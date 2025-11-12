الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة «أرسينالي» الإيطالية، الرائدة في ابتكار تجارب الضيافة الفاخرة عبر السكك الحديدية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق التنمية السياحي»، في خطوة إستراتيجية جديدة ضمن مسار تطوير مشروع «حلم الصحراء»، أول قطار فخم إيطالي الصنع في المملكة العربية السعودية والمقرر إطلاقه عام 2026.

جاء توقيع مذكرة التفاهم بين «أرسينالي» و«صندوق التنمية السياحي» خلال اليوم الافتتاحي لمعرض «تورايز» 2025 TOURISE، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في السفر الفاخر والمُقامة في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار إستراتيجي لدعم تمويل المشروع والإسهام في تعزيز مكانته على الساحة العالمية، بما يعكس التطور المتسارع للمملكة كمركز عالمي رائد للسياحة التجريبية والمستدامة.

سيضم قطار «حلم الصحراء» 33 جناحًا فاخرًا يتسع لـ 66 ضيفًا، حيث يجمع بين أرقى معايير التصميم الإيطالي والحرفية العالية وأحدث تقنيات الضيافة المستدامة. وسينطلق القطار في رحلة استثنائية تمتد على مسافة 1,300 كيلومتر من الرياض حتى شمال المملكة، كاشفًا للركّاب عن كنوز السعودية الطبيعية والثقافية عبر تجربة غامرة تمزج بين الأناقة والراحة وروح الاكتشاف.

في هذه المناسبة، قال قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي لـ «صندوق التنمية السياحي»: "تمثل شراكتنا مع «أرسينالي» محطة بارزة في مسيرة المملكة العربية السعودية لإعادة صياغة معايير السياحة الفاخرة عالميًا. فمشروع «حلم الصحراء» ليس مجرد تجربة سفر من الطراز الأول، بل هو جسر ثقافي يجسد روعة الطبيعة السعودية وغناها التراثي من خلال لمسة الحرفية الإيطالية الراقية. ونحن في الصندوق، نفخر بدعم مشاريع رائدة كهذا المشروع، التي تُسهم في إدخال الابتكار والاستدامة والاستثمار إلى قطاع السياحة، وتُعزز مكانة المملكة كوجهة فريدة وملهمة لعشاق السفر الراقي حول العالم".

من جانبه، قال باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لشركة «أرسينالي»: "يعكس مشروع «حلم الصحراء»، أول قطار فخم إيطالي الصنع في المملكة، التزامًا ملموسًا من الشركات الإيطالية في ترسيخ نموذج متفرد يجمع بين الحرفية الرفيعة والتصميم الراقي وفنون الضيافة المتميزة. وبفضل دعم وتمويل «صندوق التنمية السياحي»، يتجسّد هذا المشروع الطموح كرمزٍ للشراكة الوثيقة بين إيطاليا والسعودية، مؤسسًا لمرحلة جديدة من التعاون الطويل الأمد في مجالات الابتكار والثقافة وتنمية الوجهات، بما يعيد تعريف مفهوم السياحة التجريبية في المملكة".

نبذة عن صندوق التنمية السياحي:

يُعد صندوق التنمية السياحي الجهة الوطنية الممكنة لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره التمويل ليقود استثمارات عالية الأثر تُسهم في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية في المملكة. يُوفّر الصندوق لروّاد الأعمال والمنشآت السياحية حلولًا مالية مصممة خصيصًا إلى جانب برامج دعم غير مالية، مع جذب المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير مشاريع سياحية بارزة تُسهم في تنمية القطاع. وانطلاقًا من رؤيته الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية ديناميكية وجاذبة، يعمل الصندوق على تعزيز الشراكات الإستراتيجية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وإثراء تجارب الزوار، وترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وبالتزامن مع رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة، يواصل الصندوق دوره كشريك موثوق يعمل جنبًا إلى جنب مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع لدفع عجلة نمو السياحة في المملكة. للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع فريق الاتصال المؤسسي في الصندوق عبر البريد الإلكتروني: cc@TDF.gov.sa

نبذة عن شركة «أرسينالي» المساهمة: تأسست شركة «أرسينالي» عام 2020 على يد باولو بارليتا ومجموعة «أنابيل القابضة»، وهي شركة إيطالية تعمل في قطاع الضيافة الفاخرة وتركّز على تعزيز السياحة الإيطالية. تنشط الشركة من خلال قسمين رئيسيين: قسم الضيافة الفندقية، الذي يختص بتصميم وإدارة الفنادق بالتعاون مع علامات فاخرة مثل «سوهو هاوس» و«أوريانت إكسبريس»، بما في ذلك فندق «أوريانت إكسبريس لا مينيرفا روما» ومشروع فندق «أوريانت إكسبريس البندقية» المقرر افتتاحه في عام 2026، فضلًا عن مشاريع جديدة في روما وكورتينا وتوسكانا وجنوب إيطاليا.

أما قسم الرحلات الفاخرة بالقطارات، فقد أطلق مشروع «لا دولتشي فيتا أوريانت إكسبريس»، وهو أول مشروع مستدام للسياحة الفاخرة عبر القطارات، بالشراكة مع «أوريانت إكسبريس» و«ترينيتاليا» ومجموعة «فيروفيي ديللو ستاتو» و«فوندازيوني أف أس» و«تي تي آي».

منذ عام 2023، توسّعت «أرسينالي» دوليًا من خلال أربعة مشاريع جديدة تشمل «حلم الصحراء»، أول قطار فخم في المملكة العربية السعودية يتم تطويره بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل ووزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة. ينطلق المشروع في نهاية عام 2026 ليُعيد تعريف تجربة السفر بالقطارات في المملكة بمزيجٍ راقٍ يجمع بين الأناقة والثقافة وروح الاكتشاف. وقد صُمِّم القطار ليجسّد غنى التراث السعودي وجمال طبيعته الخلابة، ويوفّر بوابةً فريدة لاكتشاف أبرز وجهات المملكة وأكثرها تميّزًا. كما تشمل المشاريع الدولية الأخرى «سمرقند إكسبريس»، أول قطار فخم في آسيا الوسطى يتم تطويره في أوزبكستان بالشراكة مع شركة السكك الحديدية الأوزبكية «أوزبيكستان تيمير يوللاري» واللجنة الحكومية للسياحة، و«حارس النيل»، أول قطار فخم في جمهورية مصر العربية يتم تطويره بالشراكة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروع قطار فاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تطويره بالشراكة مع شركة «قطارات الاتحاد».

وفي سبتمبر 2025، استحوذت «أرسينالي» على 100% من أسهم شركة «جولدن إيجل لاكجري ترينز» المحدودة، وهي شركة بريطانية تاريخية تُعدّ مرجعًا عالميًا في رحلات القطارات الفاخرة الطويلة. وتمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة نمو «أرسينالي» وتعزيز مكانتها كجهة رائدة عالميًا في قطاع السياحة الفاخرة.

