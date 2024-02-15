الدمام – المملكة العربية السعودية:أعلنت شركة أسواق التميمي("التميمي") اليوم - إحدى السلاسل الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة في المملكة -، عن إتمام استحواذها على حصة 100% في شركة الراية للأغذية ("الراية" أو الشركة")، وإحدى استثمارات شركة ليفانت كابيتال، تدير سلسلة متاجر رائدة في الساحل الغربي- وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

تأتي هذه الخطوة لتعزز التزام أسواق التميمي بتقديم خدمات ومنتجات استثنائية لقاعدة عملائها المتنامية حيث تمتلك علامة الراية التجارية 51 متجرًا بظهور واسع في المنطقة الغربية، مما سيسهم في تمكين "أسواق التميمي" من تسريع استراتيجية الشركة للنمو الوطني وتعزيز مكانتها في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، حيث تتطلع أسواق التميمي للاستفادة من نقاط القوة المشتركة لكلتا الشركتين لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري وقاعدة عملائها في أسواق متعددة.

وبهذه المناسبة أعرب بوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي "لأسواق التميمي" عن اعتزازه وتطلعه لهذه الشراكة، معلقًا: "تشتهر علامة الراية التجارية بكونها متجرًا متعدد الأغراض تخدم الأحياء السكنية وتركيزها على المنتجات الطازجة خاصةً مخبزها المتكامل". وأضاف:" يتماشى ذلك مع إستراتيجية الشركة للتوسع في المنطقة الغربية ورؤية الشركة الواضحة لتعزيز تغطية نطاقها الجغرافي، ونحن حريصون على تحقيق القيمة والكفاءة لعلامة الراية التجارية مع تعزيز نموها المستمر".

وتأسست "شركة الراية للأغذية" في عام 1991 بافتتاح متجرها الأول في جدة، واستمرت في النمو لتصبح سلسلة متاجر إقليمية رائدة تضم أكثر من 51 متجرًا منتشرًا في أكثر من 20 مدينة في المنطقة الغربية، الشمال الغربي، والجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. وفي عام 2012، استحوذت ليفانت كابيتال على 75% من أسهم شركة الراية وقادت عملية هيكلة الشركة وتطوير فريق إدارتها المستقل. خلال فترة استثمار ليفانت كابيتال، ضاعفت الشركة حجم متاجرها من 23 إلى 51 متجرًا وزادت مساحة مبيعاتها بمقدار 2.5 مرة.

تعد "أسواق التميمي" شركة سوبرماركت عائلية سعودية تأسست في 1979، وتمتلك في محفظتها أكثر من 111 متجرًا باستراتيجية طموحة لتنمية نشاطاتها والنمو جغرافيًا.

ليفانت كابيتال هي شركة خدمات مالية مستقلة تركز على الاستثمار في الشركات الخاصة. تتمتع شركة ليفانت كابيتال بخبرة واسعة في الاستثمار في القطاع الاستهلاكي. وفي عمليات تخارج مشابهة، نجحت شركة ليفانت كابيتال في التخارج من استثمارها في مجموعة بايارا الى مجموعة صافولا في عام 2021، و من استثمارها في شركة التجزئة التركية الرائدة والمتخصصة في ملابس الأطفال "بانشو" الى مجموعة "كوزو" في 2022.

يشار إلى أن شركة العربي المالية قامت بتقديم الخدمات الاستشارية المالية لشركة أسواق التميمي، فيما قدم بنك " بي ان بي باريباس" الخدمات الاستشارية المالية لشركة الراية الغذائية فيما يتعلق بهذا الاستحواذ، وعمل مكتب مهند بن سعود الرشيد للمحاماة بالتعاون مع شركة بيكر بوتس ذ.م.م في دور المستشار القانوني لشركة "أسواق التميمي"، و مكتب إيفرشيدس ساذرلاند مثلت شركاء "شركة الراية للأغذية" في الصفقة المتفق عليها.

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