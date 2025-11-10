دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كي بي إم جي الشرق الأوسط اليوم عن توسّع شراكتها الإقليمية مع جوجل كلاود، تأكيداً لالتزامها بتسريع وتيرة اعتماد تقنيات الذكاء التوكيلي والحوسبة السحابية في دول الخليج.

ويجسّد هذا التعاون الموسّع رؤية كي بي إم جي في توظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والابتكار الرقمي داخل المؤسسات لتحقيق نتائج عملية تعزّز التحوّل الرقمي في المنطقة. وسيدعم التعاون المؤسسات العاملة في قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة والحكومة وتجارة التجزئة، من خلال تمكينها من دمج الذكاء التوكيلي المسؤول في عملياتها، ونقل مهامها الحيوية إلى بيئات سحابية مرنة وقابلة للتوسع، وتصميم تجارب عملاء قائمة على البيانات الفورية والتخصيص الذكي.

وقال روبرت بتشينسكي، الشريك ورئيس قسم التكنولوجيا في كي بي إم جي الشرق الأوسط: "تتّجه المؤسسات في المنطقة من التجارب المحدودة إلى التطبيق الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ونحرص في كي بي إم جي على مرافقة المؤسسات في مرحلة التحوّل هذه من خلال تأطير الاستخدام المسؤول للتقنية، والالتزام بالأولويات التنظيمية، بما يضمن تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس. وتتيح لنا شراكتنا مع جوجل كلاود الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الاستشارية المتعمقة عبر مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز قاعدة صلبة للمؤسسات تمكّنها من تحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الرقمي. تركّز المؤسسات اليوم بشكل متزايد على تطوير الاستراتيجيات الرقمية في تطوير تجربة العملاء، ويسهم هذا التعاون في بناء تجارب سلسة ومدعومة بالبيانات تستجيب لتطلعات العملاء المتجددة."

من جانبه، قال إبراهيم تشينار، رئيس قنوات الشركاء والتحالفات في جوجل كلاود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا:" تركّز المؤسسات في الشرق الأوسط على إدارة بياناتها بأمان، وتحديث أنظمتها الأساسية، وتعزيز تجربة العملاء على نطاق واسع. ومن خلال تعاوننا مع كي بي إم جي، نوفّر نهجاً متكاملاً يجمع بين الإمكانات التقنية المتقدمة في جوجل كلاود والخبرة الاستشارية المتخصصة لتمكين المؤسسات من الاستفادة من إمكانات الذكاء التوكيلي والحوسبة السحابية على نحو عملي. هذا التعاون يساعد الشركات على تجاوز حدود الكفاءة التشغيلية لبناء تجارب رقمية أكثر تخصيصاً وعمقاً تعزّز التنافسية وتدعم الولاء طويل الأمد."

وتبرز أحدث تقارير كي بي إم جي الفرص والمسؤوليات المرافقة لمسار التحوّل الرقمي إذ أظهر تقرير "توجهات استخدام الذكاء الاصطناعي وثقة المستخدمين" أن أكثر من 84% من المشاركين في دولة الإمارات سيكونون أكثر ثقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي إن حصلوا على ضمانات استخدامه بموثوقية، ما يعكس مكانة الدولة كنموذج إقليمي في تبنّي الذكاء التوكيلي المسؤول.

كما تُظهر نتائج دراسة تميّز تجربة العملاء من كي بي إم جي أن المؤسسات التي تستثمر في التخصيص المدعوم بالتقنية تحقق مستويات أعلى من ولاء العملاء ونمواً طويل الأمد. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المؤسسات تتنافس على جودة الخدمة بقدر ما تتنافس على المنتج نفسه.

وبالاستفادة من حلول جوجل كلاود المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يوفّر هذا التعاون مساراً عملياً للمؤسسات لتقديم تجارب موثوقة وسلسة تستجيب لاحتياجات العملاء، كفي خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة في المنطقة. ومن خلال موائمة الخبرة العالمية مع الطموح الإقليمي، تسهم كي بي إم جي في تمكين المؤسسات في الشرق الأوسط من تسريع تحوّلها الرقمي وبناء مستقبل أكثر تنافسية وابتكاراً.

