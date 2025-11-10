يأتي هذا التكريم تقديرًا لتميزها في تطوير عملياتها التصنيعية وتعزيز جودة الإنتاج

من خلال تبنّي أحدث التقنيات الصناعية، إلى جانب التزامها بممارسات الاستدامة والابتكار في القطاع.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة الغربية للأنابيب في أبوظبي والمتخصصة في إنتاج أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر، بالحصول على شهادة رسمية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كـقائد رقمي في الثورة الصناعية الرابعة.

تُعكس هذه الشهادة التزام الشركة بمعايير الجودة وحرصها المستمر على تحسين عملياتها التصنيعية، مما يعزّز موقعها الريادي في مجال تقنيات تصنيع أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، صرّح نوريتسوغو ميفوني، الرئيس التنفيذي لشركة الغربية للأنابيب، قائلاً: "تُمثل شهادة القائد الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة محطة بارزة في مسيرة شركة الغربية للأنابيب، ويعكس التزامنا المتواصل بتبنّي التكنولوجيا لتطوير قطاع الصناعة في دولة الإمارات. تؤكد هذه الشهادة ريادتنا في التحول الرقمي وتميّزنا في قطاع أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة من الابتكار والتفاني والعمل الجماعي داخل الشركة، وسنواصل دعم جهود التصنيع في الدولة باعتبارنا الشركة الأكثر تطوراً تقنياًً في المنطقة في مجال تصنيع هذه الأنابيب."

تُمنح شهادة "القائد الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة" من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للشركات التي تُظهر مستوى عاليًا من التطور التكنولوجي والريادة في تبنّي تقنيات متقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

ويُعد الحصول على هذه الشهادة دليلاً على تفرّد الشركة في توظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية لدعم الكفاءة التشغيلية، وتعزيز النمو المستدام، ورفع القدرة التنافسية في القطاع الصناعي.

تأتي هذه الشهادة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والمعروفة باسم "مشروع 300 مليار"، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي رائد.

كجزء من عملية الحصول على الشهادة، خضعت شركة الغربية للأنابيب لتقييم مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وهو تقييم يهدف إلى رفع تنافسية القطاع الصناعي من خلال أحدث التقنيات، تمكين القرارات الاستراتيجية المبنية على البيانات والأدلة، تسريع وتيرة الابتكار الصناعي وتعزيز الكفاءة التشغيلية في إدارة الموارد، دعم مبادرات الاستدامة والتصنيع الذكي.

وقد لعب راميش تشاندرا باثاك، المدير العام للعمليات والابتكار دورًا محوريًا في قيادة عملية التقييم والتحول الرقمي إلى جانب فريق الابتكار في الشركة، مما ساهم في حصول الشركة على الشهادة بنجاح، والتي تم منحها رسميًا في 20 سبتمبر 2025.

أشار التقييم إلى تبنّي شركة الغربية للأنابيب لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرز هذه التقنيات نظام التنفيذ الصناعي الذكي الذي يعمل على تنفيذ العمليات الإنتاجية ومراقبتها في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى تتبع وتوثيق كل مرحلة من مراحل التصنيع. حيث يُعد هذا النظام بمثابة العقل التقني المحرّك للمصنع. كما يضمّ المصنع مختبر معتمد وفق معيار ISO/IEC 17025، للتحقق من جودة ودقة كل أنبوب يتم إنتاجه، عبر تطبيق أعلى المعايير في جميع مراحل التصنيع.

أشار التقييم إلى تفوّق شركة الغربية للأنابيب في بناء نظام تشغيلي مترابط يغطي الإنتاج، والدعم اللوجستي، وسلسلة الإمداد، وإدارة المبيعات. كما أثنى على مبادراتها في تطبيق ممارسات الاستدامة، بما يشمل الحد من الانبعاثات وإعادة تدوير المياه .

منذ انطلاق عمليات الإنتاج في عام 2019، واصلت شركة الغربية للأنابيب تعزيز بنيتها التصنيعية وتطوير قدراتها الرقابية من خلال دمج أحدث الابتكارات التقنية في خطوط الإنتاج. ويبلغ المعدل السنوي لإنتاج المصنع 360,000 طن متري، أي ما يعادل تصنيع ما يزيد عن 760 كيلومترًا من خطوط الأنابيب سنويًا. ويعتمد المصنع على تقنية الرؤية الحاسوبية في عمليات الفحص لرصد العيوب الدقيقة التي قد لا تكون مرئية من خلال أدوات الفحص التقليدية. كما يتم توظيف أدوات التعلّم الآلي لتحسين أداء الأنظمة بشكل متواصل، مما يضمن التزام كل أنبوب يتم تصنيعه بأعلى معايير الجودة، والسلامة، والمتانة.

تحمل شركة الغربية للأنابيب عدد من الاعتمادات الدولية المرموقة، بما في ذلك شهادات من المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) والمعهد الأمريكي للبترول (API)، بالإضافة للعديد من المعايير الأخرى. يتم تصميم كل أنبوب تنتجه الشركة بما يتوافق مع المواصفات الدقيقة لكل مشروع، بما في ذلك تصنيع أنابيب الصلب الكربوني بدرجات تصل إلى API X80. تُستخدم منتجات الشركة من قبل أكبر شركات النفط والغاز، والصناعات الثقيلة، والطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وخارجه.

نبذة عن شركة الغربية للأنابيب

تأسست شركة الغربية للأنابيب ذ.م.م في عام 2015، وهي شركة متخصصة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

تُمثل شركة الغربية مشروعًا مشتركًا بين ثلاث مؤسسات صناعية رائدة: صناعات ، وهي شركة استثمار صناعية مملوكة لحكومة دولة الإمارات- JFE Steel، واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في العالم (الثامنة عالميًا)- Marubeni Itochu Steel، مزود عالمي رائد لخدمات الدعم التجاري واللوجستي لعدد من كبرى شركات النفط والغاز.

يقع مصنع شركة الغربية في موقع استراتيجي ضمن منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ويمتد على مساحة 54,400 متر مربع، ويضم خطوط إنتاج مؤتمتة وحديثة وفق أعلى المعايير.

تُعد الشركة عضوًا في لجنة منتجي الحديد والصلب في دولة الإمارات، وتحمل عددًا من الاعتمادات المرموقة، من أبرزها: شهادات معهد البترول الأمريكي (API 2B وAPI 5L)، شهادة القيمة المحلية المضافة من شركة أدنوك (ADNOC ICV). بالإضافة لشهادات الجودة والصحة والسلامة والبيئة:

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018



