفسارات الإعلامية شركة الأهلي المالية زيد الغول رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية snbc.cm@alahlicapital.com مستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير سجل اكتتاب