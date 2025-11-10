دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت مجموعة ستارهوتيلز كوليزيوني الإيطالية الفاخرة، المشهورة بفنادقها المتميزة في روما وميلانو وفلورنسا والبندقية ولندن وباريس، مؤخرًا سلسلة من الفعاليات الناجحة في دول الخليج. شملت هذه الفعاليات مؤتمر المبيعات الذي أقيم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تلاه أمسيات حصرية للإعلام والشركاء في أبوظبي ودبي.

وبقيادة Gulf Reps Ltd.، الوكالة الرسمية لمجموعة ستارهوتيلز كوليزيوني في الخليج، تجاوزت هذه اللقاءات نطاق الأعمال التجارية حيث احتفت بالشراكة والشغف والهدف وعززت الروابط بين التميز الإيطالي وسوق السفر الفاخر في المنطقة.

وضم وفد ستارهوتيلز كوليزيوني كل من:

بنجامين تكاليك، المدير الإقليمي للمبيعات في الخليج والشرق الأوسط



ماركو براتولونغو، المدير العام لفندق روزا غراند ميلانو



ماسيمو كولي، المدير العام لفندق د’إنغلتيرا روما



ستيفانو دوندي، ممثل فندقي هيلفيتيا وبريستول فلورنسا وفندق جراند هوتيل كونتيننتال سيينا



جانين أنجاروالا، ممثلة فنادق فرانكلين، بيلهام وغور في لندن



ألكسندر كوشيه، ممثل فندق كاستيل باريس

قدّم مؤتمر المبيعات فرصة لإجراء مناقشات معمّقة مع شركاء السفر الرئيسيين وأصحاب المصلحة، مما عزّز التزام العلامة التجارية بتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، المنطقة التي تواصل تحقيق نمو قوي ومستمر للمجموعة.

وقال بنجامين تكاليك، المدير الإقليمي للمبيعات في الشرق الأوسط: «لقد سجّل سوق الشرق الأوسط نمواً يزيد عن 30% سنوياً بالنسبة لمجموعة ستارهوتيلز كوليزيوني ويظل هذا السوق حيوياً للغاية بالنسبة للشركة. هدفنا هو الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات واستكشاف فرص جديدة للارتقاء بتجربة ضيوفنا من عملاء دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف ماسيمو كولي، المدير العام لفندق د’إنغلتيرا روما، ممثلاً العقار الرئيسي للمجموعة في روما: «أصبح سوق دول مجلس التعاون الخليجي اليوم من بين أهم أربعة أسواق رئيسية لفندقنا الفاخر في روما. نحن نقدر ضيوفنا من هذه المنطقة الذين يثمنون المزج الفريد بين التراث والفخامة والخدمة الشخصية التي تميّز فندقنا».

ومن ميلانو، أشار ماركو براتولونغو، المدير العام لفندق روزا غراند ميلانو: «نسعى لاستكشاف فرص جديدة في هذا السوق، الذي يُعد من أهم الأسواق المساهمة لدينا ولدينا الخبرة الكاملة لاستقبال ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي بكل ترحاب. نحن معروفون جيداً في هذا السوق وفي الوقت نفسه نُدرك أهمية بناء علاقات شخصية قوية مع شركائنا».

عقب مؤتمر المبيعات، استضافت مجموعة ستارهوتيلز كوليزيوني أمسيّتين أنيقتين للإعلام والشركاء في الإمارات، لتجسّد التزامها بمشاركة جوهر الضيافة الإيطالية والفن والأناقة الخالدة مع الجمهور الإقليمي.

أقيمت الفعالية الأولى في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي حيث استُقبل كبار ممثلي وسائل الإعلام والمتخصصين في قطاع السفر وشركاء الضيافة. وقد أتيح للضيوف فرصة لقاء وفد ستارهوتيلز كوليزيوني والتفاعل معه والتعرّف على محفظة المجموعة ورؤيتها للنمو المستقبلي. واستمرت الأمسية بعشاء فاخر في مطعم ماركو الإيطالي حيث اختبر الضيوف النكهات الإيطالية الأصيلة ودفء الضيافة التي تميّز فلسفة العلامة في تقديم الخدمة.

وتواصلت الاحتفالات في الليلة التالية في فندق فايف جميرا بالم دبي، مع جلسة تواصل راقية أعقبها تجربة عشاء حصرية في مطعم سينكو. وقد غمر الضيوف من الإعلام والشركاء في أجواء الثقافة الإيطالية الرفيعة وتفاعلوا مباشرة مع قيادات العلامة لاستكشاف فرص التعاون وسرد القصص ضمن مشهد السفر الفاخر المتنامي في المنطقة.

وقدمت كلتا الأمسيّتين نموذجًا راقيًا للسمات المميزة لمجموعة ستارهوتيلز كوليزيوني، من التصميم الفريد والضيافة الصادقة إلى الإحساس العميق بالمكان المستوحى من التراث والحرفية الإيطالية.

جدّدت العلامة التجارية التزامها بتوطيد العلاقات طويلة الأمد مع الإعلام وشركاء قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدّة إيمانها بأن الروابط الموثوقة والتجارب الأصيلة تمثل جوهر الفخامة الحقيقية. كما تعكس هذه اللقاءات رؤية العلامة في نقل التميز الإيطالي للمسافرين المميزين في المنطقة، من خلال خدمة متكاملة تمزج بين الفن والثقافة والأناقة المعاصرة، لتقدّم تجربة استثنائية لجميع الضيوف والزوار المحليين.

